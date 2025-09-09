Weather Update: आंधी-तूफान, बारिश.... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, मौसम विभाग की चेतावनी, पहले से हो जाएं अलर्ट

Weather Update: देशभर के कई राज्य इन दिनों भारी बारिश से जूझ रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में पूर्वोत्तर भारत में बारिश देखने को मिल सकती है.
Trending Photos
Today Weather Update: भारत के कई राज्यों में मानसून झथमने का नाम नहीं ले रहा है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा में इस बार बारिश से तबाही मची है. पंजाब-हिमाचल में आई बाढ़ से अबतक कई लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
दिल्ली NCR में कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में आज 9 सितंबर 2025 को कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, हालांकि 10-11 सितंबर 2025 को ज्यादा कुछ बारिश होने की संभावना नहीं है. NCR में आज न्यूनतम तापमान 35-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. पिछले 24 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कुछ ज्यादा खास बदलाव देखने को नहीं मिला है.
ये भी पढ़ें- Antrix Devas Deal Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया वापस जांच का आदेश
पंजाब हिमाचल में कैसे हालात?
पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बारिश से तबाही मची है. अबतक कई लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं. दोनों राज्यों में बचाव कार्य जारी है. वहीं पीएम मोदी भी आज बारिश-बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए दोनों राज्यों का दौरा करने वाले हैं. मौसम विभाग के मुताबित पंजाब में अगले 2-3 दिनों तक बारिश से राहत मिलने वाली है. वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 14 सितंबर तक हल्का बारिश होने की उम्मीद है. इसको लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.
ये भी पढ़ें- 366 मौतें, पानी में डूबे पशु-पक्षी, अर्थव्यवस्था खस्ताहाल... बारिश से बदहाली के बीच कल पंजाब-हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी
इन राज्यों में जमकर होगी बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान सिक्किम में 10 सितंबर, अरुणांचल और असम-मेघालय में 12-14 सितंबर 2025, नागालैंड-मणिपुर में 11-12 सितंबर 2025 को भारी बरसात की संभावना है. इसके अलावा ओडिशा में भी 11-12 सितंबर 2025 को भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
FAQ
मौसम विभाग ने कहां बारिश का अलर्ट दिया है?
मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
दिल्ली NCR में कितना तापमान रहेगा?
NCR में आज न्यूनतम तापमान 35-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.