Weather Update: आंधी-तूफान, बारिश.... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, मौसम विभाग की चेतावनी, पहले से हो जाएं अलर्ट
Advertisement
trendingNow12914247
Hindi Newsदेश

Weather Update: आंधी-तूफान, बारिश.... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, मौसम विभाग की चेतावनी, पहले से हो जाएं अलर्ट

Weather Update: देशभर के कई राज्य इन दिनों भारी बारिश से जूझ रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में पूर्वोत्तर भारत में बारिश देखने को मिल सकती है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 09, 2025, 06:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weather Update: आंधी-तूफान, बारिश.... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, मौसम विभाग की चेतावनी, पहले से हो जाएं अलर्ट

Today Weather Update: भारत के कई राज्यों में मानसून झथमने का नाम नहीं ले रहा है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा में इस बार बारिश से तबाही मची है. पंजाब-हिमाचल में आई बाढ़ से अबतक कई लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 

दिल्ली NCR में कैसा रहेगा मौसम? 
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में आज 9 सितंबर 2025 को कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, हालांकि 10-11 सितंबर 2025 को ज्यादा कुछ बारिश होने की संभावना नहीं है. NCR में आज न्यूनतम तापमान 35-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. पिछले 24 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कुछ ज्यादा खास बदलाव देखने को नहीं मिला है.   

ये भी पढ़ें- Antrix Devas Deal Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया वापस जांच का आदेश 

Add Zee News as a Preferred Source

पंजाब हिमाचल में कैसे हालात? 
पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बारिश से तबाही मची है. अबतक कई लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं. दोनों राज्यों में बचाव कार्य जारी है. वहीं पीएम मोदी भी आज बारिश-बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए दोनों राज्यों का दौरा करने वाले हैं. मौसम विभाग के मुताबित पंजाब में अगले 2-3 दिनों तक बारिश से राहत मिलने वाली है. वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 14 सितंबर तक हल्का बारिश होने की उम्मीद है. इसको लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.   

ये भी पढ़ें-  366 मौतें, पानी में डूबे पशु-पक्षी, अर्थव्यवस्था खस्ताहाल... बारिश से बदहाली के बीच कल पंजाब-हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी 

इन राज्यों में जमकर होगी बारिश 
मौसम विभाग के मुताबिक नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान सिक्किम में 10 सितंबर, अरुणांचल और असम-मेघालय में 12-14 सितंबर 2025, नागालैंड-मणिपुर में 11-12 सितंबर 2025 को भारी बरसात की संभावना है. इसके अलावा ओडिशा में भी 11-12 सितंबर 2025 को भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.  

FAQ 

मौसम विभाग ने कहां बारिश का अलर्ट दिया है? 
मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.  

दिल्ली NCR में कितना तापमान रहेगा? 
NCR में आज न्यूनतम तापमान 35-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

Weather

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
DNA
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
Kulgam encounter
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
jammu kashmir news
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
Xu Feihong
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
;