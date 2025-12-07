Advertisement
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल; इन जगहों में होगी बारिश

Today Weather Update: देशभर में ठंड धीरे-धीरे बढ़ रही है. जिसकी वजह से लोग अलाव का सहारा भी लेने लगे हैं. ऐसे ही हम बताने जा रहे हैं उन शहरों के बारे में जिसके तापमान में लगातार गिरावट आ रही है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 07, 2025, 06:53 AM IST
Today Weather Update: धीरे-धीरे ठंड पूरे देश में दस्तक दे चुकी है, तेज हवाओं ने गलन बढ़ा दी है. लोग घरों से निकलने से पहले स्वेटर पहनने लगे हैं. सर्दी से हाड़ कांप रहे हैं. लोगों ने देर शाम होते ही अलाव जलाने शुरु कर दिए हैं. कश्मीर में हो रही बर्फबारी ने लोगों को हिलाकर रख दिया है. यूपी, हरियाणा, दिल्ली, एमपी सहित देश के कई राज्यों में तापमान कम होने लगा है. ऐसे में आइए हम जानते हैं कुछ उन जगहों के बारे में जहां का तापमान तेजी से नीचे गिरा.

कानपुर में गिरा तापमान
सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के कानपुर का तापमान लगातार गिर रहा है. कानपुर पिछले 3 दिनों से प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, यहां पर लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है. प्रदेश के न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.8 डिग्री कम है. लगातार गिरते हुए तापमान की वजह से सड़क पर निकलने वाले लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

नारनौल रहा सबसे ठंडा
वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो पिछले 24 घंटे में प्रदेश के तापमान में और ज्यादा गिरावट देखी गई और प्रदेश का नारनौल सबसे ठंडी जगह रहा, यहां का न्यूनतम तापमान  3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा 3.7 डिग्री, करनाल में 7.0 डिग्री, अंबाला में 7.7 डिग्री और चंडीगढ़ में 6.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ. कहा जा रहा है कि धीरे-धीरे यहां पर तेज हवाएं चलेंगी और जिसकी वजह से कंपकपी भी बढ़ सकती है.

दिल्ली में बढ़ रही ठंड
दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी तापमान गिर रहा है. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली NCR में 7 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री तक रह सकता है. जबकि न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. इसके अलावा सर्द हवाएं भी चल सकती है. साथ ही साथ धुंध का भी आलम देखा जा सकता है. 

इन राज्यों में बारिश की चेतावनी
इन तीन राज्यों के अलावा मौसम विभाग ने देश के 12 शहरों के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के मुताबिक मनाली, नैनीताल, कानपुर, भागलपुर, कोटा, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, भोपाल, जयपुर और पटना जैसे शहरों में ठंड बढ़ेगी. कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से लोग प्रभावित हो रहे हैं. वहीं पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हल्की बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

today weather update

