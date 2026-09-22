Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /सर्दी से पहले साइक्लोन अर्नब का संकट, बिहार-ओडिशा तक इन राज्यों में गहराया खतरा; यहां भयंकर बाढ़ की चेतावनी

सर्दी से पहले साइक्लोन 'अर्नब' का संकट, बिहार-ओडिशा तक इन राज्यों में गहराया खतरा; यहां भयंकर बाढ़ की चेतावनी

Today Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बनने वाला वेदर सिस्टम साइक्लोन का रूप ले रहा है. इसके चलते कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है. इतना ही नहीं इसके चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 22, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 08:46 AM IST
सर्दी से पहले साइक्लोन 'अर्नब' का संकट, बिहार-ओडिशा तक इन राज्यों में गहराया खतरा; यहां भयंकर बाढ़ की चेतावनी

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सर्दी से पहले साइक्लोन 'अर्नब' का संकट, बिहार-ओडिशा तक इन राज्यों में गहराया खतरा
2
3
4
5