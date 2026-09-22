सर्दी से पहले साइक्लोन 'अर्नब' का संकट, बिहार-ओडिशा तक इन राज्यों में गहराया खतरा; यहां भयंकर बाढ़ की चेतावनी

Today Weather News: देशभर में बदलते मौसम के बीच अब चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के आने की आशंका है. हालांकि, मौसम विभाग की ओर से अबतक इसकी पूरी तरह पुष्टि नहीं की है. ये भी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में बंगाल की खाड़ी में बना निम्न प्रेशर आगे बढ़ सकता है. ऐसे में इसके मजबूत होने से यह चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. इसका नाम अर्नब रखा जाएगा.
'स्काईमेट' के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंच चुका है. इसके आज सोमवार ( 22 सितंबर 2026) को दबाव में तब्दील होने की संभावना है. इसके अलावा यह डीप डिप्रेशन में भी बदल सकता है.
इस डीप डिप्रेशन का असर उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट पर हो सकता है. इसके अलावा यह पश्चिम बंगाल तक भी पहुंच सकता है. इस वेदर सिस्टम के बीच भारत में सोमवार ( 21 सितंबर 2026) को बारिश का नया दौर शुरू हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई राज्य शामिल हैं. 'स्काईमेट' के मुताबिक, बुधवार को यह डिप्रेशन गहरे दबाव में बदलते हुए और मजबूत हो सकता है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि राज्यों में होने वाली बारिश का इससे कोई कनेक्शन है.
एजेंसी के मुताबिक, दक्षिण ओडिशा तट और उत्तर आंध्र प्रदेश पर पहुंचते समय यह गहरे दबाव वाले क्षेत्र और साइक्लोन के बीच की स्थिति में हो सकता है. इसके चलते तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बेहद भारी बारिश हो सकती है. तटीय इलाकों में भी घने बादल छा सकते हैं, जिसके चलते ओडिशा तट और आंध्र प्रदेश से सटे इलाके प्रभावित हो सकते हैं.
मौसम एजेंसी के मुताबिक 23 सितंबर 2026 तक ताजा मौसमी सिस्टम का लैंडफॉल हो सकता है. वहीं, ज्यादा दबाव बनने से 27 सितंबर 2026 को उत्तर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिण ओडिशा जैसे कई इलाकों में बारिश-जलभराव हो सकता है. इसके अलावा यूपी-बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है. इतना ही नहीं कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं. कम दबाव वाले क्षेत्र के धीरे-धीरे गहराने के चलते दक्षिण ओडिशा में तेज बारिश शुरू हो सकती है. यहां 25 सितंबर 2026 तक कई जिलों में भीषण बारिश देखने को मिल सकती है.