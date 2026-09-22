सर्दी से पहले साइक्लोन 'अर्नब' का संकट, बिहार-ओडिशा तक इन राज्यों में गहराया खतरा; यहां भयंकर बाढ़ की चेतावनी

मौसम एजेंसी के मुताबिक 23 सितंबर 2026 तक ताजा मौसमी सिस्टम का लैंडफॉल हो सकता है. वहीं, ज्यादा दबाव बनने से 27 सितंबर 2026 को उत्तर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिण ओडिशा जैसे कई इलाकों में बारिश-जलभराव हो सकता है. इसके अलावा यूपी-बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है. इतना ही नहीं कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं. कम दबाव वाले क्षेत्र के धीरे-धीरे गहराने के चलते दक्षिण ओडिशा में तेज बारिश शुरू हो सकती है. यहां 25 सितंबर 2026 तक कई जिलों में भीषण बारिश देखने को मिल सकती है.