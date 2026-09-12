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कूलर-AC का सीजन खत्म! करीब आ रहे स्वेटर-जैकेट वाले दिन, सर्दी की दस्तक के बीच 23 राज्यों में बड़ा अलर्ट

Today Weather Update: देशभर के कई इलाकों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने 23 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है. मौदानों से लेकर पहाड़ों तक हर जगह बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 12, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 06:51 AM IST
कूलर-AC का सीजन खत्म! करीब आ रहे स्वेटर-जैकेट वाले दिन, सर्दी की दस्तक के बीच 23 राज्यों में बड़ा अलर्ट

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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