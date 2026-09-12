/कूलर-AC का सीजन खत्म! करीब आ रहे स्वेटर-जैकेट वाले दिन, सर्दी की दस्तक के बीच 23 राज्यों में बड़ा अलर्ट

पहाड़ों की बात करें तो उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर में भारी बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. देहरादून में 12 सितंबर 2026 को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. हिमाचल प्रदेश में किन्नौर, लाहौल-स्पीति, सिरमौर,कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, सोलन और बिलासपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया. जम्मू-कश्मीर की बात करें तो यहां बारामूला, गांदरबल, किश्तवाड़, राजौरी, अनंतनाग, डोडा, कठुआ और सांबा में भी तेज आंधी चलने की चेतावनी दी गई है. श्रीनगर में 12 सितंबर 2026 को धिकतम तापमान 28 डिग्री, तो न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है.