/कूलर-AC का सीजन खत्म! करीब आ रहे स्वेटर-जैकेट वाले दिन, सर्दी की दस्तक के बीच 23 राज्यों में बड़ा अलर्ट

Weather Update: सितंबर का महीना आते ही देशभर में ठंड की शुरुआत होने लगी है. वहीं, मौसम विभाग ने भी आज ( 12 सितंबर 2026) को उत्तर प्रदेश-बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज आंधी भी चल सकती है. इससे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में भी भूस्खलन की चेतावनी दी है. इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है.
मौसम विभाग ने आज ( 12 सितंबर 2026) को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में भारी बारिश समेत आंधी का अलर्ट जारी किया है.
दिल्ली में आज शनिवार भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है. भारत मंडपम में भी आज BRICS समिट के बीच मौसम सुहाना रहने वाला हैं. यहा हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
उत्तर प्रदेश में आज अलीगढ़, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर, अंबेदकर नगर,प्रयागराज, देवरिया,गोरखपुर,वाराणसी, चंदौली, रामपुर, उन्नाव, बहराइच, सोनभद्र, शाहजहांपुर और मिर्जापुर में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 50-55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चल सकती है. बिहार में भी आज सिवान, बक्सर, सारण, भोजपुर,पटना, गया, जहानाबाद,वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, बेगूसराय, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, खगड़िया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और मधुबनी में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
पहाड़ों की बात करें तो उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर में भारी बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. देहरादून में 12 सितंबर 2026 को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. हिमाचल प्रदेश में किन्नौर, लाहौल-स्पीति, सिरमौर,कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, सोलन और बिलासपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया. जम्मू-कश्मीर की बात करें तो यहां बारामूला, गांदरबल, किश्तवाड़, राजौरी, अनंतनाग, डोडा, कठुआ और सांबा में भी तेज आंधी चलने की चेतावनी दी गई है. श्रीनगर में 12 सितंबर 2026 को धिकतम तापमान 28 डिग्री, तो न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है.
पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बीरभूम, अलीपुरद्वार, कलीम्पोंग, पश्चिमी मेदिनीपुर, पुरबा मेदिनीपुर, हावड़ा, नादिया और दार्जिलिंग में भारी बारिश समेत आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, जांजगीर, धमतरी दुर्ग,सरगुजां, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर, बेमेतरा, महासमुंद और सूरजपुर में बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया है. ओडिशा में भी भुवनेश्वर, पुरी, बालासोर, क्योंझर सुंदरगढ़, भद्रक और मयूरभंज में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.