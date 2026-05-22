Weather Alert: तपता आसमां, तड़पती सांसें! गर्मी के तांडव से बेबस हुए बेजुबान, कई शहरों में छाया मातम

Weather News: जैसे-जैसे तारीख बढ़ रही है, वैसे-वैसे गर्मी भी बढ़ने लगी है. गर्मी का सितम ऐसा है कि लोग सुबह 8 बजे के बाद से ही बाहर निकलने से कतरा है, बढ़ते हुए तापमान के साथ लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी है, दिन में वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिसे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम पड़ रहा है, वरना 5-6 बजे के बाद लोग मार्केट जा रहे हैं, इस भीषण गर्मी की वजह से इंसानों के साथ-साथ मछली-पक्षियों को भी काफी समस्याओं को सामना करना पड़ा. हम बात करने चल रहे हैं उन शहरों के बारे में जहां पर तपती गर्मी से मछलियों और पक्षियों की जान गई है.

दिल्ली में मछलियों ने तोड़ा दम

भीषण गर्मी इंसानों के साथ-साथ पशु-पक्षियों और मछलियों के लिए भी काल बनी हुई है. इस गर्मी की वजह से बनारस के घाट सूने पड़ गए हैं, जबकि यूपी के प्रयागराज में मजदूरों को तसले का सहारा लेना पड़ रहा है, इस गर्मी और हीटवेव का आलम ऐसा है कि दिल्ली की संजय झील में पानी काफी हद तक सूख गया है, जिसकी वजह से करीब 20 से ज्यादा मछलियों ने दम तोड़ दिया. इसके अलावा दिल्ली के अस्पतालों में गर्मी की वजह से 100 से 120 पक्षी अस्पताल पहुंच रहे हैं, जो गर्मी की वजह से उड़ते-उड़ते गिर जा रहे हैं. जिसमें मोर, कौए, कबूतर, ग्रीन पिजन, तोता व चील सहित कई पक्षियां हैं.

तमिलनाडु में भी मरी मछलियां

तमिलनाडु में भी भीषण गर्मी पड़ रही है, आलम ऐसा है कि यहां पर तपती गर्मी की वजह से सैकड़ों मछलियों ने दम तोड़ दिया है. थूथुकुडी में गर्मी के कारण पानी का लेवल कम होने से प्रदूषण की गंभीरता बहुत ज्यादा है, विलाथिकुलम टाउन पंचायत के एक अधिकारी ने कहा कि इसी वजह से मछलियों की मौत हुई है,और कहा कि खासकर गर्मियों के मौसम से पहले यहां मछलियों की ऐसी ही मौतें होती रही हैं. उन्होंने मछलियों के मरने की घटना पर स्टडी की भी बात कही है.

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दम तोड़ रहे पक्षी

राजस्थान में भी गर्मी का भीषण प्रकोप देखा जा रहा है. गर्मी में इंसान तो कोई न कोई रास्ता निकाल लेता है लेकिन पक्षियों को दुनिया छोड़ना पड़ रहा है. तपती गर्मी की वजह से मध्यप्रदेश में पक्षियों की जान जा रही है. परासिया के पेंचवेली कॉलेज के पास पेड़ों में आशियाना बनाकर रह रहे कबूतरों की गर्मी के चलते लगातार मौत हो रही है. पेड़ के नीचे एक साथ कई कबूतर मरे हुए दिखाई दिए. वहीं इस बार यानी की साल 2026 की गर्मी में 7 कुत्तों ने भी दम तोड़ दिया है.

शरीर हो जाता है कमजोर

एक तरफ जहां गर्मी की वजह से पक्षियों की जान जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अध्ययन में ये भी पाया गया है कि इस गर्मी में जो भी पक्षी बच जाते हैं उनकी शारीरिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है. लंबे समय से गर्मी की चपेट में आने से उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और उनकी उम्र भी कम हो सकती है.

देशभर में पड़ रही प्रचंड गर्मी

देशभर के कई शहरों में इस समय तापमान 45 डिग्री के पार हो गया है, ऐसे लग रहा है कि आसमान से आग बरस रही है. लगातार हीटवेव की स्थिति बनी हुई है, गर्म हवाएं बाहर निकलने पर शरीर को चुभने लगती हैं. बिहार, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब में हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान की चेतावनी दी गई है. कई शहरों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है.

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