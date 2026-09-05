/कूलर-पंखे को करें पैक, लौट रहे कंबल-रजाई वाले दिन! 17 राज्यों में बारिश-तूफान का अलर्ट, पहाड़ों पर जाने से पहले पढ़ लें अपडेट

पहाड़ों में भी आज कई जगहों पर जमकर बारिश होने वाली हैं. हिमाचल प्रदेश में आज शिमला, मंडी, चंबा, सोन, कांगड़ी, किन्नौर, सिरमौर और ऊना में भारी बारिश के साथ तूफान की संभावना है. इस दौरान 50-55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चल सकती है. मनाली में भी आज अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला है. उत्तराखंड में भी आज नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, देहरादून और रुद्रप्रयाग में तेज बारिश के साथ आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चलने की संभावना है.