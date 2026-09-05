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कूलर-पंखे को करें पैक, लौट रहे कंबल-रजाई वाले दिन! 17 राज्यों में बारिश-तूफान का अलर्ट, पहाड़ों पर जाने से पहले पढ़ लें अपडेट

Weather Update: पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक इन दिनों हर जगह बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. राष्ट्रीय राजधानी में भी 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हा चल सकती है. अगर आप पहाड़ों में घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो इन जगहों का वेदर अपडेट जरूर जान लें.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 05, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:05 AM IST
कूलर-पंखे को करें पैक, लौट रहे कंबल-रजाई वाले दिन! 17 राज्यों में बारिश-तूफान का अलर्ट, पहाड़ों पर जाने से पहले पढ़ लें अपडेट

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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