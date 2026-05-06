मई का पहला हफ्ता मॉनसूनी बीत रहा, जून में क्या सूखा पड़ेगा? मन में उमड़ रही चिंता पर मौसम विभाग ने क्या कहा?

Weather Update: आमतौर पर मई के महीने में बारिश नहीं होती है लेकिन इस बार मई के पहले हफ्ते में यूपी, बिहार, दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश हो रही है, इस बारिश की वजह से काफी हद तक तपिश भी कम हो गई है. आलम ऐसा है कि बाइक से सुबह-शाम सफर करने वालों को ठंड का एहसास हो रहा है. मौसम विभाग ने एक बार फिर से आंधी-तूफान और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर मई में ऐसा मौसम रहता है तो क्या जून में सूखा पड़ेगा? अगर आपके मन में ये सवाल खड़े हो रहे हैं तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ.

बार-बार बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में देशभर के मौसम में काफी अनिश्चितता आएगी. कहीं पर आंधी- कहीं पर तूफान और कहीं पर बारिश हो सकती है. उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मध्य भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है. इन दोनों की वजह से अगले 2 हफ्तों तक मौसम बार-बार बदलता रहेगा. दिल्ली, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है.

कैसा रहेगा मौसम?

उत्तराखंड की बात करें यहां पर 8 मई तक मौसम खराब हो सकता है. वहीं राजस्थान में 9 मई को बारिश हो सकती है. इतना ही नहीं 10 और 11 मई को फिर से कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है. यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, सहित कई जिलों में आंधी-तूफान और बारिश की संभावना है.

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एमपी- राजस्थान का क्या रहेगा हाल?

अगले एक दो दिन में मध्य प्रदेश के सिवनी, बालाघाट, मंडला, कान्हा, डिंडोरी जैसे जिलों में तेज बारिश, आंधी और तूफान की संभावना है. वहीं पूरे बिहार को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. जबकि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है, आज आज कोटा, उदयपुर, भरतपुर जैसे जिलों में बारिश हो सकती है. मई के शुरुआती दिनों का हाल देखकर लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं कि जून महीने का आलम कैसा रहेगा.

देखने को मिलेगा कालबैशाखी का कहर

आने वाले समय में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पड़ोसी देश बांग्लादेश में कालबैशाखी का कहर देखने को मिलेगा. यह कोई नया नहीं है, हर साल यह संकट अप्रैल और मई के महीने में आता है. भले ही कालबैशाखी से प्रचंड गर्मी से निजात मिलती है, लेकिन इस दौरान तूफानी हवाओं की चपेट में आने से बड़ी तबाही देखने को मिलती है. हाल में ही इसकी दस्तक कोलकाता और ओडिशा में देखने को मिली है.

क्या जून में पड़ेगा सूखा?

आमतौर पर जून में मानसून आता है लेकिन इस बार मई महीने के बारिश को लोग मानसूनी बारिश कह रहे हैं. ऐसे में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगगाया है कि जून में मानसून के सामान्य से कम रहने की संभावना है. जिससे कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं. जून में भारत के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और लू (heatwave) का प्रकोप रहेगा, विशेषकर उत्तर भारत में, साथ ही साथ बता दें कि पानी की कमी के कारण खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हो सकती है.