Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान; बजी खतरे की घंटी

Weather Latest Update: चक्रवाती तूफान 'दित्वा' को लेकर मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है. इसको लेकर भारी बारिश की भी संभावना है.
Weather Update: सेन्यार के बाद अब दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'दित्वा' बना है. बताया जा रहा है कि यह तूफान अब डीप डिप्रेशन में बदल चुका है. मौसम विभाग के मुताबिक यह सिस्टम तमिलनाडु-पुडुचेरी तट के अनुरूप गुजरते हुए अब धीरे-धीरे कमजोर हो गया है, हालांकि मौसम विभाग ने 6 दिसंबर 2025 को अलर्ट रहने के लिए कहा है. कई राज्यों में इसके चलते बारिश की संभावना है.
बता दें कि समुद्री चक्रवात दित्वा रविवार 30 नवंबर 2025 की रात कमजोर होकर प्रेशर में कन्वर्ट हो गया. यह वेदर सिस्टम नॉर्थ तमिलनाडि और और पुडुचेरी के तटों से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी के साउथ-वेस्ट में केंद्रित हो जाएगी. बताया जा रहा है कि यह तूफान 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा है. इसके चेन्नई पहुंचेने पर चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और रानीपेट में बारिश हो सकती है.
मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान दित्वा के चलते पुडुचेरी और तमिलनाडु में 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चलने की संभावना है. यह बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती हैं. इसके अलावा तूफान के चलते अगले 24 घंटे में कुड्डालोर, चेंगलपट्टू, पुदुक्कोट्टई, पुडुचेरी, चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, तिरुचिरापल्ली, रानीपेट, कराईकल,मयिलादुथुराई, विल्लुपुरम, अरियालुर, पेरम्बलुर, तंजावुर, तिरुवरूर और नागपट्टिनम में बेहद भारी हो सकती है.
चक्रवात दित्वा के चलते आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है. अगले 2 दिनों के अंदर यनम और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान 35-45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बारिश होने की संभावना है. यह आगे बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है. IMD की ओर से अन्नामय्या, तिरुपति, कडप्पा,नेल्लोर और चित्तूर जिले में चक्रवात को देखते हुए 48 घंटे का हाई अलर्ट जारी किया है.
