Advertisement
trendingNow13025290
Hindi Newsदेश

Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान; बजी खतरे की घंटी

Weather Latest Update: चक्रवाती तूफान 'दित्वा' को लेकर मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है. इसको लेकर भारी बारिश की भी संभावना है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 01, 2025, 05:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान; बजी खतरे की घंटी

Weather Update:  सेन्यार के बाद अब दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'दित्वा' बना है. बताया जा रहा है कि यह तूफान अब डीप डिप्रेशन में बदल चुका है. मौसम विभाग के मुताबिक यह सिस्टम तमिलनाडु-पुडुचेरी तट के अनुरूप गुजरते हुए अब धीरे-धीरे कमजोर हो गया है, हालांकि मौसम विभाग ने 6 दिसंबर 2025 को अलर्ट रहने के लिए कहा है. कई राज्यों में इसके चलते बारिश की संभावना है.   

चक्रवात दित्वा की वर्तमान स्थिति 

बता दें कि समुद्री चक्रवात दित्वा रविवार 30 नवंबर 2025 की रात कमजोर होकर प्रेशर में कन्वर्ट हो गया. यह वेदर सिस्टम नॉर्थ तमिलनाडि और और पुडुचेरी के तटों से लगभग 20 किलोमीटर  की दूरी पर बंगाल की खाड़ी के साउथ-वेस्ट में केंद्रित हो जाएगी. बताया जा रहा है कि यह तूफान 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा है. इसके चेन्नई पहुंचेने पर चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और रानीपेट में बारिश हो सकती है.    

ये भी पढ़ें- मुंबई वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! शहर में खुला नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?  

Add Zee News as a Preferred Source

 

​दित्वा तूफान का अलर्ट​

मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान दित्वा के चलते पुडुचेरी और तमिलनाडु में 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चलने की संभावना है. यह बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती हैं. इसके अलावा तूफान के चलते अगले 24 घंटे में कुड्डालोर, चेंगलपट्टू, पुदुक्कोट्टई, पुडुचेरी, चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर,  तिरुचिरापल्ली, रानीपेट, कराईकल,मयिलादुथुराई, विल्लुपुरम, अरियालुर, पेरम्बलुर,  तंजावुर, तिरुवरूर और नागपट्टिनम में बेहद भारी हो सकती है.    

ये भी पढ़ें- गुजरात या बिहार... किस राज्य में है रईसों का दबदबा? अरबों में है संपत्ति 

यहां दिखेगा असर 

चक्रवात दित्वा के चलते आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है. अगले 2 दिनों के अंदर यनम और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान 35-45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बारिश होने की संभावना है. यह आगे बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है. IMD की ओर से अन्नामय्या, तिरुपति, कडप्पा,नेल्लोर और चित्तूर जिले में चक्रवात को देखते हुए 48 घंटे का हाई अलर्ट जारी किया है.        

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Weather

Trending news

मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
india russia news in hindi
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
Telangana NEWS
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
GPS spoofing
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश
Supreme Court
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश
पराली जलाना न सियासी मुद्दा, न अहंकार का सवाल... दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत
Pollution
पराली जलाना न सियासी मुद्दा, न अहंकार का सवाल... दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत
खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने की सलाह
Rajya Sabha news
खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने की सलाह
नेशनल हेराल्ड केस के लिए ED और BJP को मिलना चाहिए नोबेल, सिंघवी का भाजपा पर तंज
National Herald case
नेशनल हेराल्ड केस के लिए ED और BJP को मिलना चाहिए नोबेल, सिंघवी का भाजपा पर तंज
घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकी ढेर; BSF की चौकसी से पाक के मंसूबों पर फिरा पानी
operation sindoor
घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकी ढेर; BSF की चौकसी से पाक के मंसूबों पर फिरा पानी
संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद, मच गया बवाल, देखिए VIDEO
Renuka Chowdhury
संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद, मच गया बवाल, देखिए VIDEO
कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, इंटरनेट पर बताई वजह; छुआ लोगों का दिल
Viral News
कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, इंटरनेट पर बताई वजह; छुआ लोगों का दिल