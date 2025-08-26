Monsoon Alert: अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जानें अपने राज्य में मौसम का हाल
Monsoon Alert: अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जानें अपने राज्य में मौसम का हाल

Today Weather Update in Hindi: अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले मौसम का हाल जान लीजिए. अगले 2 दिनों तक घने बादल छाए रहने और रुक-रुककर भारी बरसात के आसार हैं. इसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 26, 2025, 05:07 AM IST
Trending Photos

Today Rain Update: मॉनसून एक बार फिर झमाझम बरसात कर रहा है. पिछले 2 दिनों से बरसात का जो सिलसिला शुरु हुआ था, उसके आज भी जारी रहने की संभावना है. पहाड़ों से लेकर मैदानों में अगले 2 दिनों तक भारी बरसात होने के आसार हैं. दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. अगले 48 घंटों में बारिश की तीव्रता और फैलान बढ़ने की संभावना है.

अगले 2 दिन रुक-रुककर होती रहेगी बारिश

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अगले 48 घंटों के दौरान दिल्ली में रुक-रुक कर मध्यम स्तर की बारिश होगी. देर शाम या रात के समय कुछ जगहों पर भारी बौछारें भी संभव हैं. इस पूरे सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी. इसके साथ ही नमीयुक्त पूर्वी हवाएँ सक्रिय रहेंगी और तापमान को दबाए रखेंगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. बादल छाए रहने, मध्यम हवाओं और रुक-रुक कर होने वाली बारिश से इस महीने के बाकी दिनों में भी गर्मी से राहत रहेगी.

देश में झमाझम बरस रहा मॉनसून

देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में मध्यम से भारी वर्षा हुई. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई. सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, सौराष्ट्र व कच्छ, कोंकण व गोवा तथा दक्षिण तमिलनाडु में हल्की से मध्यम स्तर की बरसात देखने को मिली. 

अगले 24 घंटों में इन राज्यों में होगी बरसात

एजेंसी के अनुमान जताया है कि अगले 24 घंटे में पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र व कच्छ, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में हल्की बारिश संभव है. पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, कोंकण व गोवा, विदर्भ और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

Monsoon AlertMonsoon Update

