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Hindi Newsदेशआ गया बारिश का मौसम! 4 दिन की देरी से भारत पहुंचा मानसून, दिल्ली, MP-UP में कब बरसेंगे बादल?

आ गया बारिश का मौसम! 4 दिन की देरी से भारत पहुंचा मानसून, दिल्ली, MP-UP में कब बरसेंगे बादल?

Weather Update: देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है. गर्मी की वजह से लोग त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहे हैं. हालांकि, एक राहत की खबर ये है कि भारत में मानसून की एंट्री 4 दिन की देरी के साथ हो गई है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jun 04, 2026, 01:34 PM IST
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आ गया बारिश का मौसम! 4 दिन की देरी से भारत पहुंचा मानसून, दिल्ली, MP-UP में कब बरसेंगे बादल?

Monsoon Entry: देशभर में भीषण गर्मी पड़ रही है. गर्मी की वजह से लोग त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहे हैं. आलम ऐसा है कि लोग सुबह-शाम को छोड़कर दिन में घरों से निकलने से कतरा रहे हैं. हालांकि, एक राहत की खबर ये है कि भारत में मानसून की एंट्री 4 दिन की देरी के साथ हो गई है. आम तौर पर 1 जून को मानसून आता है लेकिन इस बार मानसून 4 जून से देश में एंट्री कर चुका है. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने केरल में साउथ-वेस्ट मानसून के आने का ऐलान किया है.

मानसून ने दी दस्तक

वेदर एजेंसी ने पहले कहा था कि मानसून के केरल और आस-पास के इलाकों में आगे बढ़ने के लिए हालात अच्छे हो गए हैं, जिससे पूरे राज्य में भारी बारिश हो रही है. इससे पहले अनुमान लगाया गया था कि इस बार मई में ही मानसून आ जाएगा, लेकिन बदलते एटमोस्फेरिक हालात ने मानसून की रफ्तार को धीमा कर दिया. इसके बाद 4 जून की तारीख का ऐलान किया गया और अब मानसून ने दस्तक दे दी है. 

चल सकती हैं तेज हवाएं

रिपोर्ट के मुताबिक पूरे राज्य में भारी बारिश हो रही है. IMD पिछले कुछ दिनों से केरल में बारिश पर नजर रख रहा था, कुछ ही पहले ही भारी बारिश, तेज हवाएं और बढ़े हुए बादल बन गए थे, लगातार हो रही बारिश को देखते हुए IMD ने अलप्पुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और गरज के साथ बारिश, भारी बारिश और 40 kmph तक की स्पीड से चलने वाली हवाओं की चेतावनी दी है.

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मध्य प्रदेश में कब पहुंचेगा मानसून?

साउथ-वेस्ट मानसून के आखिरकार केरल पहुंचने के साथ अब लोगों का ध्यान उत्तरी राज्यों की तरफ जा रहा है, जहां पर पिछले कुछ हफ्तों से भीषण गर्मी पड़ रही है. मानसून आमतौर पर जून में लगातार आगे बढ़ता है, वेस्ट कोस्ट और नॉर्थ-ईस्ट के ज्यादातर हिस्सों में तेजी से फैलता है, फिर जून के बीच में ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित सेंट्रल इंडिया में पहुंचता है. यहां से ये पूर्वी और उत्तरी इलाकों की तरफ बढ़ता है.  

यूपी में मानसून की एंट्री

दिल्ली में आमतौर पर 27 जून के आसपास मानसून की बारिश होती है, जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित नॉर्थ-वेस्ट इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में मानसून जून के आखिर में पहुंचता है या फिर जुलाई के पहले हफ्ते में आता है. मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अगर इसी तरह से मौसम रहा, तो जुलाई की शुरुआत तक उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में मौसमी बारिश होने की उम्मीद है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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