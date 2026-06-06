/बहुत हो गई गर्मी, अब तांडव मचाएगी बारिश... उत्तर-दक्षिण से लेकर हर तरफ बरसेंगे बदरा; यहां सबसे ज्यादा आफत

Weather Update: उत्तर भारत समेत देश के कई इलाकों में भीषण गर्मी ने परेशान किया है. जून के महीने में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच रहा है. ऐसे में लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि देश में मानसून की एंट्री नहीं होगी. मौसम विभाग के मुताबिक, 6 जून को गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है. पूर्वोत्तर के राज्यों में भी मानसून कई इलाकों में पहुंच गया है. अगले 7 दिनों में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और नॉर्थईस्ट में भारिश होने की संभावना है. महाराष्ट्र-गोवा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.