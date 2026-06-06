/बहुत हो गई गर्मी, अब तांडव मचाएगी बारिश... उत्तर-दक्षिण से लेकर हर तरफ बरसेंगे बदरा; यहां सबसे ज्यादा आफत

Weather Update: उत्तर भारत समेत देश के कई इलाकों में भीषण गर्मी ने परेशान किया है. जून के महीने में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच रहा है. ऐसे में लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि देश में मानसून की एंट्री नहीं होगी. मौसम विभाग के मुताबिक, 6 जून को गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है. पूर्वोत्तर के राज्यों में भी मानसून कई इलाकों में पहुंच गया है. अगले 7 दिनों में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और नॉर्थईस्ट में भारिश होने की संभावना है. महाराष्ट्र-गोवा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
बता दें कि मौसम विभाग ने रविवार ) 7 जून 2026) के लिए कई इलाकों में तेज आंधी, बिजली गिरने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. यूपी-बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत पहाड़ी राज्यों में मौसम करवट ले सकता है. यहां कई क्षेत्रों में 80-85 प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलने की संभावना है.
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— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 6, 2026
बीकानेर में आज तेज हवाओं और बारिश के साथ आई भीषण धूल भरी आंधी ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. वहीं नॉर्थईस्ट में 6-12 जून 2026 के बीच असम-मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और अरुणांचल प्रदेश में बारिश की संभावना है, जबकि 7-12 जून 2026 तक मणिपुर-मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
साउथ इंडिया की बात करें तो यहां आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और यनम में 6-12 जून 2026 को बारिश का अलर्ट है. इसके अलावा आंतरिक कर्नाटक में 12 जून 2026, दक्षिणी कर्नाटक में 8-12 जून 2026, 6-10 जून 2026, तेलंगाना में 12 जून 2026, केरल में 6-12 जून 2026 और लक्षद्वीप, 6-11 जून 2026 के बीच भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा तेलंगाना में भी 11 जून 2026 को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम संबंधी चेतावनी
मुख्य बिंदु
(i) दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आज, 06 जून 2026 को महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के कुछ और भागों, गोवा के शेष भागों, कर्नाटक के कुछ और भागों, तमिलनाडु के अधिकांश भागों तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों में और प्रगति की है।
ii) अगले 7 दिनों के दौरान… pic.twitter.com/05rZCcHTtA
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आज 6 जून 2026 की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, कराईकल, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में आंधी तूफान, तेज हवाओं और बिजली कड़कने का अलर्ट जारी किया गया है.
पहाड़ों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर में आज 6 जून 2026 को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं हिमाचल प्रदेश में 6-8 जून 2026 और उत्तराखंड में 12 जून 2026 को बारिश होने की संभावना है. उत्तराखंड में 11-12 जून 2026 को कई जगहों पर आंधी-तूफान, तेज हवाएं और बिजली कड़कने की संभावना है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज 6 जून 2026 को बारिश बारिश की चेतावनी जारी की गई है. 6-8 जून तक घाटी में झमाझम बारिश बरसने वाली है. इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 11-12 जून 2026 को कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.