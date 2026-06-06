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बहुत हो गई गर्मी, अब तांडव मचाएगी बारिश... उत्तर-दक्षिण से लेकर हर तरफ बरसेंगे बदरा; यहां सबसे ज्यादा आफत


Rain Alert: उत्तर भारत में भले ही सूरज ने तपती गर्मी से परेशान कर दिया है, लेकिन अब जल्द ही मानसून बड़ी राहत देने वाला है. बता दें कि आज 6 जून 2026 को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है. इसके अलावा आने वाले दिनों में भी झमाझम बारिश हो सकती है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 06, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:04 PM IST
बहुत हो गई गर्मी, अब तांडव मचाएगी बारिश... उत्तर-दक्षिण से लेकर हर तरफ बरसेंगे बदरा; यहां सबसे ज्यादा आफत

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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