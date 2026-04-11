बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट

Weather Update: मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है. अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. दिन में तेज हवाएं चल सकती हैं.
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Weather Update: भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 11 अप्रैल 2026 को मुख्यतः साफ आसमान रहेगा. अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. दिन के समय उत्तर-पश्चिमी हवाएं 10-20 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जो कभी-कभी 30 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं. गर्मी का एहसास सामान्य रहेगा और हीट वेव की कोई स्थिति नहीं बनेगी.
12 अप्रैल 2026 को दिल्ली-एनसीआर में भी मुख्यतः साफ मौसम बना रहेगा. अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 19-21 डिग्री सेल्सियस रहेगा. उत्तर-पश्चिमी हवाएं 10-20 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी. IMD ने बताया है कि पिछले दिनों की तुलना में तापमान में क्रमिक वृद्धि हो रही है, जो 9 से 15 अप्रैल के बीच 6-8 डिग्री तक बढ़ सकती है.
दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर-पश्चिम भारत में 11 और 12 अप्रैल को कोई महत्वपूर्ण वर्षा या आंधी की संभावना नहीं है. मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ रहेगा. IMD के पूर्वानुमान में कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम हो चुका है, जिससे आसमान साफ होने और तापमान बढ़ने की स्थिति बन रही है.पूरे भारत में 11-12 अप्रैल को उत्तर-पश्चिमी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी साफ मौसम के साथ तापमान में वृद्धि देखी जाएगी.
पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा या आंधी की संभावना बनी हुई है. दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में गर्म और आर्द्र मौसम बना रहेगा.IMD के अनुसार, देश के अधिकांश हिस्सों में 11 और 12 अप्रैल को कोई बड़े मौसमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है. पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की वर्षा या बर्फबारी की छिटपुट संभावना है, लेकिन मैदानी इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा. पूर्वी भारत में कुछ जगहों पर गर्म और आर्द्र स्थिति बनी रह सकती है.
भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अप्रैल के मध्य से तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है, जिससे कुछ क्षेत्रों में हीट वेव जैसी स्थिति बन सकती है. दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत में 11 और 12 अप्रैल को आरामदायक लेकिन बढ़ते तापमान वाला मौसम रहेगा, जबकि देश के अन्य हिस्सों में स्थानीय मौसमी विविधताएं देखने को मिल सकती हैं.
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