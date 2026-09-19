/जाते-जाते आफत बरसाएगा मानसून, ठंड से पहले इन 20 राज्यों में बारिश की फुहारें; आज कैसा रहेगा मौसम?

IMD ने पहाड़ी राज्यों में भी खराब मौसम को लेकर चेतावनी दी है. हिमाचल प्रदेश में आज सोलन, कांगड़ा, ऊना,शिमला, मंडी, सिरमौर, किन्नौर और सोलन में बारिश-तूफान की संभावना जताई है. यहां 45-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चल सकती है. जम्मू-कश्मीर में भी आज मुजफ्फराबाद, रामबन, किश्तवार, जम्मू, कुलगाम, राजौरी और अनंतनाग में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 60-65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चल सकती है. इसके अलावा उत्तराखंड के बागेश्वर, नैनीताल,पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून में बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. यहां 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चल सकती है.