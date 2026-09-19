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जाते-जाते आफत बरसाएगा मानसून, ठंड से पहले इन 20 राज्यों में बारिश की फुहारें; आज कैसा रहेगा मौसम?


Weather Update: देश में मानूसन की विदाई के साथ एक बार फिर कई राज्यों में बारिश की बैछारें पड़ सकती हैं. पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर जगह इसका अलर्ट जारी किया गया है. आज का मौसम कैसा रहने वाला है?

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 19, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:32 AM IST
जाते-जाते आफत बरसाएगा मानसून, ठंड से पहले इन 20 राज्यों में बारिश की फुहारें; आज कैसा रहेगा मौसम?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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