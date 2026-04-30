इस एग्जिट पोल ने बंगाल में बीजेपी के लिए कर दिया बम-बम, दे डालीं इतनी सीटें; देखकर TMC को नहीं आएगा चैन

West Bengal Exit Polls: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के वास्तविक नतीजे तो 4 मई को आएंगे, लेकिन इससे पहले अलग-अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं. गुरुवार को टुडेज चाणक्य की ओर से एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए गए. इस एग्जिट पोल के अनुसार, बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है.
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Today's Chanakya Exit Poll: पश्चिम बंगाल समेत देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. असम, केरलम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और तमिलनाडु विधानसभा के परिणाम 4 मई को आएंगे. इससे पहले गुरुवार (30 अप्रैल) को टुडेज चाणक्य ने पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल में बड़ा अनुमान लगाया है. इस सर्वे के अनुसार, असम में फिर से बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकारी की वापसी हो रही है. वहीं, केरलम में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है.
दरअसल, टुडेज चाणक्य की ओर से एग्जिट पोल के आंकड़े आज शाम जारी किए गए. इससे पहले पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद कई एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए थे. हैरान करने वाली बात है कि टुडेज चाणक्य के आंकड़ो में पश्चिम बंगाल में परिवर्तन नजर आ रहा है.
टुडेज चाणक्य की ओर से जारी किए गए एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में भगवा आंधी चल सकती है. इसका मतलब है बंगाल में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन सकती है. गुरुवार को सामने आए एग्जिट पोल के आंकड़ों से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 192 सीटें मिल सकती हैं. इसके अलावा टीएमसी को 100 सीटें मिल सकती हैं. अगर वास्तव में ऐसा होता है, तो बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और ममता बनर्जी का किल ढह सकता है.
#TCAnalysis#Election2026
West Bengal 2026
Seat Projection
BJP 192 ± 11 Seats
TMC+ 100 ± 11 Seats
Others 2 ± 2 Seats#TodaysChanakyaAnalysis
— Today's Chanakya (@TodaysChanakya) April 30, 2026
टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक, असम की 126 विधानसभा सीटों में बीजेपी के नेतृ्त्व वाले एनडीए गठबंधन को 93 से 111 सीटें मिल सकती हैं. इसका सीधा मतलब है कि राज्य में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है. वहीं, असम में कांग्रेस गठबंधन को 23 सीटें मिलने की संभावना है. वहीं, अन्य दलों को 1 सीट मिल सकती है.
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टुडेज चाणक्य के मुताबिक केरलम में UDF और LDF के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है. ऐसे में राज्य में 10 साल बाद यूडीएफ की वापसी हो सकती है और राज्य से लेफ्ट का सफाया हो सकता है, इस एग्जिट पोल के अनुसार, केरलम में यूडीएफ को 69 सीटें मिल सकती हैं और एलडीएफ को 64 सीटें मिलने की संभावना है. केरलम में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 140 है. हैरान करने वाली बात है कि केरलम में बीजेपी के खाते में 7 सीटें जाने की संभावना है.
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