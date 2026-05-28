Toilet Flush: फ्लश में होता है एक बड़ा और एक छोटा बटन, क्या आपको मालूम है इसका लॉजिक?

Dual Flush Concept: वाशरूम (Washroom) कहीं का हो, उसमें साफ-सफाई के साथ वहां लगी एक्सेसरीज़ पर सबका ध्यान जाता है. अब तो आपके घर से लेकर दुनियाभर में नए-नए अंदाज के मॉडर्न फिटिंग्स की एंट्री हो चुकी है. आपने खुद ही कई तरह के टॉयलेट फ्लश (Toilet Flush) देखे और इस्तेमाल किए होंगे. आमतौर पर 2BHK वाले फ्लैट्स में एक देसी और दूसरा कमोड वाला (वेस्टर्न टॉयलेट) होता है. गांवों में लोग अक्सर इसे अंग्रेजी टॉयलेट भी कहते हैं. शहरों में तो वेस्टर्न टॉयलेट ही चलन में हैं, देसी वाले तो बस सरकारी सुलभ शौचालयों में देखने को मिलते हैं.

एआई तकनीक से चलने वाले फ्लश की बजाए, मैनुअल वाले टॉयलेट फ्लश सिस्टन की बात करें तो उसमें एक बड़ा और एक छोटा बटन होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका क्या लॉजिक है? अंग्रेजी टॉयलेट वाले सिस्टम में फ्लश वाली टंकी पर दो बटनों का कॉन्सेप्ट कैसे, कहां और किसको आया? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी.

कौन सा बटन किस काम आता है?

टॉयलेट में दिए गए ये दो बटन ड्यूल फ्लश सिस्टम का हिस्सा होते हैं. दोनों बटन एक एक्जिट वॉल्व (Exit Valve) से जुड़े होते हैं. बड़े बटन को प्रेस करने से करीब 6 लीटर पानी निकलता है. वहीं छोटे को दबाने से करीब 3 लीटर पानी निकलता है. छोटा बटन आमतौर पर लिक्विड वेस्ट यानी यूरिन करने के बाद बहाने लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें कम पानी की जरूरत पड़ती है. वहीं बड़ा बटन सॉलिड वेस्ट के लिए बनाया गया है, जिसमें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है. अलग कंपनियों और मॉडल्स में डिजाइन अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर टॉयलेट्स में यही सिस्टम इस्तेमाल होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कितना पानी बचाता है ड्यूल फ्लश सिस्टम?

एक अनुमान के मुताबिक अगर किसी घर में दो लोग हैं और वहां डबल फ्लश यानी ड्युल फ्लशिंग सिस्टम को ध्यान में रखकर छोटा वाला बटन ही दबाया जाए तो साल में करीब 20 हजार लीटर पानी की बचत हो सकती है. ड्यूल फ्लश (Dual Flush) कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो ये अमेरिकी इंडस्ट्रियल डिजाइनर विक्टर पैपनेक (Victor Papanek) के दिमाग की उपज थी. आपको बता दें कि 1976 में विक्टर पेपनेक ने बेस्ट सेलिंग किताब ‘Design For The Real World’ में इसका जिक्र किया था.

(यह भी पढ़ें- भारत के वो शहर जहां पौ फटते ही शुरू हो जाते हैं नाश्ते के बाजार, एक जगह कहलाती है पोहा कैपिटल; इस ब्रेकफास्ट के टेस्ट के अंग्रेज भी दीवाने)