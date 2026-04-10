West Bengal Election 2026: बंगाल के चुनावी समंदर में कहां से हुई 'फिश' की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बन गई गेमचेंजर

West Bengal Election 2026: जैसे-जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव करीब आता जा रहा है, पार्टियों के दिलों की धड़कन तेज हो गई है. सड़कों पर तो रैलियां और बाकी सियासी चीजें चल ही रही हैं. लेकिन अब पार्टियों का दिल शिफ्ट हो गया है बंगाली किचन की तरफ. बंगाल में फिश यानी मछली महज एक डिश नहीं है यह बंगाल की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी है. चाहे बीजेपी हो या फिर टीएमसी दोनों ने ही माछ को अपने सेंट्रल कैंपेनिंग टूल में तब्दील कर लिया है. जो कभी घरेलू जिंदगी का प्रतीक थी, वह अब क्षेत्रीय गौरव और धार्मिक स्वायत्तता को लेकर चल रही एक बेहद अहम लड़ाई में सबसे आगे है.

पॉलिटिकल कैंपेन में कहां से हुई फिश की एंट्री?

मछली को एक टॉप सियासी मुद्दा बनाए जाने के पीछे संस्कृति थोपे जाने को लेकर गहरी चिंता छिपी है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस चुनाव को स्थानीय बंगाली परंपराओं और दिल्ली-प्रेरित शाकाहार के बीच मुकाबले के रूप में पेश किया है. बिहार और असम जैसे पड़ोसी राज्यों में मांस और मछली पर लगी पाबंदियों को बताकर TMC ने एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा है कि BJP की जीत के बाद राज्य में अनिवार्य रूप से खान-पान में बदलाव थोपा जाएगा.

इसके उलट, पीएम नरेंद्र मोदी ने इस इंडस्ट्री के आर्थिक पहलुओं को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है. 9 अप्रैल को हल्दिया में एक हाई-प्रोफाइल रैली के दौरान, प्रधानमंत्री ने मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने में फेल होने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की. उन्होंने इस विडंबना की ओर इशारा किया कि बंगाल के पास विशाल समुद्र तट और नदियों का जाल होने के बावजूद, यह राज्य मछली के लिए आंध्र प्रदेश और अब तो गुजरात जैसे राज्यों से होने वाले आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है.

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'वेजिटेरियन पार्टी के लेबल' पर क्या बोली बीजेपी?

टीएमसी के 'बाहरी' वाले नैरेटिव का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी ने विचुअल और खाना पकाने से जुड़े तालमेल की रणनीति अपनाई है. जैसे ही वह लम्हा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बीजेपी के बिधाननगर से उम्मीदवार डॉ. शरदवत मुखर्जी स्थानीय मार्केट में कटला फिश के साथ कैंपेन करते नजर आए. फिश इन हैंड वाली कूटनीति से बीजेपी यह सीधा संदेश देना चाहती है कि अगर उसकी सरकार बनी तो वह खाने-पीने पर कोई रोक-टोक नहीं लगाएगी.

राज्य BJP अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने स्वामी विवेकानंद के मांसाहारी भोजन को ऐतिहासिक रूप से स्वीकार करने का हवाला देते हुए इस बात को और मजबूत किया है, और जोर देकर कहा है कि पार्टी बंगाल की अनोखी खान-पान की विरासत का सम्मान करती है.

पार्टी असल में दोहरी रणनीति वाला अभियान चला रही है- एक तरफ वह बंगाल की फिश इंडस्ट्री को आधुनिक बनाने के लिए 'नीली क्रांति' का वादा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी 'बंगाली पहचान' साबित करने के लिए सार्वजनिक रूप से मछली खाने के कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले रही है.

मामला पहचान का लेकिन इकोनॉमी असली फैक्टर

भले ही बात पहचान की हो रही हो. लेकिन असली कहानी इस सेक्टर में इकोनॉमिक क्राइसिस से जुड़ी है. प.बंगाल भारत का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है. लेकिन फिर भी उसे घाटा हो रहा है. बांग्लादेश की पद्मा नदी से मिलने वाली कीमती हिल्सा (इलिश) मछली की सप्लाई, भू-राजनीतिक तनावों के कारण लगातार अनिश्चित होती जा रही है; जिसके चलते इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका सीधा असर मध्यम वर्ग की जेब पर पड़ रहा है.

BJP ने इस निर्भरता को कम करने के लिए मछली पालन की आधुनिक तकनीकों और सीफूड प्रोसेसिंग हब को लागू करने का वादा किया है. वहीं, TMC ने स्थानीय मछुआरा समुदाय के लिए अपनी प्रतिबद्धता के सबूत के तौर पर अपनी 'जल धरो जल भरो' जल संरक्षण योजना को सामने रखा है. आम वोटर के लिए, यह बहस उत्पादन के आंकड़ों से ज्यादा 'प्लेट टेस्ट' के बारे में है. यानी, क्या उनकी पसंदीदा मछली सस्ती बनी रहेगी और क्या उसे खाने का उनका अधिकार बिना किसी रोक-टोक के बना रहेगा.