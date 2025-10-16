इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े डैम

List of Major Dams in India: आपने अपने गांव या शहर के पास किसी नदी या बड़ी नहर के बारे में तो सुना ही होगा. क्या आप जानते हैं कि इस बहते हुए पानी को रोककर आप कितनी जरूरी चीजें हासिल करते हैं? 'बांध' (Dam) एक ऐसी ही बड़ी दीवार जैसी बनावट है, जिसे नदी के आर-पार खड़ा किया जाता है. ये बांध सिर्फ पानी जमा करने का काम नहीं करते, बल्कि कई बड़ी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. देश की खेती हो, घर की बिजली हो या पीने का साफ पानी, इन सब में बांधों का बहुत बड़ा योगदान है. एक तरह से बांध देश की तरक्की के 'पॉवर हाउस' हैं, जो पानी की ताकत को देश की ताकत में बदलते हैं. आज हम आपको देश के 10 सबसे बड़े डैम के बारे में बताएंगे.

टिहरी बांध

यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है. इसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है. टिहरी बांध देखने में भी बेहद खूबसूरत है. इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते है. अगर भविष्य में कभी भी ये बांध टूटता है तो बहुत बड़ी आपदा आ सकती है. साथ ही यह मुख्य रूप से बिजली बनाने के लिए भी है.

भाखड़ा नांगल बांध

यह भारत का ऊंचाई के मामले में सबसे बड़ा बांध है. इस बांध का उपयोग देश में सिंचाई और बिजली के लिए किया जाता है. वहीं इस बांध ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों की खेती में बड़ा योगदान दिया है.

हीराकुंड बांध

यह बांध 25.79 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह भारत का सबसे लंबा बांध है. इसका उपयोग मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है. साथ ही यह बड़े पैमाने पर सिंचाई का काम भी करता है.

नागार्जुन सागर बांध

यह अपनी विशाल चिनाई वाली संरचना और बड़ी जलाशय के लिए जाना जाता है. आपकी बता दें कि यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सिंचाई और बिजली बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है.

सरदार सरोवर बांध

यह नर्मदा घाटी परियोजना में एक प्रमुख बांध है. इसका उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किया जाता है. वहीं गुजरात और राजस्थान के सूखे क्षेत्रों में पानी पहुंचाने में भी इसका बहुत उपयोग किया जाता है.

श्रीशैलम बांध

यह बांध दक्षिणी राज्यों में स्थित एक महत्वपूर्ण बांध है. इसका उपयोग भी यह जलविद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए किया जाता है. यह जगह भी बेहद खूबसूरत है. यहां भी बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं.



इंदिरा सागर बांध

मध्य प्रदेश में स्थित यह एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है. यह मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बिजली और सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है, जिससे कृषि और ग्रामीण विकास को बहुत राहत मिलती है.

इडुक्की बांध

यह केरल में स्थित एक सुंदर आर्च बांध है. यह जगह बेहद खूबसूरत और शानदार है. यह जगह अपनी नेचुरल ब्यूटी और बिजली बनाने के लिए जाना जाता है. यहां के नजारे आपको दीवाना बना देंगे.

कोयना बांध

यह बांध महाराष्ट्र में स्थित है. यह महाराष्ट्र की ऊर्जा आपूर्ति के लिए आवश्यक है. इस बांध से राज्य की औद्योगिक और घरेलू बिजली की आवश्यकताएं पूरी होती हैं. यह बांध महाराष्ट्र के लिए बहुत खास है. इसके बिना महाराष्ट्र में अंधेरा भी हो सकता है.

तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक

यह कर्नाटक का एक पुराना और जरूरी बांध है. इसका मुख्य काम आस-पास के खेतों को सिंचाई के लिए पानी देना है.