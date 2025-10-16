Advertisement
trendingNow12963457
Hindi Newsदेश

इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े डैम

Biggest dams in India: डैम किसी भी देश के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं. इनका इस्तेमाल सिर्फ पानी रोकने के लिए ही नहीं, बल्कि बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है. आज हम आपको भारत के 10 सबसे बड़े बांधों के बारे में बताएंगे, जो भारत के लिए विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 16, 2025, 12:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े डैम

List of Major Dams in India: आपने अपने गांव या शहर के पास किसी नदी या बड़ी नहर के बारे में तो सुना ही होगा. क्या आप जानते हैं कि इस बहते हुए पानी को रोककर आप कितनी जरूरी चीजें हासिल करते हैं? 'बांध' (Dam) एक ऐसी ही बड़ी दीवार जैसी बनावट है, जिसे नदी के आर-पार खड़ा किया जाता है. ये बांध सिर्फ पानी जमा करने का काम नहीं करते, बल्कि कई बड़ी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. देश की खेती हो, घर की बिजली हो या पीने का साफ पानी, इन सब में बांधों का बहुत बड़ा योगदान है. एक तरह से बांध देश की तरक्की के 'पॉवर हाउस' हैं, जो पानी की ताकत को देश की ताकत में बदलते हैं. आज हम आपको देश के 10 सबसे बड़े डैम के बारे में बताएंगे.

टिहरी बांध
यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है. इसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है. टिहरी बांध देखने में भी बेहद खूबसूरत है. इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते है. अगर भविष्य में कभी भी ये बांध टूटता है तो बहुत बड़ी आपदा आ सकती है. साथ ही यह मुख्य रूप से बिजली बनाने के लिए भी है. 

भाखड़ा नांगल बांध
यह भारत का ऊंचाई के मामले में सबसे बड़ा बांध है. इस बांध का उपयोग देश में सिंचाई और बिजली के लिए किया जाता है. वहीं इस बांध ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों की खेती में बड़ा योगदान दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हीराकुंड बांध
यह बांध 25.79 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह भारत का सबसे लंबा बांध है. इसका उपयोग मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है. साथ ही यह बड़े पैमाने पर सिंचाई का काम भी करता है. 

नागार्जुन सागर बांध
 यह अपनी विशाल चिनाई वाली संरचना और बड़ी जलाशय के लिए जाना जाता है. आपकी बता दें कि यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सिंचाई और बिजली बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है. 

सरदार सरोवर बांध
यह नर्मदा घाटी परियोजना में एक प्रमुख बांध है. इसका उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किया जाता है. वहीं  गुजरात और राजस्थान के सूखे क्षेत्रों में पानी पहुंचाने में भी इसका बहुत उपयोग किया जाता है. 

श्रीशैलम बांध
यह बांध दक्षिणी राज्यों में स्थित एक महत्वपूर्ण बांध है. इसका उपयोग भी यह जलविद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए किया जाता है. यह जगह भी बेहद खूबसूरत है. यहां भी बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं. 
 
इंदिरा सागर बांध
मध्य प्रदेश में स्थित यह एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है. यह मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बिजली और सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है, जिससे कृषि और ग्रामीण विकास को बहुत राहत मिलती है. 

इडुक्की बांध
यह केरल में स्थित एक सुंदर आर्च बांध है. यह जगह बेहद खूबसूरत और शानदार है. यह जगह अपनी नेचुरल ब्यूटी और बिजली बनाने के लिए जाना जाता है. यहां के नजारे आपको दीवाना बना देंगे. 

कोयना बांध
यह बांध महाराष्ट्र में स्थित है. यह महाराष्ट्र की ऊर्जा आपूर्ति के लिए आवश्यक है. इस बांध से राज्य की औद्योगिक और घरेलू बिजली की आवश्यकताएं पूरी होती हैं. यह बांध महाराष्ट्र के लिए बहुत खास है. इसके बिना महाराष्ट्र में अंधेरा भी हो सकता है.

तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक
यह कर्नाटक का एक पुराना और जरूरी बांध है. इसका मुख्य काम आस-पास के खेतों को सिंचाई के लिए पानी देना है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

biggest dam in IndiaList of Major Dams in India

Trending news

अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
Self-reliant Bharat
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
DNA
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
Ashley Telles
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
Death Penalty
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
Durgapur Rape Case
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
Supreme Court News
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
Light Weight Modular Missile System
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
maharashtra news in hindi
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
Punjab news in hindi
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
Gaganyaan
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान