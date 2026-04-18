विपक्ष को धोया, महिलाओं को हक दिलाने का वादा और... PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें

राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, 'विपक्ष परिसीमन को लेकर झूठ फैला रहा है. न किसी राज्य का प्रतिनिधित्व घटेगा और ना हिस्सेदारी कम होगी. सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में बढ़ेंगी. कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण के खिलाफ रही है. हर बार इसमें अड़चन डालती आई है. इस बार भी अलग-अलग तकनीकी बहानों के जरिए लोगों को गुमराह किया गया.