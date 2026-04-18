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Hindi Newsदेशविपक्ष को धोया, महिलाओं को हक दिलाने का वादा और... PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें

विपक्ष को धोया, महिलाओं को हक दिलाने का वादा और... PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें

राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, 'विपक्ष परिसीमन को लेकर झूठ फैला रहा है. न किसी राज्य का प्रतिनिधित्व घटेगा और ना हिस्सेदारी कम होगी. सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में बढ़ेंगी. कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण के खिलाफ रही है. हर बार इसमें अड़चन डालती आई है. इस बार भी अलग-अलग तकनीकी बहानों के जरिए लोगों को गुमराह किया गया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 18, 2026, 11:07 PM IST
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(PM Modi File Photo)
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 PM Modi speech to the nation: पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें क्या रहीं, आइए बताते हैं. 

  1. पीएम मोदी ने कहा, 'आज भले ही, बिल पास कराने के लिए जरूरी वोट हमें नहीं मिला हो. लेकिन मैं जानता हूं देश की 100 फीसदी नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है.'
  2. महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे. उन्होंने जो किया, वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी. वो नारी के स्वाभिमान पर उसके आत्मसम्मान पर चोट थी और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती है. 
  3. नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है. नारी शक्ति वंदन संशोधन, उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम सभी राज्यों को समान वृद्धि देने का प्रयास था. 
  4. इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी.
  5. नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह है, इन परिवारवादी पार्टियों का डर! इन्हें डर है कि अगर महिलाएं सशक्त हो गईं, तो इन परिवारवादी पार्टियों का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा. 
  6. सरकार ने पहले दिन से साफ किया है कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, ना हि किसी का प्रतिनिधित्व कम होगा. बल्कि, सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेंगी.
  7. महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने फिर एक बात सिद्ध कर दी है. कांग्रेस, एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है. लटकाना-भटकाना-अटकाना यही कांग्रेस का सिद्धांत रहा है.
  8. ये विषय नाकामी या क्रेडिट का नहीं था. मैंने संसद में भी कहा था आधी आबादी को उनका हक मिल जाने दीजिये, मैं इसका क्रेडिट विज्ञापन छपवाकर विपक्ष के लोगों को दे दूंगा.
  9. मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करेंगे.
  10. संसद में नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का जिन भी दलों ने विरोध किया है उनसे दो टूक कहूंगा ये लोग नारी शक्ति को फॉरग्रांटेड ले रहे हैं.
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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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‘Nari Shakti Vandan Adhiniyam’PM Modi speech to nation

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