नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर, इन पर लाखों का था इनाम

भारत में धीरे-धीरे नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है क्योंकि इसके काफी सदस्य या तो मारे जा रहे हैं, या फिर पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर, मुख्यधारा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 08, 2025, 03:15 AM IST
7 Naxals surrender before Chhattisgarh Police: भारत में नक्सलवाद के खिलाफ एक और कामयाबी हासिल हुई है.  37 लाख रुपये के इनामी 7 नक्सलियों ने बीते शुक्रवार को गरियाबंद (Gariyaband) जिले में छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा (Amresh Mishra) ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, "मेरा मानना ​​है कि ये एक ऐतिहासिक कामयाबी है. उदंती एरिया कमेटी (Udanti area committee) के 7 नक्सली सदस्यों ने आज आत्मसमर्पण कर दिया है," 

37 लाख का था इनाम
उन्होंने आगे कहा, "25 सालों से सुरक्षा बल नक्सली संगठन को कमजोर करने और उसे खत्म करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं. इन लोगों ने सही रास्ता चुना है. इन पर कुल 37 लाख रुपये का इनाम था. उनके पास 6 हथियार थे."  अक्टूबर में, केशकाल डिवीजन कमेटी के सचिव मुकेश सहित 21 नक्सलियों ने 13 महिला कार्यकर्ताओं और 18 हथियारों के साथ 8 पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ बस्तर में छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने सरेंडर किया था.

 

नक्सल मुक्त अभियान
इस हफ्ते की शुरुआत में, बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज (P Sundarraj) ने कहा था कि उन्हें 31 मार्च, 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद है और पिछले 20 महीनों में 2200 से ज़्यादा नक्सली मुख्यधारा में शामिल हुए हैं.

पुलिस के लिए बड़ी चुनौती
एएनआई से बात करते हुए, पी. सुंदरराज ने कहा, "पिछले कुछ दशकों से वामपंथी उग्रवाद न सिर्फ बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए, बल्कि देश के ज्यादातर हिस्सों के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती रहा है. पिछले कुछ साल बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के लिए बेहद निर्णायक रहे हैं.

 

नक्सलियों का लगातार खात्मा
पिछले 2 सत्रों में, हमने बस्तर क्षेत्र में 450 से ज्यादा नक्सलियों के शव बरामद किए हैं. इस पीरियड में, बसवराजू और अन्य जैसे टॉप नक्सली कार्यकर्ताओं के शव बरामद किए गए. पिछले कुछ महीनों में, केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो के सदस्यों और अन्य संभागीय समिति के सदस्यों सहित 300 से ज्यादा माओवादी कार्यकर्ताओं ने हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है."

मुख्यधारा में शामिल करने की कोशिश
उन्होंने आगे कहा, "इसी के चलते पिछले 20 महीनों में 2200 से अधिक नक्सली मुख्यधारा में शामिल हुए हैं. इन आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास के बाद मुख्यधारा में शामिल होने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है. हमारे पास उन्हें ट्रेन करने के लिए एक पूरा पैकेज है. उन्हें आर्थिक लाभ और आर्थिक सहायता भी दी जाती है." उन्होंने आगे कहा कि कम्प्रीहेंसिव एक्शन प्लान के कारण, पिछले कुछ सीजन में बस्तर क्षेत्र में 450 से ज्यादा नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं. 

(इनपुट-एएनआई)

