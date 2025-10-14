उग्रवाद को बड़ा झटका, महाराष्ट्र में टॉप माओवादी लीडर सोनू 'दादा' समेत 60 ने किया सरेंडर

Maharashtra Maoist Surrender: उग्रवाद के खिलाफ भारत की जंग जारी है, खबर मिल रही है टॉप माओवादी मल्लोजुला वेणुगोपाल राव (Maoist Mallojula Venugopal) उर्फ ​​सोनू 'दादा' (Sonu 'Dada') उर्फ ​​भूपति (Bhupati) ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली (Gadchiroli) जिले में अपने 60 दूसरे सदस्यों के साथ सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

माओवाद के खिलाफ बड़ी कमायाबी

मंगलवार को हुई इस घटना को सूत्रों द्वारा माओवादी आंदोलन के इतिहास में एक साथ हुए सबसे बड़े सरेंडर के रूप में बताया जा रहा है, जिससे प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को करारा झटका लगा है. पुलिस सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक, ग्रुप ने गढ़चिरौली जिले के घने जंगलों में हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया, जो लंबे समय से माओवादी उग्रवाद का गढ़ रहा है. हालांकि, महाराष्ट्र पुलिस या केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है.

स्थानीय लोगों से पुलिस की अपील

अधिकारियों ने इलाके में अभियानों की संवेदनशीलता पर जोर देते हुए जनता से सत्यापित बयानों का इंतजार करने की गुजारिश की है. माओवादी हायरार्की में एक हाई रैंकिंग लीडर सोनू 'दादा' ने पहले ही सरकार के सामने अपने हथियारों के साथ सरेंडर करने की ख्वाहिश जताई थी. ये एक ऐसी घटना है जिसने कथित तौर पर संगठन के भीतर कलह के बीज बो दिए.

माओवादियों से पूछताछ जारी

सरेंडर कैडर्स, जिनमें महिलाएं और निचले लेवल के कार्यकर्ता शामिल हैं, उलस से सुरक्षा बल मौजूदा वक्त में माओवादी नेटवर्क, ठिकानों और फ्यूचर प्लान के बारे में अहम खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए पूछताछ कर रहे हैं. ये घटना महाराष्ट्र के पूर्वी जिलों में तेज नक्सल विरोधी अभियानों के बीच हुई है, जहां सरकारी पुनर्वास नीतियों ने सरेंडर को एनकरेज किया है.

सरेंडर पर क्या फायदा मिलता है?

नक्सल सरेंडर और पुनर्वास नीति पूर्व विद्रोहियों को समाज में फिर से शामिल करने के लिए माफी, वित्तीय सहायता और स्किल ट्रेनिंग देती है. अगर सोनू दादा के दलबदल की पुष्टि हो जाती है, तो इससे माओवादियों की अहम लीडरशिप स्ट्रक्चर की कलई खुल सकती है, क्योंकि माना जाता है कि उन्होंने कई हाई-प्रोफाइल हमलों की साजिश रची थी.

