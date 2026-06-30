इतिहास नहीं, हत्याकांड देखने पहुंच रहे लोग... 'सिया पॉइंट' बना पुणे का ऐतिहासिक लोहागढ़ किला, कैसे डार्क टूरिज्म को दे रहा बढ़ावा?

Pune Lohagarh Fort: पुणे के पास स्थित ऐतिहासिक लोहगढ़ किला कभी अपने गौरवशाली मराठा इतिहास के लिए जाना जाता था. लोग यहां छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवाओं की वीर गाथाओं को महसूस करने आते थे, लेकिन आज की तारीख में इस किले का महत्व ही बदल गया है. इसकी पहचान बदलने की कोशिश हो रही है. इस किले की पहचान उस सिया के नाम से कराई जा रही है, जिसने कुछ दिन पहले यहां से खाई में गिराकर अपने मंगेतर को मार डाला.
लोहागढ़ किले में पर्यटक सिर्फ इसलिए जुट रहे हैं ताकि वो देख सकें कि सिया ने अपने होने वाले पति को कहां मारा था. ये लोग इस किले के इतिहास को जानने नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनकी दिलचस्पी उस गहरी खाई में है, जहां सिया ने केतन को धकेल दिया था. इस जगह को कुछ लोग सिया प्वाइंट कहने लगे हैं. आज उन लोगों को समझना होगा कि सिया प्वाइंट वाली सोच मजाक नहीं है, खतरनाक है.
सोशल मीडिया पर कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि लोहगढ़ किले में लोगों की इतनी भीड़ जमा हो गई है कि लोग किले में ही फंस गए हैं. दावा किया जा रहा है कि लोग उस जगह को देखने के लिए उत्सुक हैं, जहां से सिया ने केतन को धक्का दिया. ये पहली बार नहीं है, जब कोई मर्डर स्पॉट, टूरिस्ट स्पॉट बन गया है. सिया प्वाइंट की तरह ही मेघालय में कथित सोनम प्वाइंट भी है. सिया गोयल से पहले सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी को मेघालय में चेरापूंजी के पास की पहाड़ियों से धक्का दे दिया था. आज की तारीख में वो पहाड़ी भी मेघालय में एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन गई है. लोग उस जगह जाकर सेल्फी खींचवा रहे हैं. रील बना रहे हैं, जहां से किसी को धक्का दिया गया था. ये सोचने वाली बात है कि जहां किसी की दर्दनाक मौत हुई है, उस जगह पर जाकर लोग क्या तलाश रहे हैं. इस तरह के टूरिज्म को एक नाम दिया गया है डार्क टूरिज्म.
जब लोग किसी ऐसी जगह की यात्रा करते हैं जिसका इतिहास या वर्तमान, मृत्यु, त्रासदी, विनाश, हत्या या किसी बड़े अपराध से जुड़ा हो, तो उसे 'डार्क टूरिज्म' कहा जाता है. आमतौर पर पर्यटन का मतलब शांति, प्राकृतिक सौंदर्य या ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करना होता था, लेकिन डार्क टूरिज्म में मुख्य आकर्षण मौत और खौफ होता है. शुरुआत में लोग इसे ऐतिहासिक त्रासदियों को याद करने और श्रद्धांजलि देने के रूप में देखते थे. इतिहास की हुई बड़ी त्रासदियों की जगहों पर आज भी सालाना लाखों लोग जाते हैं. डार्क टूरिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है पोलैंड का ऑस्विच कैंप. लोग यहां हिटलर की यातना शिविरों को देखने आते हैं. लोग उस जगह को देखने आते हैं जहां हिटलर ने 10 लाख से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन आज की तारीख में एक नए तरह का डार्क टूरिज्म शुरू हो गया है. लोग ऐसिहासिक घटनाओं की जगह उन जगहों पर जाने की जिज्ञासा रख रहे हैं, जहां किसी की हत्या या मौत हुई हो. लोग मेघालय की पहाड़ियों से लेकर लोहगढ़ के किले पर जा रहे हैं. लोग बुराड़ी के उस घर को देखने जा रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी.
सवाल ये है कि ऐसी जगहों पर जाने की ये मानसिकता क्या है. लोगों को यहां जाने से मिलता क्या है. डार्क टूरिज्म के साथ साथ समाज की एक और डार्क रिएलिटी के बारे में आपको जानना चाहिए. केतन अग्रवाल की हत्या एक गंभीर मामला है, लेकिन लोग इस हत्याकांड को मजाक बनाकर इससे लाइक्स और व्यूज्स बटोरने में लगे हैं. सोशल मीडिया पर सिया और केतन से जुड़ी रील्स और मीम्स वायरल हो रही हैं. किसी की मौत का मजाक बना देना एक खरतनाक ट्रेंड है. आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि चंद लाइक्स और कमेंट्स के लिए सेल्फी और रील के लिए हम इस किसी की संवेदनाओं से खेल रहे हैं. हम अपनी संवेदना खो रहे हैं.