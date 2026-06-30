इतिहास नहीं, हत्याकांड देखने पहुंच रहे लोग... 'सिया पॉइंट' बना पुणे का ऐतिहासिक लोहागढ़ किला, कैसे डार्क टूरिज्म को दे रहा बढ़ावा?

जब लोग किसी ऐसी जगह की यात्रा करते हैं जिसका इतिहास या वर्तमान, मृत्यु, त्रासदी, विनाश, हत्या या किसी बड़े अपराध से जुड़ा हो, तो उसे 'डार्क टूरिज्म' कहा जाता है. आमतौर पर पर्यटन का मतलब शांति, प्राकृतिक सौंदर्य या ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करना होता था, लेकिन डार्क टूरिज्म में मुख्य आकर्षण मौत और खौफ होता है. शुरुआत में लोग इसे ऐतिहासिक त्रासदियों को याद करने और श्रद्धांजलि देने के रूप में देखते थे. इतिहास की हुई बड़ी त्रासदियों की जगहों पर आज भी सालाना लाखों लोग जाते हैं. डार्क टूरिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है पोलैंड का ऑस्विच कैंप. लोग यहां हिटलर की यातना शिविरों को देखने आते हैं. लोग उस जगह को देखने आते हैं जहां हिटलर ने 10 लाख से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन आज की तारीख में एक नए तरह का डार्क टूरिज्म शुरू हो गया है. लोग ऐसिहासिक घटनाओं की जगह उन जगहों पर जाने की जिज्ञासा रख रहे हैं, जहां किसी की हत्या या मौत हुई हो. लोग मेघालय की पहाड़ियों से लेकर लोहगढ़ के किले पर जा रहे हैं. लोग बुराड़ी के उस घर को देखने जा रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी.