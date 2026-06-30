Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /इतिहास नहीं, हत्याकांड देखने पहुंच रहे लोग... सिया पॉइंट बना पुणे का ऐतिहासिक लोहागढ़ किला, कैसे डार्क टूरिज्म को दे रहा बढ़ावा?

इतिहास नहीं, हत्याकांड देखने पहुंच रहे लोग... 'सिया पॉइंट' बना पुणे का ऐतिहासिक लोहागढ़ किला, कैसे डार्क टूरिज्म को दे रहा बढ़ावा?

Siya Point In Lohagrah Fort: पुणे का लोहागढ़ फोर्ट चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड के बाद से इन दिनों पर्यटकों से खचाखच भरा है. लोग किले में उस जगह को देखने को लिए पहुंच रहे हैं, जहां सिया गोयल ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को धक्का देकर मारा था. लोग इसे सिया पॉइंट कह रहे हैं. आखिर ऐतिहासिक महत्व वाले इस किले की पहचान आखिर क्यों बदली जा रही है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 30, 2026, 11:23 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:23 PM IST
इतिहास नहीं, हत्याकांड देखने पहुंच रहे लोग... 'सिया पॉइंट' बना पुणे का ऐतिहासिक लोहागढ़ किला, कैसे डार्क टूरिज्म को दे रहा बढ़ावा?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
महाराष्ट्र में नाबालिग का शिक्षक पर चाकू से हमला, TC को लेकर शुरू हुआ था विवाद
Maharashtra news25 min ago
2
Ind vs Eng26 min ago
3
India-Pakistan News in Hindi31 min ago
4
Delhi EV Policy 202639 min ago
5
haryana crime news45 min ago