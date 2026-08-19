/ये क्यों पहना है... पुणे के सिंहगढ़ किले में 8 साल की बच्ची के कपड़ों पर बवाल, शॉर्ट्स पहनने पर पर्यटकों से मारपीट

Pune Tourism: पुणे और इसके आसपास के इलाकों में छत्रपति शिवाजी महाराज समेत मराठा राजाओं की ओर से बनाए गए किले बिखरे पड़े हैं. सालों से ये किले प्रसिद्ध पर्यटक स्थल की तरह काम कर रहे हैं, जहां हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं. हालांकि, बीते हफ्ते वेकेशन वाली ये जगह लोगों के लिए खौफनाक एक्सपीरियंस बन गई. इसकी वजह केवल कपड़े थे.
पुणे की हवेली पुलिस ने 16 अगस्त 2026 को सिंहगढ़ किले में पर्यटकों के कपड़ों को लेकर उन पर हमला करने और 2 घंटे तक लोगों को धमकाने के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
पुणे पुलिस के SP संदीप सिंह गिल के मुताबिक, विवाद तब शुरू हुआ, जब कुछ लोगों के एक ग्रुप ने एक परिवार को रोककर पूछा कि उनकी 8 साल की बेटी ने शॉर्ट्स क्यों पहने हुए हैं. इसको लेकर बहस बढ़ गई और एक व्यक्ति पर हमला किया गया. पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने खुद को 'फोर्ट कंजर्वेशन सोसाइटी' के सदस्य होने का दावा किया.
At least four tourists, including a woman, were assaulted at Sinhagad Fort near #Pune after another group objected to their clothing wear. pic.twitter.com/nLMJ7ttiaM
— Smriti Sharmaa (@SmritiSharma_) August 19, 2026
इस ग्रुप ने 16 अगस्त 2026 को वीकेंड पर बढ़ी भीड़ में नाबालिग समेत कुछ लोगों को शॉर्ट्स पहने देखा, जिसको लेकर उन्होंने मॉरल पुलिसिंग करनी शुरू कर दी.
हमलावरों ने लोगों से भिड़ते हुआ कहा कि उन्होंने अनुचित कपड़े पहने हैं. यह टकराव जल्द हमले में बदला और समूह ने पर्यटकों को पीटना शुरू कर दिया. उन्होंने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा. उनके साथ भी दुर्व्यवहार और मारपीट की गई.
Maharashtra | SP Pune Rural Sandeep Singh Gill says, "An incident had occurred at Sinhgad Fort on 16 August, where a group of young men stopped a family returning from the shrine of Tanaji and objected to a girl from the family wearing shorts. Following this, an argument took… pic.twitter.com/pBhqn7FCKi
— ANI (@ANI) August 19, 2026
घटना के दौरान मौजूद लोगों ने बताया कि हमला लगभग 2 घंटे तक चला, जिससे पर्यटक खौफ में आ गए और वे खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया. आगे की जांच जारी है. घटना के बाद पुलिस ने किले में भीड़ को काबू करना शुरू कर दिया.
बता दें कि पुणे का सिंहगढ़ किला महाराष्ट्र का पहला ऐसा किला होगा, जहां पर्यटकों की भीड़ को काबू करने और वाहनों के प्रवेश पर बैन लगाने के लिए ऐप आधारित प्री-रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा. पिछले कुछ सालों से यहां अचनाक खुद से ही किले का संरक्षण करने वाले समूहों में बढ़ोत्तरी हुई है. इनमें से कुछ इन संरचनाओं के इतिहास को संरक्षित करने और उनकी सफाई करने का दावा करते हैं, तो वहीं कईयों ने अपने अलग ही नियम बनाने शुरू कर दिए हैं. स्थानीय लोगों और पर्यटकों का कहना है कि ये समूह तय करते हैं कि किलों के अंदर क्या पहनना है और कैसा बर्ताव करना है.