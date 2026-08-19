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ये क्यों पहना है... पुणे के सिंहगढ़ किले में 8 साल की बच्ची के कपड़ों पर बवाल, शॉर्ट्स पहनने पर पर्यटकों से मारपीट

Violence In Pune Court Over Violence: पुणे में इन दिनों प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर कई समूह मॉरल पुलिसिंग का काम करने लगे हैं. वे आते-जाते लोगों के पहनावे पर ध्यान रख रहे हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे. इसको लेकर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 19, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:40 PM IST
ये क्यों पहना है... पुणे के सिंहगढ़ किले में 8 साल की बच्ची के कपड़ों पर बवाल, शॉर्ट्स पहनने पर पर्यटकों से मारपीट

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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