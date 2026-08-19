/ये क्यों पहना है... पुणे के सिंहगढ़ किले में 8 साल की बच्ची के कपड़ों पर बवाल, शॉर्ट्स पहनने पर पर्यटकों से मारपीट

बता दें कि पुणे का सिंहगढ़ किला महाराष्ट्र का पहला ऐसा किला होगा, जहां पर्यटकों की भीड़ को काबू करने और वाहनों के प्रवेश पर बैन लगाने के लिए ऐप आधारित प्री-रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा. पिछले कुछ सालों से यहां अचनाक खुद से ही किले का संरक्षण करने वाले समूहों में बढ़ोत्तरी हुई है. इनमें से कुछ इन संरचनाओं के इतिहास को संरक्षित करने और उनकी सफाई करने का दावा करते हैं, तो वहीं कईयों ने अपने अलग ही नियम बनाने शुरू कर दिए हैं. स्थानीय लोगों और पर्यटकों का कहना है कि ये समूह तय करते हैं कि किलों के अंदर क्या पहनना है और कैसा बर्ताव करना है.