Putin India Visit: व्यापार, कामगार और दोस्ती...कूटनीति की प्लेट पर पुतिन के सामने क्या होगा समझौतों का मेन्यू?

Vladimir Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे. ऐसे में व्यापार, कामगार और कूटनीतिक समझौतों की फाइलें तैयार हो रही हैं. पुतिन के दौरे से पहले दोनों ही देशों के बीच अलग ही किस्म का जोश दिख रहा है. दोनों ही अपने संबंधों को दुनिया के बदलते समीकरणों के हिसाब से और मजबूत करना चाहते हैं.
विदेश मंत्रालय अधिकारियों ने पुष्टि की कि भारत और रूस ने लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी कर ली है. एक अधिकारी ने कहा, 'डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया है. दोनों पक्ष अब साइन करने से पहले अपने इंटरनल प्रोसीजर से गुजर रहे हैं.' इस समझौते से रूस में भारतीय वर्कर्स का आना-जाना आसान होने की उम्मीद है, ऐसे समय में जब वहां कई सेक्टर्स में भारी कमी है.
यूरेशियन ब्लॉक के साथ FTA बातचीत फिर तेज
एक अधिकारी ने बताया, मोलभाव को लेकर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के साथ लंबे वक्त से चली आ रही बातचीत फिर से शुरू हो गई है. पिछले हफ्ते पहले दौर की बातचीत हुई है. एक अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा, 'आइडिया इसे जल्द से जल्द खत्म करने का है, लेकिन ट्रेड नेगोशिएशन की अपनी लय होती है', उन्होंने इशारा किया कि टाइमलाइन फ्लेक्सिबल रहेगी.
इसके अलावा रूस के इलाकों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए, भारत दो नए कॉन्सुलेट बनाएगा—एक कजान में और दूसरा येकातेरिनबर्ग में. इस विस्तार का मकसद बिजनेस आउटरीच, स्टूडेंट्स और बढ़ते भारतीय समुदाय को सपोर्ट करना है.
क्या बड़े रक्षा समझौते भी होंगे?
हालांकि बातचीत में डिफेंस कोऑपरेशन पर बात होगी, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि हेडलाइन अनाउंसमेंट की उम्मीद कम है. एक अधिकारी ने कहा, 'ऐसे दौरों के दौरान डिफेंस पैक्ट का खुलासा करना आम बात नहीं है.'
एनर्जी पर, भारत ने दोहराया कि तेल कंपनियां पूरी तरह से कमर्शियल आधार पर फैसले लेती हैं. एक अधिकारी ने कहा, 'वह खरीदने का फैसला करने से पहले सभी बातों पर विचार करती हैं, जिसमें प्रतिबंध भी शामिल हैं.'
ब्रिटिश, फ्रेंच और जर्मन राजदूतों के हाल के एक आर्टिकल पर, जिसमें भारत से रूस के साथ अपने रिश्ते पर फिर से सोचने को कहा गया था, विदेश मंत्रालय ने उस पर नाराजगी जाहिर की. अधिकारी ने कहा, 'हमें यह बहुत अजीब लगा. राजदूतों का पब्लिक डिप्लोमैटिक सलाह देना मंजूर नहीं है. हमने इस पर ध्यान दिया है.'
