Advertisement
trendingNow13026794
Hindi Newsदेश

Putin India Visit: व्यापार, कामगार और दोस्ती...कूटनीति की प्लेट पर पुतिन के सामने क्या होगा समझौतों का मेन्यू?

Putin India Visit: विदेश मंत्रालय अधिकारियों ने पुष्टि की कि भारत और रूस ने लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी कर ली है. एक अधिकारी ने कहा, 'डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया है. दोनों पक्ष अब साइन करने से पहले अपने इंटरनल प्रोसीजर से गुजर रहे हैं.' 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 02, 2025, 09:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Putin India Visit: व्यापार, कामगार और दोस्ती...कूटनीति की प्लेट पर पुतिन के सामने क्या होगा समझौतों का मेन्यू?

Vladimir Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे. ऐसे में व्यापार, कामगार और कूटनीतिक समझौतों की फाइलें तैयार हो रही हैं. पुतिन के दौरे से पहले दोनों ही देशों के बीच अलग ही किस्म का जोश दिख रहा है. दोनों ही अपने संबंधों को दुनिया के बदलते समीकरणों के हिसाब से और मजबूत करना चाहते हैं. 

विदेश मंत्रालय अधिकारियों ने पुष्टि की कि भारत और रूस ने लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी कर ली है. एक अधिकारी ने कहा, 'डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया है. दोनों पक्ष अब साइन करने से पहले अपने इंटरनल प्रोसीजर से गुजर रहे हैं.' इस समझौते से रूस में भारतीय वर्कर्स का आना-जाना आसान होने की उम्मीद है, ऐसे समय में जब वहां कई सेक्टर्स में भारी कमी है.

यूरेशियन ब्लॉक के साथ FTA बातचीत फिर तेज 

Add Zee News as a Preferred Source

एक अधिकारी ने बताया, मोलभाव को लेकर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के साथ लंबे वक्त से चली आ रही बातचीत फिर से शुरू हो गई है. पिछले हफ्ते पहले दौर की बातचीत हुई है.  एक अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा, 'आइडिया इसे जल्द से जल्द खत्म करने का है, लेकिन ट्रेड नेगोशिएशन की अपनी लय होती है', उन्होंने इशारा किया कि टाइमलाइन फ्लेक्सिबल रहेगी.

इसके अलावा रूस के इलाकों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए, भारत दो नए कॉन्सुलेट बनाएगा—एक कजान में और दूसरा येकातेरिनबर्ग में. इस विस्तार का मकसद बिजनेस आउटरीच, स्टूडेंट्स और बढ़ते भारतीय समुदाय को सपोर्ट करना है.

क्या बड़े रक्षा समझौते भी होंगे?

हालांकि बातचीत में डिफेंस कोऑपरेशन पर बात होगी, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि हेडलाइन अनाउंसमेंट की उम्मीद कम है. एक अधिकारी ने कहा, 'ऐसे दौरों के दौरान डिफेंस पैक्ट का खुलासा करना आम बात नहीं है.'

एनर्जी पर, भारत ने दोहराया कि तेल कंपनियां पूरी तरह से कमर्शियल आधार पर फैसले लेती हैं. एक अधिकारी ने कहा, 'वह खरीदने का फैसला करने से पहले सभी बातों पर विचार करती हैं, जिसमें प्रतिबंध भी शामिल हैं.'

ब्रिटिश, फ्रेंच और जर्मन राजदूतों के हाल के एक आर्टिकल पर, जिसमें भारत से रूस के साथ अपने रिश्ते पर फिर से सोचने को कहा गया था, विदेश मंत्रालय ने उस पर नाराजगी जाहिर की. अधिकारी ने कहा, 'हमें यह बहुत अजीब लगा. राजदूतों का पब्लिक डिप्लोमैटिक सलाह देना मंजूर नहीं है. हमने इस पर ध्यान दिया है.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

putin india visit

Trending news

ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
putin india visit
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
Revanth Reddy
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
SIR issue
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
Weather
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था, चुनाव सुधार पर कब होगी चर्चा; सरकार ने बताया
Winter Session
नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था, चुनाव सुधार पर कब होगी चर्चा; सरकार ने बताया
CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, वो हो गया रिहा
Mufti Sayeed
CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, वो हो गया रिहा
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
2016 demonetisation
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
assam polygamy ban
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
Maharashtra Election
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
गोवा: आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 लोगों का इलाज
Aam Aadmi Party
गोवा: आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 लोगों का इलाज