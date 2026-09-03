'गलती से ब्रेक की जगह...', मलाड वेस्ट एक्सीडेंट के आरोपी ने मानी गलती, हादसे में महिला की मौत

मुंबई के मलाड वेस्ट में रविवार रात एक तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी बाइक और तीन ऑटोरिक्शा को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक पर पीछे बैठी 34 वर्षीय प्रियंका सत्रा की मौत हो गई, जबकि उनके पति समेत छह लोग घायल बताए जा रहे हैं. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें सड़क पर अचानक मची अफरा-तफरी साफ दिखाई दे रही है. इस हादसे में आरोपी ने अपनी गलती मानते हुए हादसे की वजह भी पुलिस को बताई है.
हादसा रविवार रात करीब 8 बजे मालमातदारवाड़ी-एसवी रोड जंक्शन पर हुआ. बताया जा रहा है कि सिग्नल पर कई वाहन अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान एक कार ने सामने खड़ी बाइक और ऑटोरिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी. सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि कार कुछ ही सेकेंड में एक के बाद एक वाहनों से जा टकराती है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े.
हादसे के वक्त प्रियंका सत्रा अपने पति मयंक के साथ बाइक पर थीं. मयंक बाइक चला रहे थे और प्रियंका पीछे बैठी थीं. कार की टक्कर के बाद दोनों बाइक से सड़क पर जा गिरे. गंभीर रूप से घायल प्रियंका को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रियंका कानून की पढ़ाई कर चुकी थीं और दो बच्चों की मां थीं. हादसे में उनके पति मयंक को भी गंभीर चोटें आईं. उन्हें फ्रैक्चर और पीठ में चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया.
पुलिस के मुताबिक, कार ने बाइक के अलावा तीन ऑटोरिक्शा को भी टक्कर मारी. इन ऑटो में मौजूद ड्राइवर और यात्रियों को चोटें आईं. हादसे के बाद सड़क पर काफी देर तक लोगों की भीड़ जमा रही. पुलिस ने कार चला रहे 70 वर्षीय कृष्णा चामनकर को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने बताया कि मालाड सबवे से एसवी रोड की तरफ जाते समय उसने ब्रेक की जगह गलती से एक्सीलेटर दबा दिया था. इसके बाद कार पर उसका नियंत्रण नहीं रहा और वह सिग्नल पर खड़े वाहनों से जा भिड़ी.
प्रियंका की मौत के बाद उनके परिवार में गहरा आक्रोश है. परिजनों ने आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. परिवार की ओर से यह आरोप भी लगाया गया है कि पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी को कथित तौर पर विशेष सुविधा दी गई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस आरोप की भी जांच की जा रही है. पुलिस स्टेशन के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जांच का हिस्सा बनाई जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी के साथ हिरासत के दौरान किसी तरह का विशेष व्यवहार हुआ था या नहीं.
हादसे के बाद आरोपी चालक की मेडिकल जांच कराई गई. रिपोर्ट के मुताबिक उसके खून में शराब नहीं मिली. आरोपी को पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसके बाद उसे 15 हजार रुपये के नकद बॉन्ड पर जमानत मिल गई.हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और बुजुर्ग चालकों की ड्राइविंग क्षमता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे से जुड़े सीसीटीवी फुटेज समेत दूसरे सबूतों की भी पड़ताल की जा रही है.