कांग्रेस सरकार के राज में 3 महीने से नहीं मिली सैलरी तो महिला ने किया सुसाइड, बीजेपी बोली बहुत शर्मनाक, वेतन नहीं दे पा रहे

Karnatka woman librarian dies by suicide: कर्नाटक के कालाबुरगी में 40 वर्षीय लाइब्रेरियन भाग्यवती वी. अग्रिमठ ने तीन महीने से सैलरी न मिलने के दबाव में लाइब्रेरी में आत्महत्या कर ली. सुसाइड नोट में जो लिखा है, पढ़कर आप भावुक हो जाएंगे.
library supervisor ends life in Karnataka: कर्नाटक के कालाबुरगी जिले के मुलखेड़ा गांव की सरकारी 'अरिवु सेंटर' लाइब्रेरी में सोमवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. छह साल से लाइब्रेरियन की नौकरी कर रही 40 साल की भाग्यवती वी. अग्रिमठ ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. उनके सुसाइड नोट ने सबको रुला दिया है. नोट में लिखा था, "तीन महीने से सैलरी नहीं मिली, मेरी मौत का जिम्मेदार यह सिस्टम है." घर चलाना, बच्चों की स्कूल फीस भरना उनके लिए मुश्किल हो गया था. यह दर्द सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की नाकामी का सबूत है.
परिवार की गुहार अनसुनी
भाग्यवती के दो बच्चे और पति अब सदमे में हैं. परिवार का कहना है कि भाग्यवती ने कई बार अधिकारियों से बकाया सैलरी के लिए गुहार लगाई, लेकिन हर बार उन्हें टरका दिया गया.आर्थिक तंगी ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया कि उन्होंने जिंदगी खत्म कर ली.परिवार ने सरकार से मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है.स्थानीय लोग भी इस घटना से गुस्से में हैं.पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है.शुरुआती जांच में आत्महत्या की बात सामने आई है, लेकिन लापरवाही का एंगल भी देखा जा रहा है.
BJP ने कांग्रेस को घेरा
इस घटना ने सियासत को भी हवा दी. BJP के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखा हमला बोला.उन्होंने लिखा, "कालाबुरगी की लाइब्रेरियन भाग्यवती विश्वेश्वरय्या अग्रिमठ की आत्महत्या ने कांग्रेस सरकार की पोल खोल दी. बकाया सैलरी ने एक जिंदगी छीन ली. यह शर्मनाक है." मुख्यमंत्री से लेकर अन्य मंत्री और अधिकारी, जनता और किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं; बल्कि, वे उदासीन हो गए हैं और पूरी तरह से सत्ता की राजनीति पर केंद्रित हैं. उन्होंने कहा कि मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी अपने ज़िले की दुर्दशा जानने या गरीबों की पुकार सुनने की कोई चिंता नहीं दिखाई.
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस घटना से कांग्रेस सरकार की लापरवाही और लापरवाह रवैया उजागर हो गया है.
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.
