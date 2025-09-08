TRAI on Congress: 'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप; पढ़ाया नियमों का 'पाठ'

TRAI Reply to Congress Allegations: देश में अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही कांग्रेस लगातार वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बनाए हुए है. उसने मोदी सरकार के साथ चुनाव आयोग को पहले ही निशाने पर ले रखा था. अब उसके टारगेट पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई भी आ गया है. पार्टी ने ट्राई पर आरोप लगाया था कि पिछले साल महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को वोट चोरी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री की जानकारी देने के लिए बल्क एसएमएस की उसकी अर्जी खारिज कर दी थी. अब इस आरोप पर ट्राई ने जवाब आया है. संस्था ने इस आरोप को झूठा और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है.

हमने कोई भी अर्जी खारिज नहीं की- ट्राई

एक्स पर पोस्ट शेयर कर ट्राई ने स्पष्ट किया कि उसने कोई भी अर्जी खारिज नहीं की थी और न ही ऐसा करना उसका काम है. यह अर्जी सर्विस प्रोवाइडर STPL की ओर से खारिज की गई थी और ट्राई इस प्रक्रिया में कहीं भी शामिल नहीं था. ट्राई ने अपनी पोस्ट में लिखा कि संस्था की ओर से व्यक्तिगत एसएमएस टेम्पलेट को मंजूरी नहीं दी जाती है.

ट्राई ने कांग्रेस के आरोप को किया खारिज

ट्राई ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि पिछले साल कथित 'वोट चोरी' डॉक्यूमेंट्री के बारे में बल्क एसएमएस भेजने की उसे कोई अर्जी नहीं मिली थी. ट्राई ने कहा कि कांग्रेस की ओर से जारी फोटो से साफ है कि यह अर्जी सर्विस प्रोवाइडर STPL ने खारिज की थी और इसमें ट्राई का कहीं भी कोई रोल नहीं था.

देश में सेंसरशिप की कमान किसके हाथ में- मणिकम टैगोर

ट्राई के जवाब से पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने उस पर धड़ाधड़ आरोपों की बौछार की थी. कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरोप लगाया था कि ट्राई बीजेपी का आईटी सेल बन गया है. उन्होंने आरोप लगाया था, 'देश में इस सेंसरशिप की कमान किसके हाथ में है? अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, ज्ञानेश्वर कुमार? गृह मंत्रालय निगरानी करता है, रेलवे/दूरसंचार मंत्रालय संचार रोकता है और चुनाव आयोग सब कुछ जानते हुए भी मूकदर्शक बना देखता रहता है. महाराष्ट्र चुनाव 2024 की सच्चाई छिपाने के लिए यह एक सुनियोजित साजिश रची गई.'

किसे बचाने की कोशिश कर रहा आयोग- खड़गे

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग को अपने निशाने पर लिया. खड़गे ने आयोग पर कर्नाटक की आलंद असेंबली सीट पर 2023 के चुनाव में 'वोट चोरी' के दोषियों को बचाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि वहां फर्जी फॉर्म 7 का इस्तेमाल कर वोटरों को हटाया गया था. इस बारे में शिकायत करने पर आयोग ने पार्टी को पहले कुछ दस्तावेज साझा किए थे, लेकिन अब वह अहम जानकारी देने से इनकार कर रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वह आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रहा है.