बारिश-बाढ़ से मचा हाहाकार, क्या पानी में डूब गई ट्रेन? वायरल वीडियो की सच्चाई जान लें

Flood Video: देश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है. बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है. कहीं-कहीं पर बाढ़ की वजह से भारी तबाही मची हुई है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रेन कोच को पानी में डूबते हुए दिखाया गया है जबकि आस-पास के लोग डर की वजह से चिल्ला रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि यह घटना में पटना में हुई थी. इस क्लिप की सच्चाई क्या है, जानते हैं.

क्या है सच्चाई?

इस वीडियो की सच्चाई चौंकाने वाली है. PIB के मुताबिक यह वायरल वीडियो सही नहीं है. इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके बनाया गया है. क्योंकि करीब से देखने पर लिखावट स्पष्ट नहीं है, लोगों के हाथों में माइक्रोफोन पर अजीबोगरीब टेक्स्ट है. कुल मिलाकर देखने पर ये बिल्कुल अलग लगते हैं, यहां तक कि रेलवे के डिब्बे भी सही नहीं दिखते हैं. साथ ही साथ बता दें कि पटना या देश के किसी भी हिस्से से रेल दुर्घटना से जुड़ी कोई रिपोर्ट नहीं सामने आई है. जिससे बिल्कुल इस बात का पता चलता है कि ये एक झूठी खबर है.

वीडियो हो रहा है वायरल

दरअसल, भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है, भीषण बारिश की वजह से लोग बाढ़ जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. इसी बीच इस वीडियो ने लोगों को चिंताओं को बढ़ा दिया था. लोग सुरक्षा की चिंता की वजह से परेशान हैं. बता दें कि यह वायरल क्लिप 26 अगस्त को X पर शेयर की गई थी और इसे अबतक 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 3,000 से ज़्यादा लाइक और सैकड़ों कमेंट आ चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों ने किया कमेंट

एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि खुद वीडियो बना के खुद ही फैक्ट चेक कर लिया, ये वीडियो मुझे तो कहीं दिखने को नहीं मिला, क्या उन पोर्कियों ने सचमुच सोचा था कि हम नदी में रेल की पटरियाँ बिछाएंगे? शिक्षा जरूरी है, इंस्टा/एफबी/एक्स पर प्रतिबंध लगाने का समय आ गया है, केवल खुले केवाईसी के साथ ही उपयोग करें, हर महीने अपडेट करें, हो सकता है कि एक एन्क्रिप्शन सर्वर बनाया जाए. कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्या हम दोषियों को इस तरह की झूठी कहानी फैलाने की अनुमति दे रहे हैं? जिससे देशों में अस्थिरता पैदा हो सके.