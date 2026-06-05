Advertisement
trendingNow13238486
Hindi Newsदेशडिस्कवरी ऑफ इंडिया से विजन 2047 तक, नेहरू और मोदी के कार्यकाल में कैसे बदला देश

'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' से 'विजन 2047' तक, नेहरू और मोदी के कार्यकाल में कैसे बदला देश

PM Modi: 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश के सबसे लंबे समय तक लगातार लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री बन सकते हैं. ऐसे में दोनों नेताओं और उनके दौर की चुनौतियों-उपलब्धियों की तुलना स्वाभाविक है. आइए जानते हैं कि बीते 80 सालों में देश ने क्या खोया और क्या पाया?

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jun 05, 2026, 04:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ai photo
ai photo

Transformation of India Nehru era to Modi era: 10 जून को पीएम मोदी, जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश के सबसे लंबे समय तक लगातार लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री बन सकते हैं. ऐसे में दोनों नेताओं के कार्यकाल की तुलना जोर-शोर से हो रही है. देश की आबादी 147 करोड़ से ज्यादा है. भारत दुनिया की चार बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. परमाणु शक्ति संपन्न भारत, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ग्लोबल पावरहाउस बन चुका है. ऐसे में नेहरू के कार्यकाल यानी अगस्त, नेहरू के समय से लेकर मोदी के कार्यकाल तक देश कितना बदल गया, आइए चुनौतियों और उपलब्धियों के आधार पर जानते हैं.

नेहरू के समय भारत की आबादी करीब 34 करोड़ थी, जो आज करीब 4.3 गुना बढ़ चुकी है. नेहरू को आजाद भारत का शिल्पकार माना जाता है तो मोदी को उनके चाहने वाले किस आधार पर युगदृष्टा कहते हैं, आइए जानते हैं. नेहरू जब पीएम बने थे, तब भारत को छोड़कर जाने वाले अंग्रेज कहते थे कि भारत का लोकतंत्र फेल हो जाएगा. लेकिन ऐसी सोच वाले लोग नाकाम रहे. आज भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र है, जिसकी दुहाई पूरी दुनिया देती है. आज जो भारत की विजय पताका का डंका दुनियाभर में बज रहा है, उसकी वजह एक ऐसी नींव है, जो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रखी थी.

ये भारत के लोगों की जिजीविशा है, जिसने बैलगाड़ी से चलने वाले भारत को आज स्पेस कमांड वाला देश बना दिया है. साइकिल से सैटेलाइट ले जाने से लेकर आज विदेशी सैटेलाइट भेजकर नाम कमाने का सबूत हर भारतवासी ने देखा है. ये कहानी शून्य से शिखर तक पहुंचने की कहानी है, आज जिसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पीएम मोदी, ऐसे भारत का नेतृत्व कर रहे हैं जो 80 साल पहले की तुलना में ज्यादा जटिल और पहले की तुलना में दुनिया से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है. आज सरकार को डिजिटल, आर्थिक और ऐसी अन्य चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जिसके तार विदेश में बैठे उन लोगों से जुड़ते हैं, जो भारत को खुशहाल और विकसित बनते नहीं देखना चाहते हैं. 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री बन सकते हैं. ऐसे में दोनों नेताओं की तुलना होना स्वाभाविक है.

आजादी के समय का भारत बनाम आज का भारत

1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब आबादी 34 करोड़ थी. देश गरीबी, अशिक्षा, खाद्यान्न की कमी और नए राष्ट्र के निर्माण जैसी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा था. आज भारत की आबादी 147 करोड़ से अधिक है. प्रधानमंत्री का पद तो वही है, लेकिन जिस भारत को मोदी चला रहे हैं, वो पूरी तरह बदल चुका है. आज दोनों के कार्यकाल का सबसे बड़ा अंतर उनकी विचारधारा और दलीय राजनीति नहीं, बल्कि उनके द्वारा शासित भारत का आकार और परिस्थितियां हैं.

आजादी के समय का भारत बनाम आज का भारत

1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब देश की आबादी करीब 34 करोड़ थी. देश गरीबी, अशिक्षा, खाद्यान्न की कमी और नए राष्ट्र के निर्माण जैसी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा था. आज भारत की आबादी 147 करोड़ से अधिक है. प्रधानमंत्री का पद तो वही है, लेकिन जिस भारत को मोदी चला रहे हैं, वो पूरी तरह बदल चुका है.

लोकतंत्र का बढ़ता आकार

जब नेहरू प्रधानमंत्री बने, तब दुनिया के कई लोगों को लगता था कि भारत का लोकतंत्र सफल नहीं होगा.

1951-52 के पहले लोकसभा चुनाव में करीब 17 करोड़ मतदाता थे, आज 95 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं. आज चुनाव सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं हैं. आज के दौर का डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, डेटा एनालिसिस और जागरूक मतदाता चुनावों को कहीं ज्यादा जटिल बना चुके हैं. आज राजनीति में भयंकर प्रतिस्पर्धा है. पहले लोकसभा चुनाव में 50 राजनीतिक दल थे और कांग्रेस का दबदबा था, आज आज सैकड़ों राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं. कई राज्यों में क्षेत्रीय दल बेहद प्रभावशाली हो गए थे.  आज किसी भी प्रधानमंत्री को क्षेत्रीय हितों, गठबंधन की राजनीति, पहचान आधारित राजनीति और लगातार बदलते मीडिया माहौल के बीच संतुलन बनाना पड़ता है. 

अर्थव्यवस्था का विशाल विस्तार

नेहरू के समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी थी. हालांकि रुपया उतना कमजोर नहीं था, जितना आज 79 साल बाद हो गया है. उस समय नेहरू का मुख्य लक्ष्य उद्योग स्थापित करना, बुनियादी ढांचा बनाना और आत्मनिर्भरता हासिल करना था, ताकि लोगों को रोजगार दिया जा सके. जबकि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वैश्विक बाजारों से गहराई से जुड़ा हुआ है.

अब अमेरिका, चीन, रूस या यूरोप में लिए गए फैसले भी भारत की महंगाई, व्यापार, ऊर्जा कीमतों और निवेश पर असर डाल सकते हैं. आज अमेरिका का टैरिफ  और तेल की कीमत में बढ़ोतकी पूरी दुनिया पर असर डालती है, भारत इससे अछूता नहीं है. ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी को घरेलू मुद्दों के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक घटनाओं पर भी नजर रखनी पड़ती है.

संचार क्रांति का दौर

नेहरू के समय जानकारी मुख्य रूप से अखबार और रेडियो से पहुंचती थी. सरकारी फैसलों को जनता तक पहुंचने में कई दिन या हफ्ते लग जाते थे. आगे राजीव गांधी के युग में कंप्यूटर आया. उस कंप्यूटर क्रांति को नरेंद्र मोदी ने गुजरात का सीएम बनने के बाद उस समय अपना लिया था जब देश में गिने चुने नेताओं के पास ईमेल आईडी होती थी. आज हर भाषण, घोषणा और बैठक कुछ ही सेकंड में टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है.

जनता तुरंत प्रतिक्रिया देती है और सरकार के हर कदम पर लगातार चर्चा और समीक्षा होती रहती है. अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी के उदय की वजह सोशल मीडिया की ताकत है. 

दुनिया में भारत की बढ़ती भूमिका

नेहरू के समय भारत एक नया स्वतंत्र देश था जो दुनिया में अपनी जगह बना रहा था. वहीं आज भारत वैश्विक सम्मेलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बड़ी शक्तियों के साथ संबंध रखता है और व्यापार, तकनीक, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा तथा वैश्विक शासन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखता है. इस वजह से प्रधानमंत्री की अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां भी काफी बढ़ गई हैं.

आम आदमी की बढ़ती उम्मीदें

1950 के दशक में लोगों की सबसे बड़ी जरूरत भोजन, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं थीं. आज लोग बेहतर नौकरी, ज्यादा आय, अच्छी सड़कें, आधुनिक शिक्षा, डिजिटल सुविधाएं और दुनिया में भारत की मजबूत पहचान चाहते हैं. नेहरू ने देश को भविष्य निधि संगठन और ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) बनाकर श्रम सुधार किए तो मोदी ने ईएसआईसी के ध्येय वाक्य को चिंता से मुक्ति दिलाने के तौर पर स्थापित किया. पहले पीएफ निकालने में लंबा समय लगता था, आज 3 से 5 दिन में ऑनलाइन निकल जाता है. भविष्य में भविष्य निधि की रकम डेबिट कार्ड से यानी एटीएम से ही निकाल लेने की तैयारी है. यानी अब सरकारों को सिर्फ स्थिरता बनाए रखने से नहीं, बल्कि तेज विकास, बेहतर सेवाएं और नए अवसर देने से भी आंका जाता है. विजनरी नेहरू ने लोगों की सेहत दुरुस्त करने के लिए एम्स दिया तो मोदी ने देशवासियों को पांच लाख रुपये के मुफ्त इलाज की (आयुष्मान भारत) व्यवस्था की.  

लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले इन दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की तुलना का निष्कर्ष ये निकलता है कि नेहरू और मोदी दोनों ने अलग-अलग दौर के भारत का नेतृत्व किया. नेहरू ने 34 करोड़ आबादी वाले नए आजाद देश को संभाला, जबकि मोदी आज 147 करोड़ से ज्यादा लोगों वाले बड़े, महत्वाकांक्षी और वैश्विक भारत का नेतृत्व कर रहे हैं. ये तुलना केवल दो प्रधानमंत्रियों की नहीं, बल्कि बीते 79 सालों में शून्य से शिखर तक पहुंचने यानी परमाणु महाशक्ति बनकर भारत के बदलाव और बढ़ते वैश्विक दबदबे की कहानी भी बताती है.

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

TAGS

india

Trending news

घाटी में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, 24 घंटे में दूसरी बार जब्त की करोड़ों की संपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, 24 घंटे में दूसरी बार जब्त की करोड़ों की संपत्ति
'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' से 'विजन 2047' तक, नेहरू और मोदी के कार्यकाल में कैसे बदला देश
india
'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' से 'विजन 2047' तक, नेहरू और मोदी के कार्यकाल में कैसे बदला देश
महाराष्ट्र में सेक्स रेशियों में दिखा बड़ा अंतर, शहरी इलाकों में हालात बेहद खराब
Maharashtra
महाराष्ट्र में सेक्स रेशियों में दिखा बड़ा अंतर, शहरी इलाकों में हालात बेहद खराब
बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ भारत का एक्शन, MEA ने बताया वापसी का पूरा प्लान
MEA
बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ भारत का एक्शन, MEA ने बताया वापसी का पूरा प्लान
World Environment Day 2026: भारत के 7 हरे-भरे शहर, जानें किसे कहते हैं ग्रीन सिटी?
do you know
World Environment Day 2026: भारत के 7 हरे-भरे शहर, जानें किसे कहते हैं ग्रीन सिटी?
बंगाल में अनोखी चोरी, सरकारी बाल्टियां डकार गए TMC के नेता; पुलिस ने किया गिरफ्तार
TMC
बंगाल में अनोखी चोरी, सरकारी बाल्टियां डकार गए TMC के नेता; पुलिस ने किया गिरफ्तार
प्यार चाहे जो करवा दे! गर्लफ्रेंड की ख्वाहिश पूरी करने के लिए चोर बन गए लड़के
nagpur News
प्यार चाहे जो करवा दे! गर्लफ्रेंड की ख्वाहिश पूरी करने के लिए चोर बन गए लड़के
केरल पहुंचा था मानसून, फिर दिल्ली में क्यों टूटा आसमान? जानिए आंधी-बारिश की असली वजह
Monsoon
केरल पहुंचा था मानसून, फिर दिल्ली में क्यों टूटा आसमान? जानिए आंधी-बारिश की असली वजह
पानी के अंदर क्या देख आए राहुल गांधी? स्कूबा डाइविंग करके उठाया केंद्र सरकार पर सवाल
Rahul Gandhi
पानी के अंदर क्या देख आए राहुल गांधी? स्कूबा डाइविंग करके उठाया केंद्र सरकार पर सवाल
फिर सुलगा मणिपुर: आधी रात को गोलियों की गूंज के बीच जले 7 घर,3 लोगों की दर्दनाक मौत
Manipur attack
फिर सुलगा मणिपुर: आधी रात को गोलियों की गूंज के बीच जले 7 घर,3 लोगों की दर्दनाक मौत