क्या है ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026? सरकार क्यों पहचान पर बढ़ा रही पहरा; देशभर में हो रहा विरोध

Transgender Amendment Bill: ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ देशभर में विरोध बढ़ रहा है. समुदाय का आरोप है कि यह कानून स्वनिर्धारित लैंगिक पहचान के अधिकार को खत्म कर मेडिकल सर्टिफिकेशन अनिवार्य करता है.
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Transgender Amendment Bill-2026: भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय एक बार फिर सड़कों पर है. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. कार्यकर्ताओं और समुदाय के सदस्यों का आरोप है कि यह प्रस्तावित कानून उनके संवैधानिक अधिकारों को सीमित करता है और उनकी पहचान को राज्य के नियंत्रण में लाने की कोशिश करता है. इस बीच, देश के कई शहरों में ट्रांसजेंडर समुदाय और उनके समर्थकों ने एकजुट होकर इस विधेयक को वापस लेने की मांग की है.
केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 13 मार्च को लोकसभा में यह संशोधन विधेयक पेश किया था. यह विधेयक मौजूदा ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव करता है. सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि यह संशोधन ‘स्व-निर्धारण’ (self-identification) के अधिकार को सीमित करता है और पहचान की पुष्टि के लिए मेडिकल सर्टिफिकेशन को अनिवार्य बनाता है. आलोचकों का कहना है कि यह बदलाव ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी पहचान तय करने के अधिकार से वंचित करता है और उन्हें प्रशासनिक तथा चिकित्सकीय प्रक्रियाओं के अधीन कर देता है.
यह विवाद सीधे तौर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ (2014) से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी और यह स्पष्ट किया था कि उन्हें अपनी लैंगिक पहचान स्वयं निर्धारित करने का मौलिक अधिकार है. नए विधेयक पर विरोध जताने वाले कहते हैं कि यह संशोधन उसी मूल सिद्धांत को कमजोर करता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया था.
इस विधेयक को लेकर हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोच्चि और गोवा सहित देश के कई शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए. गोवा के पणजी में आजाद मैदान और चेन्नई प्रेस क्लब जैसे स्थानों पर समुदाय के लोगों ने एकत्र होकर अपनी आवाज उठाई. पुणे के साग्निक पुरी जैसे कई प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया. उनका आरोप है कि अधिकारियों ने सुझावों को यह कहकर खारिज कर दिया कि वे विधेयक के दायरे में नहीं आते.
1. स्व-निर्धारण का अधिकार खत्म होने का डर
प्रदर्शनकारियों का सबसे बड़ा आरोप है कि यह विधेयक व्यक्ति की लैंगिक पहचान को स्वयं की अनुभूति से हटाकर राज्य-प्रमाणित पहचान बना देता है.
2. मेडिकल सर्टिफिकेशन अनिवार्य
विधेयक के तहत पहचान के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र जरूरी हो सकता है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपमानजनक और दखल देने वाली जांच प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा.
3. पहचान की संकीर्ण परिभाषा
आलोचकों का कहना है कि प्रस्तावित कानून ट्रांसजेंडर की परिभाषा को इतना सीमित कर देता है कि कई पहचानें जैसे नॉन-बाइनरी, जेंडरक्वीर इससे बाहर हो सकती हैं.
4. सामुदायिक ढांचे पर खतरा
कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह विधेयक हिजड़ा-अरावनी जैसे पारंपरिक समुदायों और उनके सामाजिक ढांचे को भी कमजोर कर सकता है.
गोवा में प्रदर्शन के दौरान ट्रांस महिला जेना सागर ने कहा कि यह विधेयक मनमाना और अलोकतांत्रिक है. उनके मुताबिक, यह बिना पर्याप्त वैज्ञानिक आधार और समुदाय से परामर्श के तैयार किया गया है. चेन्नई में कार्यकर्ता ग्रेस बानू ने आरोप लगाया कि यह संशोधन न सिर्फ संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों के भी खिलाफ है. उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक निजी मेडिकल रिकॉर्ड को सरकारी निगरानी में लाने का रास्ता खोलता है, जिससे निजता के अधिकार पर भी खतरा पैदा होता है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि राज्य को किसी व्यक्ति की पहचान तय करने का अधिकार मिल जाता है, तो यह नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है.
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सरकार की ओर से अभी तक इस विधेयक पर विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इसे सुधारात्मक कदम बताया जा रहा है. माना जा रहा है कि सरकार पहचान प्रक्रिया को अधिक मानकीकृत और सत्यापित बनाना चाहती है. हालांकि, विरोध के बढ़ते स्वर यह संकेत दे रहे हैं कि इस विधेयक को संसद में पारित करना आसान नहीं होगा. इस बीच आपको बता दें कि विधेयक फिलहाल विचाराधीन है और आने वाले दिनों में इस पर संसदीय बहस होने की संभावना है. दूसरी ओर, ट्रांसजेंडर समुदाय और उनके समर्थक विरोध को और तेज करने की तैयारी में हैं.
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