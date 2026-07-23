/छुट्टी के बाद घर लौट रहे बच्चों की बस पर गिरा पेड़, 5 साल की मासूम की मौत और 2 बच्चे घायल; कर्नाटक में हुआ बड़ा हादसा

Karnataka Bus-Tree Collision Latest News: कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया. एक स्कूल बस पर अचानक विशालकाय पेड़ गिर गया, जिससे बस बुरी तरह पिचक गई और उसकी चपेट में आने से बस में बैठी 5 साल कीबच्ची की दर्दनाक मौत हो गई. घटना में 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.
पुलिस के मुताबिक, यह दुखद घटना दक्षिण कन्नड़ जिले के कल्लेटी गांव के पास हुई. उस समय स्कूल की छुट्टी के बाद ड्राइवर अपनी बस में बिठाकर छोटे बच्चों को उनके घर पहुंचाने जा रहा था. रास्ते में अचानक एक भारी पेड़ उखड़कर बस पर गिर गया. पेड़ इतना भारी था कि उसके भार से बस की छत पिचक गई. इससे बस में बैठे बच्चों में चीख-पुकार मच गई.
घटना होते ही आस-पास से गुजर रहे लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और एक-एक करके बच्चों को बाहर निकालना शुरू किया. हादसे में 3 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए कल्लाडका और मंगलुरु के अस्पतालों में भर्ती कराया गया. वहीं यूकेजी क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची चिरन्वी की हालत गंभीर देखकर ऑटो रिक्शा से पुत्तूर के सरकार अस्पताल ले जा गया लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.
जानकारी मिलते ही तहसीलदार समेत पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया. उन्होंने क्रेन मंगवाकर बस के ऊपर से पेड़ को हटवाया. साथ ही, घायल बच्चों के परिजनों से मिलकर घटना पर दुख जताया. उन्होंने पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता देने का आश्वासन भी दिया.
राज्य के डिप्टी सीएम जी. परमेश्वर ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए अपनी संवेदना जाहिर की. उन्होंने कहा कि हादसे के बारे में जानकर उन्हें गहरा सदमा लगा है. उन्होंने घायल बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की. उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर और जिला प्रभारी मंत्री यू.टी. खादर को राहत और सहायता कार्यों की निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है.
बताते चलें कि मुंबई के चेंबूर इलाके में भी पिछले महीने इसी तरह की घटना सामने आई थी. 30 जून को हुई उस घटना में एक बड़ा पेड़ अचानक उखड़कर स्कूल बस पर गिर गया था. उस घटना में 11 साल के एक छात्र की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे.