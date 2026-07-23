/छुट्टी के बाद घर लौट रहे बच्चों की बस पर गिरा पेड़, 5 साल की मासूम की मौत और 2 बच्चे घायल; कर्नाटक में हुआ बड़ा हादसा

घटना होते ही आस-पास से गुजर रहे लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और एक-एक करके बच्चों को बाहर निकालना शुरू किया. हादसे में 3 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए कल्लाडका और मंगलुरु के अस्पतालों में भर्ती कराया गया. वहीं यूकेजी क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची चिरन्वी की हालत गंभीर देखकर ऑटो रिक्शा से पुत्तूर के सरकार अस्पताल ले जा गया लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.