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मुंबई में बारिश बनी काल! बच्चों से भरी स्कूल वैन पर गिरा विशाल पेड़, 1 की मौत; 10 जख्मी

Tree Fell On Bus In Maharashtra: महाराष्ट्र में अचानक एक विशालकाय पेड़ स्कूल बस के ऊपर गिर गया. इस हादसे में 1 छात्र की मौत हो गई और कई घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस में 13 बच्चे सवार थे. घायलों का इलाज टल रहा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 30, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:06 PM IST
मुंबई में बारिश बनी काल! बच्चों से भरी स्कूल वैन पर गिरा विशाल पेड़, 1 की मौत; 10 जख्मी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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