/मुंबई में बारिश बनी काल! बच्चों से भरी स्कूल वैन पर गिरा विशाल पेड़, 1 की मौत; 10 जख्मी

चेंबूर में यह दर्दनाक हादसा मंगलवार ( 30 जून 2026) को दोपहर 2 बजकर 50 मिनट पर हुआ. पेड़ गिरने से बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. बताया जा रहा है कि बस तिलकनगर के यूनिवर्सल स्कूल की थी. हादसे के बाद बच्चों में अफरा तफरी मच गई. आसपास के लोग उन्हें बचाने और मदद करने के लिए दौड़ पड़े. मुंबई पुलिस के मुताबिक, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी बच्चों को बाहर निकाला गया. हालांकि, 11 साल के 1 छात्र की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग, बचाव दल और BMC मौके पर पहुंची. क्रेन की मदद से पेड़ को हटाने का काम किया गया.