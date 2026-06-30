/मुंबई में बारिश बनी काल! बच्चों से भरी स्कूल वैन पर गिरा विशाल पेड़, 1 की मौत; 10 जख्मी

Tree Fell On Bus: मुंबई में बारिश के बाद एक स्कूल बस पर बड़ा से पेड़ गिर गया, जिससे 1 छात्र की मौत हो गई और कम से कम 10 घायल हुए. घटना चेंबूर के रोड नंबर 11 की बताई जा रही है, जहां बस में कुल 13 बच्चे सवार थे. घायल छात्रों में से कुछ को 'जैन अस्पताल' ले जाया गया. कई छात्रों की हालत गंभीर बनी हुई है. 4 छात्रों का 'जैन हॉस्पिटल' में इलाज चल रहा है.
दुर्घटना को लेकर इमरजेंसी रेस्क्यू टीम बस के अंदर फंसे एक बच्चे को बाहर निकालने के लिए गिरे हुए पेड़ को काट रहे हैं. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने BMC को बार-बार पत्र लिखकर पेड़ों की छंटाई या कटाई का अनुरोध किया था और बताया था कि क्षेत्र में इसी तरह की घटना पहले भी हो चुकी है. कई चेतावनियों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई.
चेंबूर में यह दर्दनाक हादसा मंगलवार ( 30 जून 2026) को दोपहर 2 बजकर 50 मिनट पर हुआ. पेड़ गिरने से बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. बताया जा रहा है कि बस तिलकनगर के यूनिवर्सल स्कूल की थी. हादसे के बाद बच्चों में अफरा तफरी मच गई. आसपास के लोग उन्हें बचाने और मदद करने के लिए दौड़ पड़े. मुंबई पुलिस के मुताबिक, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी बच्चों को बाहर निकाला गया. हालांकि, 11 साल के 1 छात्र की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग, बचाव दल और BMC मौके पर पहुंची. क्रेन की मदद से पेड़ को हटाने का काम किया गया.
Mumbai Fire Brigade- "A tree fell on a school bus of Universal High School on Road Number 11 in Chembur. The 12 children inside the bus were safely rescued by the bus conductor and local citizens. Out of them, 4 students sustained minor injuries, while 1 boy was seriously…
— ANI (@ANI) June 30, 2026
हादसे की सूचना मिलते ही छात्रों के परिजन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. अपने बच्चों की चिंता कर रहे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सभी रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपनी निगाहें टिकाए खड़े हैं.
Mumbai: A major accident occurred in Mumbai’s Chembur area when a tree fell on a school bus carrying students on their way home from school. The incident took place on 11 Number Road in Chembur. According to initial reports, the bus was transporting school children when the tree… pic.twitter.com/LGoHFjXJcp
— NextMinute News (@nextminutenews7) June 30, 2026
पुलिस ने भी क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है और ट्रैफिक को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है. बस रोज की तरह स्कूल की छुट्टी के बाद छात्रों को उनके घर छोड़ने के लिए रवाना हो रही थी.
इस दौरान रोड नंबर 11 पर सड़क किनारे पेड़ की बड़ी-बड़ी डालियां बस की छत पर गिर गईं. इससे बस का काफी हिस्सा दब गया.
हादसे को लेकर DCP समीर शेख ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दोपहर 2 बजकर 50 मिनट पर हुई. इसकी पुष्टि BMC के M-वेस्ट वार्ड के सहायक आयुक्त ने की. उन्होंने बताया कि 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है.
अधिकारियों ने हादसे की वजह की जांच शुरू कर दी है. सांसद राहुल शेवाले ने दुर्घटना को लेकर बताया कि घायलों को इलाज के लिए जैन अस्पताल में इलाज जारी है.