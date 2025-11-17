Advertisement
दिल्ली कार धमाके की जिम्मेदारी किसने ली है? जांच में मिला ये 'सॉलिड' कनेक्शन

Delhi Blast: दिल्ली में लाल किले के नजदीक हुए i20 ब्लास्ट को लेकर लगातार नई-नई साजिशों के खुलासे हो रहे हैं. ताजा मामले में करोड़ों की फंडिंग और धमाके की जिम्मेदारी को लेकर ये खबर सामने आई है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 17, 2025, 08:57 AM IST
दिल्ली कार धमाके की जिम्मेदारी किसने ली है? जांच में मिला ये 'सॉलिड' कनेक्शन

Delhi car blast news: दिल्ली में लाल किले के नजदीक हुए i20 ब्लास्ट मामले की जांच कर रही टीम ने उस कार मालिक आमिर रशीद को गिरफ्तार किया है. रशीद ने ही दिल्ली धमाके की साजिश सुसाइड बॉम्बर के साथ मिलकर रची. NIA समेत कई राज्यों की पुलिस गुनहगारों  को सजा दिलाने के लिए दिन-रात जुटी हैं. साजिश के मनी ट्रेल से लेकर सैकड़ों किलो विस्फोटक कैसे मिला जैसी जानकारी भी पता लग गई. हालांकि इस मामले में सबसे हैरानी की बात ये रही कि पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले की तरह दिल्ली धमाके की जिम्मेदारी फौरन किसी आतंकी संगठने ने नहीं ली है.

लश्कर-ए-तैयबा की जूनियर विंग ने ली जिम्मेदारी!

सूत्रों के कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन 'लश्कर-ए-तैयबा' का अघोषित संगठन टीआरएफ यानी 'The Resistance Front' ही अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली धमाके का जिम्मेदार हो सकता है. इसकी वजह ये हो सकती है कि आतंकवादी डॉक्टर उमर नबी के तार अप्रतक्ष्य रूप से इससे जुड़े थे. यही TRF ही  'जैश-ए-मोहम्मद' के लिए पहलगाम आतंकी हमले का सूत्रधार था.

सरहद पार पाकिस्तान के बहावलपूर और एबटाबाद से पूरी ट्रेनिंग लेकर इस ऑपरेशन के अंजाम दिया गया था. तब 25 हिंदुओं के नरसंहार की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के इसी संगठन टीआरएफ ने सोशल मीडिया के जरिए ली थी. हालांकि भारत के तीखे और कड़े तेवर देखने के बाद टीआरएफ ने पलटी मारते हुए पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया था. 

ये भी पढ़ें- दिल्ली धमाके के बाद पहली बार सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, 'आतंकी' डॉक्टरों का 'राज' खोला, मुजम्मिल का रुटीन भी बताया

तीन बार पाकिस्तान जा चुकी थी शाहीन

आतंकी 'लेडी सर्जन' डॉक्टर शाहीन करीब 10 साल से पाकिस्तान के सीधे संपर्क में थी. उसके पास से 3 पासपोर्ट बरामद हुए हैं. शाहीन के पास 7 बैंक अकाउंट का खुलासा हुआ है. डॉक्टर शाहीन के अब तक मिले बैंक खातों में बीते सात सालों में करीब 1.55 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ हैं

एजेंसियां शाहीन के इंडिविजुअल मनी ट्रायल का ब्यौरा जुटा रही हैं. शाहीन के पास 7 बैंक खातों की जानकारी मिली है. कुछ प्राइवेट बैंक तो कुछ सरकारी बैंक में खाते है. इनमें से 3 खाते कानपुर दो दो लखनऊ और दिल्ली में है. बैंक खातों की पड़ताल में साल 2014 में 9 लाख, साल 2015 में  6 लाख, 2016 में 11 लाख, साल 2017 में 19 लाख के बड़े ट्रांजेक्शन मिले है. शाहीन 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है, वहीं 6 बार दूसरे देशों का दौरा कर चुकी है.

दिल्ली धमाके के लिए 20 लाख!

जांच में ये भी पता चला कि डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और शाहीन के पास 20 लाख का फंड आया था. खुफिया सूत्रों ने कहा कि यह रकम हवाला नेटवर्क के जरिए जैश-ए-मोहम्मद के एक हैंडलर द्वारा भेजे जाने का संदेह है. सूत्रों के मुताबिक ये दावा भी किया गया है कि इसमें 3 लाख रुपये अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए 2600 किलो विष्फोटक सामग्री खरीदने में खर्च हुए. इस रकम को लेकर इनके बीच कुछ विवाद हुआ था. 

ये भी पढ़ें- शाहीन के पास 1.55 करोड़, उमर-मुजम्मिल-शाहीन के पास 20 लाख... दिल्ली धमाके की साजिश ऐसे रची

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Delhi blast

Trending news

