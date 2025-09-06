JK News: '...जब तक सिर में गोली ना लगे', RSS की कठपुतली बताकर दरख्शां अंद्राबी को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
JK News: '...जब तक सिर में गोली ना लगे', RSS की कठपुतली बताकर दरख्शां अंद्राबी को TRF ने दी जान से मारने की धमकी

Jammu Kashmir Dargah Ashok Controversy News: कश्मीर की हजरतबल दरगाह में लगी पट्टिका में अशोक चिह्न उकेरे जाने पर आतंकी संगठन टीआरएफ ने वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी को जान से मारने की धमकी दी है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 06, 2025, 05:22 PM IST
Jammu Kashmir Dargah Ashok Controversy Latest News: श्रीनगर की हजरतबल दरगाह में जीर्णोद्धार के बाद लगाई गई संगमरमर की पट्टिका पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ उकेरा गया था. जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी इस पट्टिका का अनावरण किया था. इस पट्टिका पर अशोक चिह्न से भड़के कट्टरपंथी महिला-पुरुषों ने पहले पत्थर मार-मारकर राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरच दिया. अब इस मामले में आतंकी संगठनों की भी एंट्री हो गई है.  

JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को मारने की धमकी

अब कश्मीर फाइट नाम के हैंडल से अंद्राबी को जान से मारने की धमकी दी गई है. कश्मीर फाइट का लश्कर के तैयबा के मुखौटा संगठन TRF से गहरा लिंक रहा है. हैंडल से धमकी दी गई है कि अंद्राबी की गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी. आतंकियों ने अंद्राबी का आरएसएस से संबंध का दावा किया. वहीं इस मामले में जम्मू कश्मीर के दोनों क्षेत्रीय दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हमेशा की तरह खुलकर कट्टरपंथियों के फेवर में खड़े हो गए हैं और वक्फ बोर्ड पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. 

हजरतबल दरगाह क्यों है खास?

बताते चलें कि हजरतबल दरगाह में पैगंबर मोहम्मद का पवित्र अवशेष (मोई-ए-मुकद्दस) रखा है, जो इसे मुस्लिम समुदाय के लिए अत्यंत पवित्र बनाता है. राज्यपाल के तहत आने वाले जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने सरकारी पैसे से प्रदेश में दरगाहों का जीर्णोद्धार शुरु किया है. निर्माण पूरा होने के बाद वहां पर परंपरा के तहत पट्टिका लगाई गई, जिस पर भारत का राष्ट्रीय चिह्न अशोक स्तंभ भी लगा था.

सरकारी पैसों से दिक्कत नहीं, फिर राष्ट्रीय चिह्न से क्यों?

मिलाद उल नबी के मौके पर दरगाह में इकट्ठा हुए कट्टरपंथी दरगाह परिसर में लगी पट्टिका पर भारत का राष्ट्रीय चिह्न लगा देखकर भड़क गए और उन्होंने पत्थर लेकर उसे खुरचना शुरू कर दिया. हैरत की बात ये है कि उन्हें सरकारी पैसे से हुए जीर्णोद्धार से कोई दिक्कत नहीं थी और न ही पट्टिका पर लगी बाकी किसी बात से. उन्हें बस भारत के उस राष्ट्रीय चिह्न से दिक्कत थी, जिसकी निधि से मिले पैसों से उस दरगाह का जीर्णोद्धार हुआ. राष्ट्रीय चिह्न का अपमान करने में वहां मौजूद महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं रहीं.

वक्फ बोर्ड ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष और बीजेपी नेता दरख्शां अंद्राबी ने इस घटना को राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान और आतंकवादी हमला करार दिया. उन्होंने दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने और पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत कार्रवाई की मांग की. वहीं हमेशा की तरह पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मुस्लिम वोट बैंक के फेवर में उतर आईं. 

हजरतबल दरगाह में अशोक स्तंभ वाली पट्टिका पर बवाल, महबूबा मुफ्ती ने वक्फ बोर्ड पर लगाया गुस्ताखी का इल्जाम

पीडीपी मुखिया और प्रदेश की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भड़काऊ भाषा इस्तेमाल करते हुए कहा, पैगंबर मोहम्मद की दरगाह में बहुदेववाद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ईश निंदा अधिनियम के तहत वक्फ सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए. महबूबा ने कहा कि दरगाह परिसर की पट्टिका में अशोक चिह्न स्थापित किए जाने की निंदा करते हुए कहा है कि इससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब 3 सितंबर, 2025 को नवनिर्मित दरगाह का उद्घाटन किया गया और अशोक चिह्न वाली एक संगमरमर की पट्टिका स्थापित की गई. कुछ श्रद्धालुओं ने इस चिह्न को मूर्ति जैसा समझा, जो इस्लामी सिद्धांतों के विपरीत है. वक्फ बोर्ड के खिलाफ ईशनिंदा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए.

वक्फ सदस्यों के खिलाफ दर्ज हो ईशनिंदा का कानून- महबूबा

ज़ी न्यूज़ से विशेष बातचीत में महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि दरख़्शां अंद्राबी की अध्यक्षता वाले वक्फ बोर्ड को इस घटना के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए ईशनिंदा अधिनियम के तहत उसके सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए. उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से किए गए कृत्यों से संबंधित है.

मुफ्ती ने दरगाह के अंदर प्रतीक चिन्ह रखने की अनुमति देने और प्रदर्शनकारियों पर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मुकदमा चलाने की माँग करने के लिए वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी की आलोचना की. 

बहुदेववाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा- महबूबा

मुसलमानों को भड़काते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वह मुस्लिम हैं और पूरा वक्फ बोर्ड मुसलमानों से बना है. उन्हें पता होना चाहिए कि दरगाह या इबादतगाह के अंदर कोई तस्वीर नहीं लगाई जा सकती, यह बहुदेववाद है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

मुफ्ती ने आगे कहा कि हालांकि एक के बाद एक सरकारों ने हज़रतबल के विकास के लिए काम किया है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उन "गैर-इस्लामी प्रथाओं" से परहेज किया है, जिन्हें उन्होंने "गैर-इस्लामी प्रथाएँ" कहा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, यह भाजपा का कार्यक्रम नहीं था. दुर्भाग्य से, इस तरह से हज़रतबल की पवित्रता से समझौता किया गया. ऐसे स्थलों के धार्मिक महत्व का सम्मान किया जाना चाहिए था. 

'लोगों को चिह्न तोड़ने के लिए उकसाया गया'

मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भाजपा के आख्यानों और नीतियों के आगे झुकने का भी आरोप लगाया, जो हज़रतबल विवाद से अलग एक मुद्दा है. हमारा मानना ​​था कि अब भारी जनादेश के साथ लोकप्रिय सरकार आ गई है, लेकिन वे भाजपा के कृत्यों को वैध बना रहे हैं.

राष्ट्रीय चिह्न तोड़ने वालों का बचाव करते हुए महबूबा ने कहा, 'जिन लोगों ने प्रतीक चिन्ह तोड़ने का काम किया, उन्होंने गुस्से में आकर ऐसा किया. जब उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया गया.' पुलिस की ओर से उपद्रवियों पर एक्शन लिए जाने पर महबूबा ने कहा, '2019 से वे छोटी-छोटी बातों पर भी पीएसए के तहत मामला दर्ज कर रहे हैं.'

कट्टरपंथियों के बचाव में उतरे सीएम अब्दुल्ला

वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला भी खुलकर कट्टरपंथियों का बचाव करते नजर आए. उन्होंने कहा कि प्रतीक चिन्ह सरकारी कार्यालयों के लिए हैं, न कि दरगाहों, मस्जिदों या मंदिरों के लिए. उमर ने कहा कि धार्मिक स्थलों में ऐसे प्रतीक चिन्ह लगाने का कोई ऐतिहासिक उदाहरण नहीं है. सीएम ने जोर ज़ोर देकर कहा कि ये धार्मिक संस्थाएँ हैं, सरकारी नहीं. इसलिए वहां पर सरकारी चिह्न नहीं लगाए जाने चाहिए. 

अब्दुल्ला ने पट्टिका लगाने पर सवाल उठाते हुए कहा, 'क्या काम ही काफी नहीं था? उन्होंने आगे कहा कि अगर काम ईमानदारी से किया गया होता, तो लोग खुद ही बिना पट्टिका की ज़रूरत के इसे पहचान लेते. उन्होंने अपने दादा शेख अब्दुल्ला से तुलना की, जिन्होंने दरगाह तो बनवाई, लेकिन अपने नाम की पट्टिका नहीं लगाई.'

वक्फ सदस्यों को मांगनी चाहिए माफी- उमर अब्दुल्ला

वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन दरख़्शां अंद्राबी से माफी की मांग करते हुए उमर ने कहा, 'पहली गलती लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाना थी, जब गलती हुई हो, तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और ज़िम्मेदार लोगों को लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, यही सही कदम होगा. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि प्रतीक चिन्ह सरकारी कार्यालयों के हैं और उन्हें केवल उन्हीं के लिए रखा जाना चाहिए.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

