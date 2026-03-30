पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल से लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ बेनकाब; क्या यही है हाइब्रिड वॉर?

Shabbir Ahmed Lone: दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से लश्कर आंतकी शब्बीर अहमद लोन की गिरफ्तारी के बाद बड़ी साजिश से पर्दा उठा है. बताया जा रहा है कि साल 2019 में जमानत पर बाहर आने के बाद वह बांग्लादेश भाग गया था, जहां से वह अपना नेटवर्क चला रहा था.
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Shabbir Ahmed Lone दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बॉर्डर से लश्कर-ए-तैयबा के एक संदिग्ध ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान शब्बीर अहमद लोन के तौर पर हुई है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वो स्लीपर सेल के नेटवर्क के हिस्से के रूप में अपने नाकाम इरादों अंजाम दे रहा था. आरोप यह भी है कि शब्बीर ने अशांति फैलाने के लिए कई जगहों पर आपत्तिजनक और भारत-विरोधी पोस्टर चिपकाए थे. जांचकर्ताओं का मानना है कि यह मॉड्यूल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर विकसित किया गया था.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकी और मेट्रो पोस्टर केस के हैंडलर शबीर अहमद लोन को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, शबीर लोन एक स्लीपर सेल ऑपरेटिव था और पहले भी आतंकवाद के मामले में करीब 10 साल जेल में रह चुका है. साल 2019 में जमानत पर बाहर आने के बाद वह बांग्लादेश भाग गया था, जहां से वह अपना नेटवर्क चला रहा था.
जांच में सामने आया है कि लोन का सीधा संपर्क 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और जकी-उर-रहमान लखवी से था. इससे पहले 23 फरवरी को पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में पता चला कि ये सभी लोग लोन के संपर्क में थे और उसके कहने पर काम कर रहे थे.
सूत्रों के मुताबिक, लोन का काम भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को जोड़ना और कट्टरपंथी बनाना था. उन्हें फर्जी आधार कार्ड और पहचान पत्र के अलावा हथियार भी उपलब्ध कराए गए थे. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि ये लोग किसी मंदिर या भीड़भाड़ वाले इलाके में हमला करने की योजना बना रहे थे या नहीं.
शब्बीर अहमद लोन की गिरफ्तारी सिर्फ एक ऑपरेशन की कामयाबी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे मल्टी-लेयर नेटवर्क का खुलासा है, जो भारत के खिलाफ नई तरह की जंग की तरफ इशारा कर रहा है. जांच एजेंसियों के मुताबिक Lashkar-e-Taiba से जुड़ा यह ऑपरेटिव पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका था, बांग्लादेश और नेपाल से जुड़े लॉजिस्टिक चैनल्स का इस्तेमाल कर रहा था और भारत के अंदर लोकल मॉड्यूल को हैंडल कर रहा था. इससे समझ आता है कि तीन देशों का ‘ट्रायंगल’ कैसे भारत के खिलाफ काम रहा था.
शब्बीर लोन का पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेना इस बात की पुष्टि करता है कि पारंपरिक आतंकी ढांचा अब भी एक्टिव है. यहां से न सिर्फ ट्रेनिंग, बल्कि रणनीति और निर्देश तैयार होते हैं.
गिरफ्तारी के दौरान बांग्लादेशी और नेपाली करेंसी का मिलना महज संयोग नहीं है, यह बताता है कि नेटवर्क ने ईस्टर्न कॉरिडोर को एक ‘सॉफ्ट रूट’ की तरह इस्तेमाल किया. जहां से मूवमेंट, फंडिंग और छिपने की जगहें मिल सकें.
पिछले महीने पकड़े गए 8 संदिग्ध (7 बांग्लादेशी, 2 भारतीय) इस बात का सबूत हैं कि नेटवर्क ने भारत के अंदर ही एग्जिक्यूशन लेयर तैयार कर ली थी. शब्बीर इन सबका ‘हैंडलर’ था. यानी बाहर बैठकर अंदर हमला करवाने की पूरी तैयारी.
यह केस पारंपरिक आतंकवाद से थोड़ा अलग है. यहां दुश्मन सिर्फ सीमा पार नहीं बैठा, बल्कि वह डिजिटल माध्यमों, लोकल कनेक्शन्स और इंटरनेशनल रूट्स की मदद से एक साथ कई लेवल पर एक्टिव है. इसे ही आधुनिक सुरक्षा भाषा में Hybrid Warfare कहा जाता है.
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