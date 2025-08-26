जज ने दिया ज्युडीशियरी पर पड़ने वाले भारी दबाव का हवाला और केस से खुद को अलग कर लिया, जानिए पूरा मामला
National Company Law Appellate Tribunal: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के जस्टिस शरद कुमार शर्मा (Justice Sharad Kumar Sharma) ने एक सीनियर न्यायिक सदस्य से अनुकूल आदेश का अनुरोध प्राप्त होने के बाद एक मामले से खुद को अलग कर लिया, जिसके बाद प्रक्रियात्मक बदलाव किए गए. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 26, 2025, 09:17 PM IST
Justice Sharad Kumar Sharma: नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLT) ने कहा है कि उसे उच्च न्यायपालिका के सबसे सम्मानित सदस्यों में से एक से अनुकूल आदेश का अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसके बाद चेन्नई के जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने 'दिवालियापन' के एक मामले से खुद को अलग कर लिया. ट्रिब्यूनल हैदराबाद स्थित एक कंपनी की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) से संबंधित एक अपील पर विचार कर रहा था.

13 अगस्त को, जस्टिस शर्मा ने खुलासा किया कि उनसे बाहरी तौर पर संपर्क किया गया था और उन्होंने कार्यवाही से खुद को अलग करने का फैसला किया. उनके अलग होने के कारण एनसीएलएटी अध्यक्ष द्वारा मामले को एक अलग बेंच को सौंपना आवश्यक हो गया है. इन हालिया घटनाओं के आलोक में न्यायिक प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा की बारीकी से जांच की जा रही है.

एनसीएलएटी के 13 अगस्त के आदेश में कहा गया है, 'हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि हममें से एक, सदस्य (न्यायिक), से इस देश की उच्च न्यायपालिका के सबसे सम्मानित सदस्यों में से एक ने एक खास पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए संपर्क किया है' इसलिए, मैं इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करता हूं.'

न्याय निष्पक्ष बना रहे

आपको बताते चलें कि सदस्य (तकनीकी) जतीन्द्रनाथ स्वैन, जो पीठ का भी हिस्सा थे ने न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता पर इसी तरह की चिंता जताई है. जस्टिस शर्मा से पहले भी उनके फैसलों को प्रभावित करने के प्रयास किए जा चुके हैं. जून में, श्री रामलिंगा मिल्स से जुड़े विवादों की सुनवाई के दौरान, उन्होंने एक प्रतिवादी द्वारा अनुकूल फैसला सुनाने के प्रयास का उल्लेख किया, जिसके कारण उन्हें उन मामलों से खुद को अलग करना पड़ा. हर बार, उन्होंने मामलों को पुनः सौंपने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय निष्पक्ष और निष्पक्ष बना रहे.

;