तमिलनाडु में थलापति विजय के लंबी जद्दोजहद के बाद सदन में विश्वास मत पाने के बाद एक नया पोलिटिकल थ्रिलर शुरू होने वाला है.
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तमिलनाडु में थलापति विजय के लंबी जद्दोजहद के बाद सदन में विश्वास मत पाने के बाद एक नया पोलिटिकल थ्रिलर शुरू होने वाला है. दरअसल सीएम विजय दो विधानसभा सीटों से जीते हैं. शपथ लेने के बाद उन्होंने पेरम्बर सीट बरकरार रखी लेकिन त्रिची (त्रिरुचापल्ली) ईस्ट से इस्तीफा दे दिया. अब विजय के समर्थकों के बीच ये कयास लगाया जा रहा है कि विजय की करीबी करीबी एक्ट्रेस तृषा कृष्णन को इस सीट से उपचुनाव लड़ाया जा सकता है. हालांकि टीवीके का इस बारे में अभी तक कोई बयान नहीं आया है.
उधर दूसरी तरफ डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के विधानसभा में वापसी की प्लान उनकी पार्टी बना रही है. त्रिची की डीएमके इकाई ने पार्टी को प्रस्ताव भेजा है कि पार्टी प्रमुख स्टालिन को इस सीट से लड़ाया जाए. दरअसल स्टालिन अपनी कोलाथुर सीट से चुनाव हार गए हैं. इस कारण बेटे उदयनिधि स्टालिन को डीएमके की तरफ से सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है.
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यदि ये कयास सही साबित हुए तो तमिलनाडु की ये सीट चर्चा के केंद्र में आने वाली है. एक तरफ टीवीके की तरफ से तृषा होंगी और दूसरी तरफ डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन होंगे. लेकिन फिलहाल ये दूर की कौड़ी है क्योंकि तृषा अभी टीवीके की सदस्य नहीं हैं. लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी के कुछ नेता उनको टीवीके ज्वाइन करने और त्रिची (त्रिरुचापल्ली) ईस्ट से लड़ने की गुजारिश कर रहे हैं.
वैसे भी इस सीट के उपचुनाव में सीधे विजय की प्रतिष्ठा दांव पर होगी. वह 27 हजार से अधिक वोटों से चुनाव जीते थे. टीवीके इसी तरह के प्रदर्शन को बरकरार रखने का प्रयास करेगी लेकिन स्टालिन यदि अपनी पार्टी इकाई के प्रस्ताव को मानते हैं और इस सीट से लड़ने का मन बनाते हैं तो ये काफी हाई-वोल्टेज मुकाबला साबित होगा.
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त्रिची ईस्ट सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई. उसके बाद से यहां पर चार बार चुनाव हुए. उनमें से दो बार अन्नाडीएमके जीती. एक बार डीएमके और इस बार टीवीके बैनर तले विजय ने चुनाव जीते.
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