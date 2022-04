'इंतजार करके थक चुका हूं, कोई जवाब नहीं मिला; विकल्प खुले हैं', बोले- अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल

नई दिल्ली: कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल (Ahmed Patel) के पटेल के बेटे फैसल पटेल (Faisal Patel) ने ट्वीट कर कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने ट्वीट में कहा कि मेरे पास विकल्प खुले हैं. मैं इंतजार करके थक चुका हूं. पार्टी आलाकमान की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है.

कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल (Faisal Patel) के इस ट्वीट के बाद उनके पार्टी छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं.

Tired of waiting around. No encouragement from the top brass. Keeping my options open

