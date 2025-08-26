संघ की प्रार्थना 'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़कर डीके शिवकुमार ने किया सियासी प्रैंक? BJP को लपेटा, कहा- टांग खींच रहा था
संघ की प्रार्थना 'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़कर डीके शिवकुमार ने किया सियासी प्रैंक? BJP को लपेटा, कहा- टांग खींच रहा था

Karnataka Deputy CM DK Shivakumar: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विधानसभा में आरएसएस का गान गाकर विवाद खड़ा किया, फिर दी सफाई देते हुए बीजेपी को घेरा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:29 PM IST
DK Shivakumar singing RSS Anthem: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने विधानसभा में संघ की प्रार्थना 'नमस्ते सदा वत्सले' सुनाने पर सफाई देते हुए कहा, 'मैं बीजेपी की टांग खींच रहा था. फिर भी अगर किसी को ठेस पहुंची है, तो दुख है. न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने शिवकुमार के हवाले से कहा, 'मैंने सिर्फ टिप्पणी की और उनकी (भाजपा) टांग खींचने की कोशिश की. मेरे कुछ दोस्त सियासी छलांग लगा रहे हैं, इसका दुरुपयोग करने और जनता के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता. अगर किसी को ठेस पहुंची है, तो मुझे उनके लिए दुख है.'

मैं वफादार कांग्रेसी: DK

डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि वह एक वफादार कांग्रेसी हैं. उन्होंने कहा, 'मैं उन सभी से माफी मांगना चाहूंगा. गांधी परिवार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है. मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं. मैं कांग्रेसी के रूप में मरूंगा. हालांकि, मंत्री एचसी महादेवप्पा ने कहा कि आरएसएस का गीत गाने का मतलब यह नहीं है कि शिवकुमार भाजपा में शामिल हो रहे हैं. वहीं हरिप्रसाद ने सवाल किया कि शिवकुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा गीत गाकर किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा संगठन जिस पर स्वतंत्र भारत में 3 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है.

कर्नाटक के समाज कल्याण मंत्री महादेवप्पा और मैसूर के विधायक तनवीर सैत ने दावा किया कि विधानसभा में आरएसएस का गान गाने का मतलब यह नहीं है कि शिवकुमार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. महादेवप्पा ने कहा, 'शिवकुमार ने सिर्फ ये कहा है कि वो भी हिंदू हैं. कांग्रेस उस (आरएसएस) विचारधारा के खिलाफ लड़ती रहेगी. जो लोग धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संविधान का समर्थन करते हैं, वे इसका (आरएसएस विचारधारा का) विरोध करेंगे. तनवीर सैत ने कहा, 'सिर्फ इसलिए कि शिवकुमार ने आरएसएस का गान गाया, इसका मतलब ये नहीं है कि वह बीजेपी के पक्ष में हैं.'

FAQ-

सवाल- क्या है पूरा मामला?
जवाब- शिवकुमार ने 21 अगस्त को राज्य विधानसभा में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ पर चर्चा के दौरान आरएसएस का गान गाकर सभी को चौंका दिया था, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी.

सवाल- हरिप्रसाद ने क्या तंज कसा?
जवाब- हरिप्रसाद ने आरोप लगाया, 'अगर वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर गाते हैं, तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए. महात्मा गांधी की हत्या करने वाले संगठन की प्रार्थना गाना उचित नहीं है. शिवकुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, उनके कई चेहरे हैं- एक किसान का, दूसरा खदान मालिक का, तीसरा शिक्षाविद् का चौथा व्यापारी, पांचवा उद्योगपति और छठा राजनेता. वह ये (आरएसएस कार्यकर्ता) भी हो सकते हैं.' हरिप्रसाद ने ज़ोर देकर कहा कि कांग्रेस सदस्य पार्टी की विचारधारा से समझौता नहीं कर सकते और उन्होंने कहा कि आरएसएस से किसी भी तरह का जुड़ाव उचित नहीं है.

DK Shivakumar

