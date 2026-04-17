त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ‘VIP दर्शन’ घोटाला, 3000 रुपये तक वसूली का आरोप, बैंक ट्रांजैक्शन और UPI पेमेंट्स की जांच के लिए SIT गठित

Trimbakeshwar Temple Scam: महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर (Trimbakeshwar Temple) में VIP दर्शन के नाम पर कथित घोटाले के बाद रूरल पुलिस ने विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है. यह टीम पूरे मामले में बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन की गहन जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस अवैध वसूली से जुड़े नेटवर्क में शामिल विश्वास कडलग को लगभग 84% तक कमीशन मिल रहा था. SIT ने विश्वास कडलग और उसके रिश्तेदारों के बैंक स्टेटमेंट मांगे हैं, ताकि पैसों के पूरे फ्लो का पता लगाया जा सके.

भक्तों से UPI पेमेंट की अपील

SIT ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि अगर उन्होंने दर्शन के लिए UPI या अन्य माध्यम से पैसे दिए हैं, तो वे शिकायत दर्ज कराएं. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि मंदिर प्रशासन या सुरक्षा से जुड़े अन्य कर्मचारियों की भी इसमें कोई भूमिका है या नहीं. मामले का खुलासा एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद हुआ था जिसमें दिखाया गया कि कैसे श्रद्धालुओं से ‘तुरंत दर्शन’ के नाम पर 3000 रुपये तक वसूले जा रहे थे. जबकि मंदिर ट्रस्ट की आधिकारिक फीस मात्र 200 रुपये है. जानकारी के अनुसार, श्रद्धालुओं को बताया जाता था कि सामान्य दर्शन में 3-4 घंटे लगेंगे, लेकिन अतिरिक्त पैसे देने पर 10 मिनट में दर्शन कराए जाएंगे. इस तरह रोजाना 100 से 150 लोगों को विशेष प्रवेश दिया जा रहा था.

ट्रस्टी पुरुषोत्तम कडलग गिरफ्तार

इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कडलग को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, इस पूरे रैकेट में उनकी सीधी भूमिका सामने आई है. कडलग की गिरफ्तारी को बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि वे न केवल ट्रस्टी हैं बल्कि एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि पुरुषोत्तम कडलग NCP से जुड़े पदाधिकारी हैं. इससे मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया है और राजनीतिक हलकों में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है. कडलग की गिरफ्तारी उनके भतीजे पर दर्ज एक मामले के बाद हुई, जिसमें इसी तरह की वसूली का आरोप था.

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सरकार ने लिया संज्ञान, सख्त कार्रवाई के संकेत

मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने भी संज्ञान लिया है. कुंभ मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरी जानकारी ली गई है. उन्होंने कहा कि ट्रस्टी का रंगे हाथ पकड़ा जाना बेहद गंभीर है और नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल SIT पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस घोटाले में और कौन-कौन शामिल था और कितने समय से यह खेल चल रहा था.