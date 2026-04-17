Advertisement
trendingNow13181977
Hindi Newsदेशत्र्यंबकेश्वर मंदिर में ‘VIP दर्शन’ घोटाला, 3000 रुपये तक वसूली का आरोप, बैंक ट्रांजैक्शन और UPI पेमेंट्स की जांच के लिए SIT गठित

त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ‘VIP दर्शन’ घोटाला, 3000 रुपये तक वसूली का आरोप, बैंक ट्रांजैक्शन और UPI पेमेंट्स की जांच के लिए SIT गठित

Nashik Crime News: नासिक के  त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ‘VIP दर्शन’ घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं से 3000 रुपये तक वसूले जा रहे थे. ट्रस्टी कडलग को गिरफ्तार किया गया है. SIT बैंक ट्रांजैक्शन और UPI पेमेंट्स की जांच कर रही है, जबकि सरकार ने मामले में सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 17, 2026, 11:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIP Darshan Fraud
VIP Darshan Fraud

Trimbakeshwar Temple Scam: महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर (Trimbakeshwar Temple) में VIP दर्शन के नाम पर कथित घोटाले के बाद रूरल पुलिस ने विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है. यह टीम पूरे मामले में बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन की गहन जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस अवैध वसूली से जुड़े नेटवर्क में शामिल विश्वास कडलग को लगभग 84% तक कमीशन मिल रहा था. SIT ने विश्वास कडलग और उसके रिश्तेदारों के बैंक स्टेटमेंट मांगे हैं, ताकि पैसों के पूरे फ्लो का पता लगाया जा सके.

भक्तों से UPI पेमेंट की अपील

SIT ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि अगर उन्होंने दर्शन के लिए UPI या अन्य माध्यम से पैसे दिए हैं, तो वे शिकायत दर्ज कराएं. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि मंदिर प्रशासन या सुरक्षा से जुड़े अन्य कर्मचारियों की भी इसमें कोई भूमिका है या नहीं. मामले का खुलासा एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद हुआ था जिसमें दिखाया गया कि कैसे श्रद्धालुओं से ‘तुरंत दर्शन’ के नाम पर 3000 रुपये तक वसूले जा रहे थे. जबकि मंदिर ट्रस्ट की आधिकारिक फीस मात्र 200 रुपये है. जानकारी के अनुसार, श्रद्धालुओं को बताया जाता था कि सामान्य दर्शन में 3-4 घंटे लगेंगे, लेकिन अतिरिक्त पैसे देने पर 10 मिनट में दर्शन कराए जाएंगे. इस तरह रोजाना 100 से 150 लोगों को विशेष प्रवेश दिया जा रहा था.

ट्रस्टी पुरुषोत्तम कडलग गिरफ्तार

इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कडलग को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, इस पूरे रैकेट में उनकी सीधी भूमिका सामने आई है. कडलग की गिरफ्तारी को बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि वे न केवल ट्रस्टी हैं बल्कि एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि पुरुषोत्तम कडलग NCP से जुड़े पदाधिकारी हैं. इससे मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया है और राजनीतिक हलकों में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है. कडलग की गिरफ्तारी उनके भतीजे पर दर्ज एक मामले के बाद हुई, जिसमें इसी तरह की वसूली का आरोप था.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार ने लिया संज्ञान, सख्त कार्रवाई के संकेत

मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने भी संज्ञान लिया है. कुंभ मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरी जानकारी ली गई है. उन्होंने कहा कि ट्रस्टी का रंगे हाथ पकड़ा जाना बेहद गंभीर है और नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल SIT पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस घोटाले में और कौन-कौन शामिल था और कितने समय से यह खेल चल रहा था.

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Trimbakeshwar templenashik crimeMaharashtra

Trending news

बंगाल में टीएमसी नेता देबाशीष कुमार के घर-दफ्तर पर IT रेड, TMC का BJP पर बड़ा आरोप
West Bengal Election 2026
बंगाल में टीएमसी नेता देबाशीष कुमार के घर-दफ्तर पर IT रेड, TMC का BJP पर बड़ा आरोप
'रहा तृणमूल, तो फिर मिलेंगे...' क्या ममता ने मान ली हार? बंगाल का सियासी पारा हाई
West Bengal Assembly Election 2026
'रहा तृणमूल, तो फिर मिलेंगे...' क्या ममता ने मान ली हार? बंगाल का सियासी पारा हाई
केला-पपीता और आम पर FSSAI की नजर, आपके आस-पास की फल मंडियों में पड़ सकते हैं छापे!
FSSI
केला-पपीता और आम पर FSSAI की नजर, आपके आस-पास की फल मंडियों में पड़ सकते हैं छापे!
2 किलो मटन खा जाएंगे, टीएमसी वाले कौन-सा मांस खाते हैं... हिमंता ने ममता को ललकारा
West Bengal Assembly Election 2026
2 किलो मटन खा जाएंगे, टीएमसी वाले कौन-सा मांस खाते हैं... हिमंता ने ममता को ललकारा
गीजर बंद, AC... 72 घंटे की तपिश ने निचोड़ा, एक तस्वीर बता रही कैसी गर्मी झेल रहा देश
All India Weather update
गीजर बंद, AC... 72 घंटे की तपिश ने निचोड़ा, एक तस्वीर बता रही कैसी गर्मी झेल रहा देश
अखिलेश के 'सास-बहू' वाले तंज पर फूटा स्मृति का गुस्सा! बोलीं-सीरियल नहीं, संसद देखिए
‬ ‪Akhilesh Yadav‬‬
अखिलेश के 'सास-बहू' वाले तंज पर फूटा स्मृति का गुस्सा! बोलीं-सीरियल नहीं, संसद देखिए
LIVE: महिला आरक्षण बिल पर बोल सकते हैं राहुल गांधी, शुरू हुई सदन की कार्यवाही
women reservation bill live
LIVE: महिला आरक्षण बिल पर बोल सकते हैं राहुल गांधी, शुरू हुई सदन की कार्यवाही
साउथ जरूरी नहीं होगा? 6 राज्य बनवा देंगे सरकार... देर रात ओवैसी ने क्या चिंता जताई?
Assaduddin Owaisi
साउथ जरूरी नहीं होगा? 6 राज्य बनवा देंगे सरकार... देर रात ओवैसी ने क्या चिंता जताई?
जम्मू-कश्मीर से मंगाई गईं बुलेटप्रूफ गाड़ियां, सड़कों पर दिखा सुरक्षा का दम
Assembly Elections 2026
जम्मू-कश्मीर से मंगाई गईं बुलेटप्रूफ गाड़ियां, सड़कों पर दिखा सुरक्षा का दम
'सेंट्रल फोर्स लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं', चुनाव से पहले क्यों चेता रहीं ममता?
Assembly Elections 2026
'सेंट्रल फोर्स लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं', चुनाव से पहले क्यों चेता रहीं ममता?