सत्ता में आए तो हम घर में घुसकर मारेंगे... पाक की गीदड़भभकी के बाद अभिषेक बनर्जी ने चेताया

Abhishek Banerjee: चुनावी माहौल में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि एक बार ममता बनर्जी सत्ता में आ गई तो हम पाकिस्तान को घुसकर मारेंगे.
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Abhishek Banerjee: पाकिस्तान की गीदड़भभकी के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि एक बार ममता बनर्जी और INDI गठबंधन में सत्ता में आ गई तो हम पाकिस्तान को उनके घर में घुसकर मारेंगे. हाल में ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कोलकाता को लेकर गीदड़भभकी की थी.
सिलीगुड़ी में एक चुनावी रैली में बोलते हुए TMC महासचिव ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़भभकी का करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि दो दिन पहले, ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि उनका हमला कोलकाता तक होगा, मैंने अपनी लिस्ट में ख्वाजा आसिफ का नाम लिखा है. जिस दिन ममता बनर्जी और INDI गठबंधन सरकार बनाएंगे, हम उनके घर में घुसकर उन्हें मार देंगे.
उन्होंने आसिफ की धमकी पर कोई रिएक्शन न देने के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पर भी निशाना साधा. बनर्जी ने कहा, “अमित शाह और राजनाथ सिंह चुप हैं. शाह हमें हर दिन बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान कोलकाता को धमकी देता है.
पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने गीदड़भभकी करते हुए कहा था 'वे किसी तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की योजना बना रहे हैं, या तो अपने लोगों के जरिए या भारत की हिरासत में रखे गए पाकिस्तानियों के माध्यम से. कहीं लाशें रखकर दावा करेंगे कि वे आतंकवादी थे जिन्होंने कुछ हरकतें कीं. अगर इस बार वे ऐसा ड्रामा रचने की कोशिश करते हैं, तो इंशाअल्लाह हम लड़ाई को कोलकाता तक ले जाएंगे.'
ख्वाजा आसिफ का ये बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी के बाद आया है. जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की किसी भी गलत हरकत पर भारत का जवाब अभूतपूर्व और निर्णायक होगा. राजनाथ की इस चेतावनी से पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला गया, जिसकी भड़ास पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयानों में साफ झलक रही है.
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