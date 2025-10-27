बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दूंगा... ममता बनर्जी के विधायक के बयान पर बवाल

Nisith Kumar Malik TMC MLA: पूर्वी बर्दवान जिले के बर्धमान (उत्तर) के विधायक निसिथ कुमार मलिक ने कहा, 'अगर SIR के बाद किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटा, तो मैं BJP वालों को जिंदा जला दूंगा. वो बंगाल का माहौल प्रदूषित कर रहे हैं.'
West Bengal news: कथित रूप से हिंसा प्रभावित पश्चिम बंगाल में जुबानी हिंसा भी आए दिन होती रहती है. हिंसक बयानबाजी के ताजा मामले में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के विधायक निसिथ कुमार मलिक का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें तृणमूल नेता को बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता सूची से एक भी वास्तविक मतदाता का नाम हटाए जाने पर भाजपा (BJP) नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा जलाने की धमकी देते हुए सुना जा सकता है.
वरना...
पूर्वी बर्दवान जिले के बर्धमान (उत्तर) विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस विधायक निसिथ कुमार मलिक ने आगे कहा, 'SIR से परेशानी नहीं, लेकिन अगर SIR के बाद किसी का नाम मतदाता सूची से कटा तो BJP वालों को जिंदा जला दूंगा. वो बंगाल का माहौल प्रदूषित कर रहे हैं. वे SIR के नाम पर लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं सभी से मौजूदा स्थिति में सतर्क रहने का आग्रह करता हूं.'
ज़ी न्यूज़ वीडियो की पुष्टि नहीं करता
कथित तौर पर उन्होंने रविवार दोपहर जिले में स्थानीय मीडियाकर्मियों से बात करते हुए यह बात कही. हालांकि ज़ी न्यूज़ उस वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है. विधायक मलिक ने ये भी दावा किया कि SIR ने हिंदू मतदाताओं, खासकर बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में आए मतुआ और राजबंशी जैसे मतदाताओं में भी दहशत पैदा कर दी है.
टीएमसी नेताओं का मानसिक राजनीतिक दिवालियापन: BJP
भाजपा प्रवक्ता सौम्यजीत बंदोपाध्याय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस नेताओं की ओर से इस तरह की धमकी भरी टिप्पणियां आना कोई नई बात नहीं हैं और ऐसी टिप्पणियां उनके वैचारिक और राजनीतिक दिवालियापन को साबित करती हैं. यह पहली बार नहीं है जब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह की धमकियां दी हों. इसी महीने की शुरुआत में, राज्य मंत्रिमंडल के दो सदस्यों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के राज्य मंत्री ताजमुल हुसैन और राज्य सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग की राज्य मंत्री सबीना यास्मीन को सार्वजनिक रूप से एसआईआर पर दंगे की धमकी देते हुए सुना गया था. (IANS)
