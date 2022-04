Gorakhpur: लड़की ने ठुकराया प्यार का ऑफर, गुस्साए शख्स ने बेटी समेत माता-पिता को मार डाला

Gorakhpur Triple murder case: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के खोराबार (Khorabar) थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रेमी ने 3 लोगों की हत्या कर दी. मृतक में लड़की और उसके माता पिता शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक, युवती ने युवक के प्यार को ठुकरा दिया था, जिसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया. पुलिस ने आरोपी आलोक पासवान को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ जारी है. इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), विपिन टाडा और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) अखिल कुमार ने कहा कि मृतकों की पहचान 20 वर्षीय प्रीति, उनके पिता गामा निषाद (42) और मां संजू (38) के रूप में हुई है. घटना उस वक्त हुई जब तीनों गामा के भाई रमा निषाद के घर एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे.

#UPDATE Triple murder accused was shot in the right leg by Police. He is admitted to a medical college and hospital.

