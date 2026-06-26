Agartala Ramnagar Road Explosion: त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है. यहां के रामनगर रोड नंबर 4 स्थित संकट चौमुहानी इलाके में मौजूद एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में बुधवार दोपहर को एक बेहद जोरदार और रहस्यमयी धमाका हुआ. धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि पूरा इलाका दहल उठा और अपार्टमेंट में रहने वाले लोग दहशत के मारे अपनी जान बचाने के लिए नीचे सड़कों की तरफ भागने लगे.
यह ब्लास्ट दोपहर ठीक 12:00 बजे 'NS अपार्टमेंट' की पहली मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में हुआ. धमाका इतना शक्तिशाली था कि पहली मंजिल के फ्लैट की खिड़कियों और दरवाजों के कांच के परखच्चे उड़ गए और बिल्डिंग के एक बड़े हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है. अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर रहने वाले कुशल देब ने आंखों देखा हाल बयां करते हुए बताया कि मैं अपने कमरे में काम कर रहा था, तभी अचानक एक ऐसा भयानक धमाका हुआ जैसे कोई बम फटा हो. पूरा कमरा हिल गया. जब मैं बदहवास हालत में बाहर भागा, तो देखा कि पहली मंजिल से धुआं निकल रहा था और चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे.
इस अचानक हुए हादसे में अपार्टमेंट में मौजूद कई लोग मलबे और कांच की चपेट में आने से घायल हो गए हैं. पहली मंजिल के फ्लैट में मौजूद एक महिला के चेहरे और आंख के पास कांच के नुकीले टुकड़े घुसने से वह लहूलुहान हो गई. उसे तुरंत गंभीर हालत में इलाज के लिए जीबी अस्पताल ले जाया गया है.
#WATCH | Tripura: A massive explosion occurred at an apartment in Agartala.
SDPO Sadar Deba Prasad Roy says, "We received information that a loud explosion-like sound was heard in an apartment and casualties have also occured. We arrived and discovered that this had happened in… pic.twitter.com/FJvCMuypLm
— ANI (@ANI) June 25, 2026
इसके अलावा, ब्लास्ट के वक्त उसी फ्लोर पर मौजूद एक अन्य युवक भी इसकी चपेट में आ गया. धमाके के जबरदस्त इम्पैक्ट के कारण वह दूर जा गिरा, जिससे उसके शरीर में गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं और उसने पूरे बदन में तेज दर्द की शिकायत की है. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने तुरंत डॉक्टरों की टीम को अलर्ट किया और अधिकारियों ने सभी घायलों को बिना किसी देरी के बेहतर मेडिकल सुविधा देने के निर्देश जारी किए हैं.
धमाके की सूचना मिलते ही एसडीपीओ (SDPO) ऑफिसर देबा प्रसाद रॉय भारी पुलिस बल, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पूरी बिल्डिंग को तुरंत खाली कराकर सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है.
ब्लास्ट की वजह को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है. शुरुआत में स्थानीय लोग इसे रसोई गैस (LPG) सिलेंडर या गैस पाइपलाइन से जुड़ी दुर्घटना मान रहे हैं, लेकिन धमाके की तीव्रता को देखते हुए पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीमें किसी भी अन्य साजिश या दूसरी संभावनाओं से इनकार नहीं कर रही हैं. एसडीपीओ देबा प्रसाद रॉय ने कहा कि हमें ठीक 12 बजे इस ब्लास्ट की सूचना मिली थी, जिसके तुरंत बाद हमारी टीमें और बम स्क्वॉड मौके पर जांच में जुट गए हैं. फॉरेंसिक टीम के सैंपल लेने के बाद बहुत जल्द यह साफ हो जाएगा कि इस धमाके का असल सोर्स क्या था और यह हादसा कैसे हुआ. फिलहाल पूरे रामनगर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस मामले की गहन तफ्तीश कर रही है.