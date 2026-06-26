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अगरतला के पॉश अपार्टमेंट में जोरदार धमाका! दहल उठा रामनगर इलाका; बम स्क्वॉड मौके पर

Tripura Blast: त्रिपुरा की राजधानी के रामनगर में बुधवार दोपहर एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में जोरदार ब्लास्ट हुआ. हादसे में खिड़कियों के परखच्चे उड़ गए और एक महिला समेत कई लोग घायल हो गए. हादसे की जांच के लिए बम स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीमें जुटी हैं.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 26, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:54 AM IST
अगरतला के पॉश अपार्टमेंट में जोरदार धमाका! दहल उठा रामनगर इलाका; बम स्क्वॉड मौके पर
Image Credit: Tripura Blast

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Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

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