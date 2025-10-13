किचन में छिपाकर रखा था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से आरोपी महिला गिरफ्तार

Drug Worth Rs 16 Crore Seized In Tripura: भारत के बॉर्डर एरिया में ड्रग तस्करी का एक और मामला सामने आया है. सीमा सुरक्षा बल (BSF) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने सोमवार 13 अक्टूबर को एक ज्वॉइंट ऑपरेशन में त्रिपुरा में 16 करोड़ रुपए की कीमत ड्रग्स जब्त की. ड्रग तस्करी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों ने ये जानकारी दी.

16 करोड़ का ड्रग्स जब्त

बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात को, बीएसएफ और एनसीबी ने संयुक्त रूप से सिपाहीजला (Sepahijala) जिले के सीमावर्ती इलाके बॉक्सनगर (Boxanagar) से तकरीबन 16 किलो (लगभग 1.60 लाख टैबलेट) से ज्यादा नशीली मेथामफेटामाइन टैबलेट (Methamphetamine tablets) जब्त कीं, जिसकी कीमत तकरीबन 16 करोड़ रुपए आंकी गई है.

महिला की गिरफ्तारी

उन्होंने बताया कि मध्य बॉक्सनगर निवासी लिपिआरा खातून (33 साल) के घर पर भारी मात्रा में मेथामफेटामाइन टैबलेट, जिन्हें याबा टैबलेट (Yaba tablets) भी कहा जाता है, इसकी मौजूदगी की खबर मिली थी. इसके बाद बीएसएफ जवानों और एनसीबी अगरतला ने एक ऑपरेशन चलाते हुए ड्रग्स बरामद की. भूरे रंग के टेप से 16 पैकेटों में लिपटे ये ड्रग्स किचन के अंदर दबे हुए पाए गए. इस मामले में मकान मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आरोपी महिला को एनसीबी को सौंपा गया है.

बांग्लादेश बॉर्डर काफी करीब

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये कामयाब ज्वॉइंट ऑपरेशन एक बार फिर सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर त्रिपुरा राज्य में सीमा पार तस्करी और ड्रग्स की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए बीएसएफ की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को बयां करता है. ये इलाका बांग्लादेश बॉर्डर के काफी करीब है.

पहले भी पकड़ा गया ड्रग्स

त्रिपुरा में इसी तरह की एक और घटना के एक हफ्ते के भीतर सोमवार को मादक पदार्थों की एक और जब्ती हुई. 6 अक्टूबर को असम राइफल्स ने सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ मिलकर त्रिपुरा में 70 करोड़ रुपए मूल्य का प्रतिबंधित सामान जब्त किया और चार तस्करों को गिरफ्तार किया.

अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में असम राइफल्स ने सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी के लिए सीमेंट ले जा रहे 2 ट्रकों को रोका और तकरीबन 70 करोड़ रुपए कीमत की 69.61 किलो मेथामफेटामाइन की गोलियां बरामद कीं.

(इनपुट-आईएएनएस)