Advertisement
trendingNow12959846
Hindi Newsदेश

किचन में छिपाकर रखा था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से आरोपी महिला गिरफ्तार

इंडियन बॉर्डर पर ड्रग की तस्करी रोकने के लिए बीएसएफ और एनसीबी ने ज्वॉइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें एक महिला को 16 पैकेट ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 13, 2025, 02:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किचन में छिपाकर रखा था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से आरोपी महिला गिरफ्तार

Drug Worth Rs 16 Crore Seized In Tripura: भारत के बॉर्डर एरिया में ड्रग तस्करी का एक और मामला सामने आया है. सीमा सुरक्षा बल (BSF) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने सोमवार 13 अक्टूबर को एक ज्वॉइंट ऑपरेशन में त्रिपुरा में 16 करोड़ रुपए की कीमत ड्रग्स जब्त की. ड्रग तस्करी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों ने ये जानकारी दी.

16 करोड़ का ड्रग्स जब्त
बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात को, बीएसएफ और एनसीबी ने संयुक्त रूप से सिपाहीजला (Sepahijala) जिले के सीमावर्ती इलाके बॉक्सनगर (Boxanagar) से तकरीबन 16 किलो (लगभग 1.60 लाख टैबलेट) से ज्यादा नशीली मेथामफेटामाइन टैबलेट (Methamphetamine tablets) जब्त कीं, जिसकी कीमत तकरीबन 16 करोड़ रुपए आंकी गई है.

महिला की गिरफ्तारी
उन्होंने बताया कि मध्य बॉक्सनगर निवासी लिपिआरा खातून (33 साल) के घर पर भारी मात्रा में मेथामफेटामाइन टैबलेट, जिन्हें याबा टैबलेट (Yaba tablets) भी कहा जाता है, इसकी मौजूदगी की खबर मिली थी. इसके बाद बीएसएफ जवानों और एनसीबी अगरतला ने एक ऑपरेशन चलाते हुए ड्रग्स बरामद की. भूरे रंग के टेप से 16 पैकेटों में लिपटे ये ड्रग्स किचन के अंदर दबे हुए पाए गए. इस मामले में मकान मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आरोपी महिला को एनसीबी को सौंपा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेश बॉर्डर काफी करीब
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये कामयाब ज्वॉइंट ऑपरेशन एक बार फिर सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर त्रिपुरा राज्य में सीमा पार तस्करी और ड्रग्स की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए बीएसएफ की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को बयां करता है. ये इलाका बांग्लादेश बॉर्डर के काफी करीब है.

पहले भी पकड़ा गया ड्रग्स
त्रिपुरा में इसी तरह की एक और घटना के एक हफ्ते के भीतर सोमवार को मादक पदार्थों की एक और जब्ती हुई. 6 अक्टूबर को असम राइफल्स ने सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ मिलकर त्रिपुरा में 70 करोड़ रुपए मूल्य का प्रतिबंधित सामान जब्त किया और चार तस्करों को गिरफ्तार किया.

अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में असम राइफल्स ने सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी के लिए सीमेंट ले जा रहे 2 ट्रकों को रोका और तकरीबन 70 करोड़ रुपए कीमत की 69.61 किलो मेथामफेटामाइन की गोलियां बरामद कीं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

DrugTripuraindiabangladesh

Trending news

राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने खड़ा किया मुस्लिम उम्‍मीदवार, 4 में कितनी सीटों पर जीत?
Rajya Sabha Election:
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने खड़ा किया मुस्लिम उम्‍मीदवार, 4 में कितनी सीटों पर जीत?
झारखंड, मिजोरम और कश्मीर में इस दिन होगा उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना
Election Comission
झारखंड, मिजोरम और कश्मीर में इस दिन होगा उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना
किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? ED ने मारा छापा
Cold Cough Syrup Case
किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? ED ने मारा छापा
इस साइज से छोटी मछली बेचेंगे तो होगी सजा, इस सरकार को क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?
fish
इस साइज से छोटी मछली बेचेंगे तो होगी सजा, इस सरकार को क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर...भारत ने बना लिया चीन-PAK का 'काल'
Tejas Mk1A Specialty
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर...भारत ने बना लिया चीन-PAK का 'काल'
'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया
Supreme Court News
'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया
करूर भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, विजय की रैली में गई थी 41 की जान
Supreme Court
करूर भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, विजय की रैली में गई थी 41 की जान
26/11 के बाद शर्म अल-शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब घिर गए थे PM
Sharm Al Shaikh
26/11 के बाद शर्म अल-शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब घिर गए थे PM
दिवाली पर बस किराया फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये
Bus Fare
दिवाली पर बस किराया फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये
मान मेरा कहना... उद्धव से तीन महीने में छठी बार मिले राज ठाकरे, बीजेपी की बढ़ी धड़कन
BMC Election
मान मेरा कहना... उद्धव से तीन महीने में छठी बार मिले राज ठाकरे, बीजेपी की बढ़ी धड़कन