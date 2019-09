त्रिपुरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, कहा- रिलैक्स महसूस हुआ

अगरतला : त्रिपुरा कांग्रेस (Tripura Congress) के प्रदेश अध्यक्ष प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मन (Pradyot Bikram Manikya Deb Barman) ने पार्टी आलाकमान के साथ मतभेदों को लेकर मंगलवार को पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया. देब बर्मन ने बताया, "मैंने आज (मंगलवार को) केंद्रीय नेताओं को एक ईमेल भेजा है. मैं पश्चिम त्रिपुरा के बदरघाट विधानसभा क्षेत्र में चल रहे उप-चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपना औपचारिक इस्तीफा सौंपूंगा."

उन्होंने कांग्रेस (Congress) पर यह भी आरोप लगाया कि पार्टी में भ्रष्ट लोगों को बड़े पदों पर शामिल कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आज सुबह मैं सुकून महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आज मुझे झूठों और अपराधियों से बात नहीं करना पड़ी.

Thank you for all your support ! I will miss you all and i love you . I am sorry if i couldnt do enough for u but i really tried @DebjaniLaskar @BaptuTripuraINC @arnikasaha3 @ShreyasiINC @BiswajitINC @PrasenjitDas_ @pujanbiswaspyc @tanmoydharTPYC @HollywoodChakma @amitkrsaha_INC pic.twitter.com/NHUUFIzuGU

— Pradyot_Tripura (@PradyotManikya) September 24, 2019