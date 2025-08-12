बेटे की चाहत में पिता बना 'हैवान', अपनी ही मासूम बेटी के साथ किया ये खौफनाक काम!

त्रिपुरा के खोवाई जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे राज्य को हिला दिया है. त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (TSR) के जवान पर अपनी एक साल की बेटी को जहर देकर मारने का आरोप है. बच्ची की मां का दावा है कि पति हमेशा बेटा चाहता था और बेटियां होने के कारण नाराज रहता था. इसी नाराजगी में उसने अपनी छोटी बेटी की जान ले ली. मां ने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की है.

बिस्कुट में मिलाकर दिया जहर

घटना शुक्रवार रात बेहलाबारी इलाके में हुई. आरोपी की पहचान 10वीं बटालियन टीएसआर के रथिंद्र देबबर्मा के रूप में हुई है जो एडीसी खुमुल्वंग मुख्यालय में तैनात है. पत्नी मिताली देबबर्मा ने बताया कि वह अपनी बहन के घर गई थी, जहां आरोपी पति अपनी बेटी सुहानी को बिस्कुट खरीदने के बहाने दुकान पर ले गया. लौटने के बाद बच्ची को उल्टी और दस्त होने लगे. उसके मुंह से दवा जैसी तेज गंध आ रही थी. मां ने पूछा तो आरोपी ने इंकार किया, लेकिन बच्ची की हालत बिगड़ती गई.

अस्पताल में मौत

खोवाई जिला अस्पताल से बच्ची को गंभीर हालत में अगरतला के जीबी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का असली कारण स्पष्ट होगा. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है.

अस्पताल में तनाव

जब जीबी अस्पताल में मौजूद लोगों को आरोपी की करतूत का पता चला, तो गुस्साई भीड़ ने उसे घेर लिया. स्थिति बिगड़ने से पहले ही पुलिस ने हस्तक्षेप किया और कड़ी सुरक्षा में उसे थाने पहुंचाया. मां ने मीडिया के सामने फूट-फूट कर रोते हुए कहा कि दो बेटियां होने की वजह से पति लगातार परेशान करता था और छोटी बेटी को जहर देकर मार डाला.

पुलिस जांच जारी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस सनसनीखेज मामले में कई पहलुओं की जांच की जा रही है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पिता बेटी के जन्म से खुश नहीं था. फिलहाल, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.