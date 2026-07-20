/त्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ की संदिग्ध हालत में मौत, अगरतला पुलिस मुख्यालय में मिला शव

Tripura DGP Anurag Dhankar Found Dead: अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग धनखड़ मृत पाए गए. इस दुखद और अचानक हुई घटना से त्रिपुरा के प्रशासनिक और कानून व्यवस्था से जुड़े हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. हालांकि उनकी मौत के असली कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस प्रशासन की तरफ से विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.
पुलिस मुख्यालय में मिला शव
सोमवार को अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय के भीतर त्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. पुलिस हेडक्वार्टर जैसे अति सुरक्षित परिसर में राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी का शव मिलने से हर कोई हैरान रह गया. खबर मिलते ही वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और पुलिस कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.
अस्पताल पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी
घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और पुलिसकर्मी तुरंत अस्पताल पहुंचे. वहां उन्होंने पूरी स्थिति की समीक्षा की और जरूरी दिशा-निर्देश दिए. राज्य के शीर्ष अधिकारी के इस तरह अचानक चले जाने से पूरे पुलिस महकमे में सन्नाटा पसरा हुआ है. अधिकारियों ने अस्पताल में परिजनों और सहकर्मियों से मुलाकात की.
1994 बैच के सम्मानित IPS अधिकारी
अनुराग धनखड़ त्रिपुरा कैडर के 1994 बैच के एक अनुभवी और सम्मानित IPS अधिकारी थे. राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के बाद उन्होंने मई 2025 में त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल के प्रमुख) के रूप में पदभार संभाला था. अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें एक सख्त, कर्तव्यनिष्ठ और कुशल प्रशासक के रूप में जाना जाता था.