Biplab Deb Resign: त्रिपुरा के CM को क्यों देना पड़ा इस्तीफा? TMC ने कसा तंज; बिप्लब ने दिया ये जवाब

Biplab Kumar Deb Resigns: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब के इस्तीफे ने सभी को चौंका दिया है. राज्य में होने वाले विधान सभा चुनाव से एक साल पहले भाजपा बड़ा बदलाव किया है. बिप्लब के इस्तीफे पर टीएमसी ने भी निशाना साधा है. खुद टीएमसी प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिप्लब देब पर तंज कसा है. केंद्रीय मंत्री और भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव ने बिप्लब के इस्तीफे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि त्रिपुरा के अगले मुख्यमंत्री की आधिकारिक घोषणा शनिवार रात आठ बजे तक कर दी जाएगी.

आइये आपको बताते हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की खबर पर तृणमूल कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है. टीएमसी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट पोस्ट किया गया है. इसमें लिखा है, 'अलविदा.. चलो छुटकारा तो मिला. जिसने त्रिपुरा में हजारों लोगों को मायूस किया है. बहुत ज्यादा नुकसान कर चुके थे. इतना कि भाजपा आलाकमान भी उनकी नाकामयाबियों से तंग आ चुकी थी. राज्य में टीएमसी ने जो हासिल किया, उससे भाजपा के लोग बहुत परेशान हैं. परिवर्तन अनिवार्य है.' तृणमूल कांग्रेस की युवा अध्यक्ष सयानी घोष ने भी बिप्लब देब के इस्तीफे पर ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, 'खेला होबे. त्रिपुरा में खेला जाएगा.'

इस्तीफे पर छिड़ी सियासत के बाद खुद बिप्लब देब ने विपक्षियों को जवाब दिया है. मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बिप्लब देव ने कहा, 'मैंने शीर्ष नेतृत्व के कहने पर इस्तीफा दिया. संगठन होगा तो सरकार बनेगी. मैंने संगठन में काम करने का फैसला किया है.' इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'एक मुख्यमंत्री के रूप में मुझे त्रिपुरा की सेवा करने की जिम्मेदारी देने के लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व और त्रिपुरा के लोगों को धन्यवाद देता हूं. मैंने तहे दिल से अपने राज्य की सेवा की है और हमेशा अपने राज्य की बेहतरी के लिए काम करता रहूंगा. त्रिपुरा निश्चित रूप से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा. जय हिन्द.'

I thank Central leadership & people of Tripura for giving me the responsibility to serve Tripura as a Chief Minister. I have wholeheartedly served my State & will always work for the betterment of my State.

Tripura shall definitely march ahead in the path of devt. Jai Hind.

