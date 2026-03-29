मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा, त्रिपुरा में ऐसा दिखता है माता का रूप

Tripura Queen Fainted Before Goddess Durga: मां दुर्गा को शक्ति का रूप माना जाता है. सिंह की सवारी करते हुए माता का रौद्र रूप तो हर कोई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की एक रानी माता के इस रूप को देखकर बेहोश हो गई थी?
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Tripura News: सनातन धर्म में मां दुर्गा को शक्ति, साहस और बुराई पर अच्छाई की वियज का प्रतीक माना जाता है. माता दुर्गा को 4 भुजाओं के साथ शेर की सवारी करते हुए दिखाया जाता है. उनके हाथों में कई अस्त्र होते हैं, लेकिन त्रिपुरा के अगरतला में स्थित प्रसिद्ध दुर्गाबाड़ी मंदिर में मां दुर्गा की 2 भुजाओं वाली प्रतिमा है. इसको लेकर यहां एक कथा प्रचलित है.
माता दुर्गा से जुड़ी यह कथा त्रिपुरा के शाही परिवार से जुड़ी है. बताया जाता है कि त्रिपुरा पर शासन करने वाला माणिक्य वंश सदियों तक संस्कृति, धर्म और कला के संरक्षण के लिए काफी प्रसिद्ध था. इस वंश के महाराजा कृष्ण किशोर माणिक्य के शासनकाल में दुर्गा पूजा का खास महत्व था. उनके दरबार में इसे केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि शाही प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक माना जाता था.
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त्रिपुरा की रानी सुलक्षणा देवी भी मां दुर्गा के प्रति गहरी श्रद्धा रखती थीं और उनसे जुड़े हर अनुष्ठानों में हिस्सा भी लेती थीं. त्रिपुरा की रानी दुर्गा की कथा के मुताबिक महल में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान एक दिन असाधारण घटना घटी. रानी सुलक्षणा देवी मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने खड़ी थीं, लेकिन माता के उग्र और शक्तिशाली रूप को देखकर वे कथित तौर पर भावुक हो गईं और अचानक बेहोश हो गईं.
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इस घटना ने महल में खलबली मचा दी और दुर्गा पूजा के सभी अनुष्ठान भी रुक गए. इस घटना की जानकारी मिलते ही राजा ने माता दुर्गा की प्रतिमा में बदलाव लाने का फैसला किया. उन्होंने कारीगरों को आदेश दिया की वह माता दुर्गा की प्रतिमा को अधिक शांत और दयालु रूप में बनाएं. कारीगरों ने राजा के आदेश के मुताबिक माता की शांत और सौम्य मूर्तियां बनाना शुरू कीं. इन नई प्रतिमाओं में माता का दिव्य रूप तो बरकरार रहा, लेकिन उनका आक्रामक रूप पहले से काफी कम दिखा. समय के साथ यह परिवर्तन त्रिपुरा में दुर्गा पूजा की खासियत बन गई. यहां आज भी दो भुजाओं वाली माता दुर्गा की पूजा की जाती है.
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