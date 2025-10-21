टीचर को गले लगाया... कट्टरपंथियों ने धमकाया, नाबालिग छात्रा ने भावुक होकर सुनाई आपबीती

Student Hug teacher in Kashmir: दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में एक नाबालिग लड़की ने अपने स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्साह में अपने शिक्षक विपिन शर्मा को गले लगा लिया. इस बात से भड़के कुछ कट्टरपंथियों ने स्टूडेंट को सबक सिखाने का ऐलान करते हुए उसका वीडियो वायरल कर दिया. कट्टरपंथियों ने इस्लामिक मान्यताओं का हवाला देकर लड़की को धमकाना शुरू किया. किसी ने उसे बलात्कार तो किसी ने हत्या करने की धमकी दी. बच्ची बेचारी बहुत डर गई, उसने कैमरे के सामने आकर माफी मांगी. लेकिन अपाराधिक सोच वालों पर असर न हुआ. वे अब भी बच्ची को धमका रहे हैं. इस बीच पुलिस और अन्य एजेंसियों ने एक्शन लिया है.

डरे हैं परिजन!

लड़की और उसकी मां दोनों डरी हुई हैं. वे कट्टरपंथियों से पूछ रही हैं कि अगर गुरू को गले लगाना अपराध है तो लड़की को धमकाना इस्लाम की नज़र में क्या है? लड़की और उसके परिवार ने जो दर्द बयां किया है. उसे आपको भी सुनना चाहिए. इस मानसिक प्रताड़ना में जितनी भूमिका मजहबी ठेकेदारों की है, उतना ही नकारात्मक योगदान सोशल मीडिया पर लाइक और कॉमेंट्स के लिए वीडियो बनाने वाले इंफ्लुएंसर्स का भी है.

रेप की धमकी देना भी अपराध

सोशल मीडिया पर चरित्र हनन करने वालों के खिलाफ अनंतनाग की चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ने सख्त रूख अपनाया है. उसने विवादित वीडियो अपलोड करने वाली सभी सोशल मीडिया हैंडल से तत्काल वीडियो हटाने का निर्देश दिया. वहीं साफ-साफ कहा कि पीड़ित बच्ची के बारे में आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे. भारतीय न्याय संहिता में किसी नाबालिग लड़की को हत्या और बलात्कार की धमकी देना गंभीर अपराध माना गया है.

क्या कहता है कानून?

भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के मुताबिक नाबालिग लड़की को हत्या की धमकी देने पर 7 वर्ष तक की कठोर कैद और जुर्माने का प्रावधान है. नाबालिग लड़की को धमकी देना भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में आती है, इसमें 5 साल की कठोर कैद के साथ जुर्माने का प्रवाधान है.

कट्टरपंथियों से घबराकर दक्षिण कश्मीर के कुछ स्कूलों ने उस संस्थान को ब्लैकलिस्ट कर दिया, जहां के शिक्षक को लड़की ने गले लगाया था.