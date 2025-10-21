Advertisement
trendingNow12969639
Hindi Newsदेश

टीचर को गले लगाया... कट्टरपंथियों ने धमकाया, नाबालिग छात्रा ने भावुक होकर सुनाई आपबीती

Jammu Kashmir news: दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में एक नाबालिग लड़की (Anantnag school girl) ने स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्साह में अपने शिक्षक विपिन शर्मा को गले लगा लिया उसके बाद कट्टरपंथियों ने उसका जीना हराम कर दिया. उसे रेप करने की धमकी दी गई.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीचर को गले लगाया... कट्टरपंथियों ने धमकाया, नाबालिग छात्रा ने भावुक होकर सुनाई आपबीती

Student Hug teacher in Kashmir: दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में एक नाबालिग लड़की ने अपने स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्साह में अपने शिक्षक विपिन शर्मा को गले लगा लिया. इस बात से भड़के कुछ कट्टरपंथियों ने स्टूडेंट को सबक सिखाने का ऐलान करते हुए उसका वीडियो वायरल कर दिया. कट्टरपंथियों ने इस्लामिक मान्यताओं का हवाला देकर लड़की को धमकाना शुरू किया. किसी ने उसे बलात्कार तो किसी ने हत्या करने की धमकी दी. बच्ची बेचारी बहुत डर गई, उसने कैमरे के सामने आकर माफी मांगी. लेकिन अपाराधिक सोच वालों पर असर न हुआ. वे अब भी बच्ची को धमका रहे हैं. इस बीच पुलिस और अन्य एजेंसियों ने एक्शन लिया है.

डरे हैं परिजन!

लड़की और उसकी मां दोनों डरी हुई हैं. वे कट्टरपंथियों से पूछ रही हैं कि अगर गुरू को गले लगाना अपराध है तो लड़की को धमकाना इस्लाम की नज़र में क्या है? लड़की और उसके परिवार ने जो दर्द बयां किया है. उसे आपको भी सुनना चाहिए. इस मानसिक प्रताड़ना में जितनी भूमिका मजहबी ठेकेदारों की है, उतना ही नकारात्मक योगदान सोशल मीडिया पर लाइक और कॉमेंट्स के लिए वीडियो बनाने वाले इंफ्लुएंसर्स का भी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- सलमान खान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बताया? शहबाज शरीफ के सीने पर सांप लोट गए! देखिए Video

रेप की धमकी देना भी अपराध

सोशल मीडिया पर चरित्र हनन करने वालों के खिलाफ अनंतनाग की चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ने सख्त रूख अपनाया है. उसने विवादित वीडियो अपलोड करने वाली सभी सोशल मीडिया हैंडल से तत्काल वीडियो हटाने का निर्देश दिया. वहीं साफ-साफ कहा कि पीड़ित बच्ची के बारे में आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे. भारतीय न्याय संहिता में किसी नाबालिग लड़की को हत्या और बलात्कार की धमकी देना गंभीर अपराध माना गया है.

क्या कहता है कानून?

भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के मुताबिक नाबालिग लड़की को हत्या की धमकी देने पर 7 वर्ष तक की कठोर कैद और जुर्माने का प्रावधान है. नाबालिग लड़की को धमकी देना भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में आती है, इसमें 5 साल की कठोर कैद के साथ जुर्माने का प्रवाधान है. 
कट्टरपंथियों से घबराकर दक्षिण कश्मीर के कुछ स्कूलों ने उस संस्थान को ब्लैकलिस्ट कर दिया, जहां के शिक्षक को लड़की ने गले लगाया था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Jammu Kashmir

Trending news

ये बहुत बड़ी उपलब्धि है... दिवाली पर पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम खत में क्या लिखा
pm narendra modi news
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है... दिवाली पर पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम खत में क्या लिखा
VIDEO: टीचर को गले लगाया... कट्टरपंथियों ने धमकाया, नाबालिग छात्रा ने सुनाई आपबीती
Jammu Kashmir
VIDEO: टीचर को गले लगाया... कट्टरपंथियों ने धमकाया, नाबालिग छात्रा ने सुनाई आपबीती
दिवाली बाद प्रदूषण से बचने के लिए कब निकलें और कब बचें? जानना है जरूरी
Delhi NCR AQI Today
दिवाली बाद प्रदूषण से बचने के लिए कब निकलें और कब बचें? जानना है जरूरी
नाबालिग से सहमति का सवाल ही नहीं, थोड़ा पेनेट्रेशन भी... रेप पर हाई कोर्ट का फैसला
high court news
नाबालिग से सहमति का सवाल ही नहीं, थोड़ा पेनेट्रेशन भी... रेप पर हाई कोर्ट का फैसला
'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले
Udainidhi Stalin
'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले
बिहार की किचकिच से गुस्साए हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार की किचकिच से गुस्साए हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'
बिहार में वोटिंग से पहले ही चूक गई कांग्रेस? RJD से सेटिंग अधूरी, उधर लगा तगड़ा झटका
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में वोटिंग से पहले ही चूक गई कांग्रेस? RJD से सेटिंग अधूरी, उधर लगा तगड़ा झटका
कई राज्यों में पटाखे फूटने के बाद आबोहवा हुई 'जहरीली', जानिए देशभर के मौसम का हाल
Weather
कई राज्यों में पटाखे फूटने के बाद आबोहवा हुई 'जहरीली', जानिए देशभर के मौसम का हाल
RSS को बैन करने को लेकर क्या बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया?
Siddaramaiah
RSS को बैन करने को लेकर क्या बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया? "पिछली सरकार ने..."
बदल सकता है ट्रैफिक में पैदल चलने का नियम, जानें राइट-लेफ्ट साइड का क्या है मामला
DNA
बदल सकता है ट्रैफिक में पैदल चलने का नियम, जानें राइट-लेफ्ट साइड का क्या है मामला